Jak se vám žije ve vesnici plné sparťanů?
Je to náročné. Strašně náročné. (smích) Na derby jsem do hospody radši nešel. S kamarádem Vildou, naším stavařem, jsme se dívali sami. Ale místní už si zvykli, že jsou tady i dva slávisti. Má to příjemnou špičkovací atmosféru. Ovšem nikdy nejde úplně do tuhého. Většinou totiž Slavia vyhraje a sparťani odcházejí se sklopenou hlavou, takže je to tak, jak to má být.
Farma, která tu dnes stojí, začínala jako váš projekt na zelené louce. Když jsem v prvním díle viděla vaši nefalšovanou radost z řízení traktoru, říkala jsem si, jestli ve vás neprobudila malého kluka.
Probudila. Aby ne, když si plním dětský sen. Je to tedy určitý návrat k němu, ale obecně i návrat ke kořenům a k radosti z hmatatelných věcí.
Takže letos už nemáme Zrádkyni hledat mezi sympatickými blondýnkami?
To je otázka, kdo ví...