Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zrádci 3: Kdo jsou letos zrádci a kdo vypadl jako první

Tereza Hrabinová
  8:54
Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků. | foto: Tilen Vajt, Pavel Dvořák

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.
Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.
Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.
Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.
64 fotografií
Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na Křivoklátě soutěží mimo jiné vyjednavač, novinářka, lovec pašeráků, youtuber, jaderná fyzička nebo designér stavebnic. Podívejte se, kdo vstupuje do hry a na jaké schopnosti jednotliví účastníci spoléhají.

Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Rozhoduje schopnost přesvědčivě lhát, odhalovat soupeře, získávat důvěru ostatních a ve správnou chvíli riskovat.

Kdo jsou účastníci reality show Zrádci 2026

Zrádci 2026: Účastníci
JménoPovoláníPostava ve hře
Felixšvadlena a trenérka lakrosuvěrná
Dášaspisovatelkazrádce
Nikajaderná fyzičkavěrná
Kryštofdesignér stavebniczrádce
Mâybrand manažerkavěrná
Jurastudent herectví a designuvěrný
Jitkaporodní asistentkavěrná
Adamvyjednavačvěrný
Anneliemakléřkavěrná
Barnabášsocial media managervěrný
Anastáziepsycholožkavěrná
Davidvědecvěrný
Domiprofesorkavěrná
Petrobchodní zástupcevěrný
Tomášlovec pašerákůvěrný
Štefanadvokátvěrný
Matějstavitel motorekvěrný
Karolinnaumělkyněvěrná
Lukáškoučvěrný
Majdavědkyněvěrná
Zdíšanovinářkavěrná
Monikanumeroložkavěrná
Janyoutubervěrný

Noví hráči už navíc vědí, co je čeká. Do soutěže proto přichází připravení, s vlastními strategiemi a odhodláním vyhrát. Třetí série podle tvůrců přinese filmovější zpracování, silné příběhy a situace, které prověří psychickou odolnost účastníků.

Kdo vypadl jako první

I když to nejdřív vypadalo, že ještě než hra začne, rozloučí se s ní čtyři hráči najednou, nakonec se vyřazovalo až při hře. Tím, komu zůstal černý Petr ve hře (ve skutečnosti telefonní sluchátko), byl Marek. Ten se stal prvním hráčem, který ze hry vypadl.

Kdo vypadl ze Zrádců 3
Datum vysíláníJméno hráčeRole ve hře
středa 16. záříMarekvypadl před rozdělením

V závěru prvního dílu si zrádci vyberou třetího do party z dvojice Annelie a Jitka. Druhá ze hry vypadne.

Zrádci
Zrádci
Zrádci 2026
Dáša je novou zrádkyní.
64 fotografií

Felix

První představenou hráčkou je švadlena a trenérka lakrosu Felix. Felix spoléhá na svou vysokou rozhodnost – věří, že dokáže včas vyhodnotit riziko a ze situace se stáhnout dříve, než se obrátí proti ní. „Působím na okolí jako milá a sympatická trenérka dětí, ale mám v sobě i temnou stránku, o které vím, a myslím, že ji umím okamžitě zapnout.“

Dáša

Do hry přichází i spisovatelka Dáša, která nerada ustupuje v konfliktech. „Předpokládám, že budu patřit mezi ty starší, takže věřím, že přinesu životní zkušenosti, které se promítají i do mých knih.“

Felix
Dáša
Marek

Marek

Dalším hráčem je spisovatel a podnikatel Marek, který ve hře nechce nechat nic náhodě a má v plánu hrát od samého začátku. „Jediné, z čeho bych mohl mít obavy, je, že bude někdo v soutěži mnohem lépe připravený než já. Jinak se ale hrozně těším, jsem soutěživý a nepřipouštím si slabší chvilky. Vnitřně cítím, že mám schopnosti na to, abych to zahrál dobře.“

Nika

Čtvrtým odhaleným hráčem je záhadná a nepředvídatelná Nika, která je jadernou fyzičkou. „Dokážu velmi dobře odhadnout, když mi lidé lžou, mám na lži skvělý radar. Kamarádky mi dokonce říkaly, že bych s nimi měla chodit na pohovory na zaměstnance.“

Zrádci jsou kompletní. Nechybí mezi nimi novinářka, kterou odmítá Macinka

Kryštof

Designér stavebnic Kryštof je dalším hráčem, který míří do Zrádců. Kryštof potřebuje pro svá rozhodnutí řád a logiku. „Pracuji ve velkém týmu, kde se musíte naučit vycházet s každým. Pokud si chcete prosadit myšlenku, musíte být stratég – někdy třeba během kontrolních meetingů podstrčíte kolegovi malou chybičku, aby vám na oplátku prošlo něco jiného. Je to hodně strategická hra. Navíc musím při práci myslet velmi logicky a jako výhodu vnímám to, že vypadám jako důvěryhodný, hodný kluk.“

