Ewa Farna a Mirai vstoupili do Zrádců. Miluju tě, neudržel se soutěžící

Ewa Farna ani Mirai Navrátil ovšem nerozšířili sestavu věrných a zrádců. Oba se zapojili do mise, při níž soutěžící pátrali po Křivoklátě po bloudících duších pěvců. Ty jim zazpívaly krátkou melodii, kterou museli hráči postupně předat dalším členům týmu a nakonec správně přiřadit k hracím skříňkám. Vedle Farne a Miraie se do úkolu zapojily také herečka Kateřina Zapletalová a operní pěvkyně Eliška Zajícová.
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Všichni čtyři vypadali, jako by vystoupili přímo ze záhrobí, a šel z nich strach. Mirai se proměnil v rohatého čerta a podle režiséra Markuse Kruga kvůli několika sekundám na obrazovce přijel až z Trenčína. Ewa Farna zase kvůli natáčení zkrátila dovolenou. Oba podle Kruga dorazili jako fanoušci pořadu a za účast si nevzali honorář.
„Zvláštní byl příjezd – když jsem viděl prostředí, který člověk zná jenom z těch Zrádců, tak byl velký zážitek vidět to na vlastní oči,“ říká Mirai.
„Já jsem moc ráda, že jsem mohla být alespoň chvíli součástí Zrádců, jejichž jsem fanynkou,“ dodala Ewa Farna.
Zpěvačka způsobila mezi soutěžícími velké pozdvižení. Obchodní zástupce Petr neudržel své nadšení na uzdě a vyznal jí lásku. „Miluju tě, Ewo!“ vykřikl najednou v místnosti. Vzápětí si zřejmě uvědomil, jak by jeho vyznání mohlo znít doma, a ve zpovědnici poslal před kamerou vzkaz své ženě: „Chtěl bych říct mojí manželce, že to bylo čistě z hudebního hlediska,“ vysvětloval se smíchem.
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Hvězdná výpomoc ovšem hráčům příliš štěstí nepřinesla. Přenášení melodií se ukázalo jako mimořádně obtížné a soutěžícím se nepodařilo správně určit ani jednu. Za každou úspěšně nalezenou melodii přitom mohli získat 50 tisíc do společného banku a při bezchybném splnění mise by navíc všichni získali ochranu před noční vraždou.