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V show Zrádci 3 se představí také youtuber Jan Špaček nebo novinářka Zdislava Pokorná, se kterou má problém ministr zahraničí Petr Macinka. Podívejte se na kompletní sestavu, která na Křivoklátě bude pod vedením Vojty Kotka bojovat o hradní zlato.
Autor: Koláž iDNES.cz
„Jsem zvyklá na hodně stresové situace i na to, že se mě někdo snaží dostat pod tlak, například aby zabránil vydání článků, které by někoho mohly stát post nebo mu znepříjemnit život. Jsem zvyklá pracovat ve stresu a pohybovat se v prostředí, kde se neustále manipuluje a lže. To vše může být moje výhoda, protože je to de facto moje práce,“ říká novinářka Zdíša.
Autor: FTV Prima
„O mně si hodně lidí myslí, že nejsem úplně upřímný člověk nebo že na ně něco hraju. Chtěl bych proto ukázat, že umím být autentický, což je něco, po čem hluboce toužím. Chci všem ukázat svoji pravou tvář,“ říká youtuber Jan.
Autor: FTV Prima
„Když jsem začal sledovat první řadu, neuvěřitelně mě to fascinovalo. Jako profesionální kouč pracuji s lidmi a všímal jsem si tam všech těch aspektů – jak lidé reagují, jak intrikují, jak se musí chovat a čeho všeho si musejí všímat. Strašně jsem si chtěl něco takového vyzkoušet,“ říká kouč Lukáš.
Autor: FTV Prima
„Původně jsem tam šla s myšlenkou, že budu, hodný člověk’, který si zkusí různé vztahové a emoční situace a prozkoumá nové sociální vazby. Myslím si ale, že je důležité být autentická. Zároveň to může být herecká role, což mě na tom také baví. Divákům nebudu říkat, kterou z variant zvolím – zda půjdu sama za sebe, nebo za nějakou roli,“ říká umělkyně Karolinna.
Autor: FTV Prima
„Chci to hrát statisticky. Sbírám data o chování hráčů z předchozích sérií v různých situacích a počítám si, které události statisticky více odpovídají Věrným, nebo Zrádcům. Mám v hlavě ‚nerdskou tabulku’,“ říká vědkyně Majda.
Autor: FTV Prima
„Od přírody jsem hodně důvěřivý, ale jak člověk stárne a získá zkušenosti, občas se trochu popálí. Teď už si dávám pozor na to, komu a jak moc důvěřuji,“ říká stavitel motorek Matěj.
Autor: FTV Prima
„Určitě jsem velký hráč. Život je pro mě jedna velká hra, něco jako Člověče, nezlob se, jen s tím rozdílem, že tady jsou to Zrádci,“ říká numeroložka Monika.
Autor: FTV Prima
„Myslím si, že nejtěžší bude celkové prostředí a izolace s lidmi, které vůbec nemusíte znát. Nevíte, co je pravda a co lež, vytvoří se tam společná paranoia a stačí malá hloupost, aby vás lidé začali podezřívat. Udržet emoce na uzdě bude zřejmě velmi náročné,“ říká advokát Štefan.
Autor: FTV Prima
Pod vedením Vojty Kotka se znovu rozehraje fascinující souboj Věrných a Zrádců, ve kterém se emoce střetávají s chladnou kalkulací a pravda bývá tou nejlépe ukrytou lží. Začíná se od 16. září na prima+ a od 20. září na Primě. Podívejte se i na další soutěžící.
Autor: FTV Prima
„Deset let jsem se specializoval na vyjednávání v případech zahraničních únosů. Cestoval jsem po celém světě a za případy byl vysílán v momentech, kdy byl někdo unesen, abych s únosci vyjednal propuštění výměnou za výkupné,“ říká vyjednavač Adam.
Autor: FTV Prima
„Zajímá mě, kam až sahají mé vlastní hranice – mých etických zásad, morálního kompasu a psychické odolnosti,“ říká psycholožka Anastázie.
Autor: FTV Prima
„Mám nakoukané hodiny a hodiny všech možných Zrádců ze všech zemí. Vytvářím si strategii, mám svůj notýsek, kde si vymýšlím strategii jak do oblečení, tak úpravy vlasů nebo slov, která chci a nechci říkat. Je to komplexní příprava, dokonce jsem si nakoupila nový šatník na čtrnáct dní,“ říká realitní makléřka Annelie.
Autor: FTV Prima
„Mám velkou míru trpělivosti, dokážu věci dlouho držet v sobě, ale když to vybouchne, jde všechno ven. Vím, že kulaté stoly budou náročné. Budu chtít sdělit svůj názor nebo se ohradit proti manipulaci, ale musím si dávat pozor, abych na sebe tím nenalákal terč,“ říká social media manažer Barnabáš.
