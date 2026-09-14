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Stará kr**a s kruhem v rypáku? Já vás vnímám, vzkazuje Radka Třeštíková
Spisovatelka Radka Třeštíková (45) se po pěti letech rozhodla zbavit kroužku v nose. Piercing, který byl dlouho výraznou součástí jejího vzhledu, už podle svých slov nechtěla nosit. Její děti ale z...
Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to, vyzývá nahá Sydney Sweeney
Osmadvacetiletá americká herečka Sydney Sweeney se v nejnovější reklamní kampani pořádně odvázala. Pro společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, natočila odvážný minutový spot, v němž se...
Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance
Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...
Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“
Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...
Bývalka Kazmy se svlékne v nové řadě nahé seznamky Naked Attraction
Nahá seznamka Naked Attraction se vrací. Druhá řada pořadu, který se v Česku vysílá na Óčku a na streamovací platformě prima+, se objeví v polovině října a přinese několik novinek. Kromě většího...
Možná mě pomlouvají za zády, říká Natália Germáni o natáčení v Americe
Tam, kde má práci, tam v tu chvíli žije. Nicméně v New Yorku, který se stal jejím druhým domovem, se snaží herečka a modelka Natália Germáni být už kvůli dětem celý školní rok. Zuna tam nastoupila do...
Sláva se dotkne ega. Úspěch je těžké ustát, někdy je cestou do pekel, říká Calin
Muzikant Calin v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o své nové roli, hledání talentu, slávě i vlastním egu. Hudebník letos usedl do poroty SuperStar po boku Ewy Farne, Pavola Habery a Jakuba Prachaře....
Natočit reklamu o Slavii? Nikdy! Kvůli ní jsem přestal mít rád Smetanu, líčí Kohák
Jakub Kohák rád mystifikuje, je pověstný svým pohotovým humorem a improvizací. Na internetu se proto můžete dopátrat hned tří letopočtů, kdy se narodil, anebo si přečíst, že svým synům nadělil jména...
Zvlněná jako podkrkonošská krajina. Eben hláškami ve StarDance rozděloval diváky
Marek Eben je považován za jednoho z nejelegantnějších a nejpohotovějších českých moderátorů. Během dvaceti let ve StarDance dokázal odzbrojit soutěžící i diváky jedinou větou. Ne všechny jeho...
Herečka Hayden Panettiere zemřela po požití léku s příměsí fentanylu
Americká herečka Hayden Panettiere zemřela v srpnu ve věku 36 let. Podle zdroje webu TMZ za její smrt mohla jedina pilulka. Vzala si lék proti bolesti oxykodon, který byl potažený fentanylem.
Macaulay Culkin se na cenách Emmy rozplakal, dojal slovy o mamince ze Sám doma
I na letošním udílení televizních cen Emmy se vzpomínalo na herce a další osobnosti zábavního průmyslu, které v uplynulém roce zemřely. Jedním z nejsilnějších momentů večera byla pocta herečce...
Děti prince Harryho po pár dnech v Británii mění školu. Pár prozradil důvod
Princ Harry (42) a jeho žena Meghan (45) se po šesti letech vrátili do Velké Británie a usadili se na venkově. Rodina zveřejnila video z idylického venkovského života a jejich děti Archie a Lilibet...
Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“
Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...
Halina Pawlowská promluvila u Krause o svém prvním sexuálním zážitku
Spisovatelka Halina Pawlowská (71) prozradila v Show Jana Krause, že se jí lidé často ptají na její první sexuální zážitek. Nejdřív byla tou otázkou zaskočená, teď už ale ví, jak odpovídat.
George, William a Harry na Etonu: Proč královská rodina volí tuto školu?
Princ William a Kate minulý týden vyprovodili svého nejstaršího syna do Eton College, kde George nastoupil ke studiu. Kráčí tak ve stopách otce, prince Williama i jeho bratra Harryho. Jak probíhal...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Držitelka České hlavy i po úrazech zdolává třítisícovky. Jezdím do Teplic, říká vědkyně
Ilona Hromadníková patří k české vědecké špičce. Za vývoj revoluční metody v diagnostice těhotenských komplikací získala prestižní ocenění Česká hlava. Coby aktivní sportovkyně se však musela...
Jsem zlomená, napsala Dominique Alagia. Nepoletí na světové finále Miss
Influencerka Dominique Alagia měla v úterý odletět do Thajska, kde měla reprezentovat Česko na světovém finále Miss Grand International 2026. Kvůli zranění ji ale vedení Miss Czech Republic muselo...