Autor: FTV Prima
„Viděl jsem obě dvě řady i některé zahraniční verze. Formát soutěže, klamání a to zrazování jeden druhého mě zaujalo natolik, že jsem si řekl, že to zkusím. Kolegové na mě naléhali, že bych se tam hodil, a manželce se dokonce v noci zdálo, že v té soutěži jsem, a řekla mi, ať se přihlásím. Tak jsme natočili video a teď jsem tady,“ říká vědec David.
Autor: FTV Prima
„Působím velice přátelsky, otevřeně a důvěryhodně, ale vnitřně se považuji za strategického a manipulativního hráče, který jde tvrdě za svým cílem. To je to, na co vsázím,“ říká profesorka žijící ve Finsku Domi.
Autor: FTV Prima
„Poslední rok jsem obrovský fanoušek Zrádců. Našel jsem si v tom přesně ten typ zábavy, který mě naplňuje. Mám nastaven silný morální kompas a jsem hodně spravedlivý člověk, ale právě to, že tady můžu ten kompas absolutně rozšlapat, mě strašně baví,“ říká obchodní zástupce Petr.
Autor: FTV Prima
„Řekl bych, že je to schopnost zachovat si chladný úsudek i v dramatických situacích a schopnost nebrat si věci osobně. Co se týče důvěřivosti, v reálném životě důvěřuji svým partnerům, ale do hry jdu s tím, že tam vlastně žádné své partnery mít nebudu,“ říká Lovec pašeráků Tomáš.
Autor: FTV Prima
„Předpokládám, že budu patřit mezi ty starší, takže věřím, že přinesu životní zkušenosti, které se promítají i do mých knih,“ říká spisovatelka Dáša.
Autor: FTV Prima
„Působím na okolí jako milá a sympatická trenérka dětí, ale mám v sobě i temnou stránku, o které vím, a myslím, že ji umím okamžitě zapnout,“ říká švadlena a trenérka lakrosu Felix.
Autor: FTV Prima
„Nejvíc se bojím, že zklamu sama sebe a po zhlédnutí dílů si řeknu, že jsem to chtěla hrát úplně jinak. Situace se v té hře mění z minuty na minutu a nikdo neví, do čeho jde,“ říká porodní asistentka Jitka.
Autor: FTV Prima
Mezi hráče se postaví také student herectví a designu Jura. Dokáže v zájmu hry odložit morální zábrany? „Určitě. Vnímám to primárně jako hru a uzavřenou bublinu. Chci v ní odložit pravidla reálného světa a chovat se podle pravidel, která jsou zde nastavená, i když to bude znamenat postupovat jinak než v běžném životě.“
Autor: FTV Prima
Designér stavebnic Kryštof je dalším hráčem, který míří do Zrádců. Kryštof potřebuje pro svá rozhodnutí řád a logiku. „Pracuji ve velkém týmu, kde se musíte naučit vycházet s každým. Pokud si chcete prosadit myšlenku, musíte být stratég – někdy třeba během kontrolních meetingů podstrčíte kolegovi malou chybičku, aby vám na oplátku prošlo něco jiného. Je to hodně strategická hra. Navíc musím při práci myslet velmi logicky a jako výhodu vnímám to, že vypadám jako důvěryhodný, hodný kluk.“
Autor: FTV Prima
Dalším hráčem je spisovatel a podnikatel Marek, který ve hře nechce nechat nic náhodě a má v plánu hrát od samého začátku. „Jediné, z čeho bych mohl mít obavy, je, že bude někdo v soutěži mnohem lépe připravený než já. Jinak se ale hrozně těším, jsem soutěživý a nepřipouštím si slabší chvilky. Vnitřně cítím, že mám schopnosti na to, abych to zahrál dobře.“
Autor: FTV Prima
Do Zrádců přichází i brand manažerka Mây. Co je podle ní její devízou? „Určitě moje milá tvář. Doufám, že působím sympaticky, a přesně tak chci působit i na ostatní. Nemám problém navázat kontakt napříč různými věkovými kategoriemi. Chci být člověk, kterému se ostatní budou svěřovat – a společně s nimi probírat strategie a taktiku.“
Autor: FTV Prima
„Dokážu velmi dobře odhadnout, když mi lidé lžou, mám na lži skvělý radar. Kamarádky mi dokonce říkaly, že bych s nimi měla chodit na pohovory na zaměstnance,“ říká jaderná fyzička Nika.
Autor: FTV Prima