Mây

Do Zrádců přichází i brand manažerka Mây. Co je podle ní její devízou? „Určitě moje milá tvář. Doufám, že působím sympaticky, a přesně tak chci působit i na ostatní. Nemám problém navázat kontakt napříč různými věkovými kategoriemi. Chci být člověk, kterému se ostatní budou svěřovat – a společně s nimi probírat strategie a taktiku.“

Nika
Kryštof
May

Jura

Mezi hráče se postaví také student herectví a designu Jura. Dokáže v zájmu hry odložit morální zábrany? „Určitě. Vnímám to primárně jako hru a uzavřenou bublinu. Chci v ní odložit pravidla reálného světa a chovat se podle pravidel, která jsou zde nastavená, i když to bude znamenat postupovat jinak než v běžném životě.“

Jitka

Osmičku prvních odtajněných soutěžících uzavírá Jitka. Ta je porodní asistentkou a je zvyklá naslouchat lidem. Čeho se Jitka ve hře nejvíce obává?

„Nejvíc se bojím, že zklamu sama sebe a po zhlédnutí dílů si řeknu, že jsem to chtěla hrát úplně jinak. Situace se v té hře mění z minuty na minutu a nikdo neví, do čeho jde.“

Fanoušci Zrádců nevěřili vlastním očím. Premiéra vyjde až na 10 tisíc korun

Adam

Vyjednavač Adam je dalším potvrzeným hráčem ve Zrádcích. „Deset let jsem se specializoval na vyjednávání v případech zahraničních únosů. Cestoval jsem po celém světě a za případy byl vysílán v momentech, kdy byl někdo unesen, abych s únosci vyjednal propuštění výměnou za výkupné.“

Jura
Jitka
Adam

Annelie

„Mám nakoukané hodiny a hodiny všech možných Zrádců ze všech zemí. Vytvářím si strategii, mám svůj notýsek, kde si vymýšlím strategii jak do oblečení, tak úpravy vlasů nebo slov, která chci a nechci říkat. Je to komplexní příprava, dokonce jsem si nakoupila nový šatník na čtrnáct dní,“ prozradila realitní makléřka Annelie.

Barnabáš

Social media manager Barnabáš je sympaťák a doufá, že to mu ve hře pomůže. „Mám velkou míru trpělivosti, dokážu věci dlouho držet v sobě, ale když to vybouchne, jde všechno ven. Vím, že kulaté stoly budou náročné. Budu chtít sdělit svůj názor nebo se ohradit proti manipulaci, ale musím si dávat pozor, abych na sebe tím nenalákal terč.“

SuperStar, Love Island a Zrádci: Chcete stíhat všechny? Připravte si 8,5 hodiny

Anastázie

„Zajímá mě, kam až sahají mé vlastní hranice – mých etických zásad, morálního kompasu a psychické odolnosti,“ říká psycholožka Anastázie.

Annelie

Barnabáš

Anastázie

David

Vědec David viděl obě řady českých Zrádců i některé zahraniční verze. „Formát soutěže, klamání a to zrazování jeden druhého mě zaujalo natolik, že jsem si řekl, že to zkusím. Kolegové na mě naléhali, že bych se tam hodil, a manželce se dokonce v noci zdálo, že v té soutěži jsem, a řekla mi, ať se přihlásím. Tak jsme natočili video a teď jsem tady,“ dodal.

Domi

Ve hře bude i Domi, profesorka žijící ve Finsku. „Působím velice přátelsky, otevřeně a důvěryhodně, ale vnitřně se považuji za strategického a manipulativního hráče, který jde tvrdě za svým cílem. To je to, na co vsázím.“

Petr

Obchodní zástupce Petr je obrovský fanoušek Zrádců. „Našel jsem si v tom přesně ten typ zábavy, který mě naplňuje. Mám nastaven silný morální kompas a jsem hodně spravedlivý člověk, ale právě to, že tady můžu ten kompas absolutně rozšlapat, mě strašně baví.“

David
Domi
Petr

Tomáš

Druhou osmičku hráčů pak uzavírá lovec pašeráků Tomáš. Jaké zkušenosti z práce si bere do hry? „Řekl bych, že je to schopnost zachovat si chladný úsudek i v dramatických situacích a schopnost nebrat si věci osobně. Co se týče důvěřivosti, v reálném životě důvěřuji svým partnerům, ale do hry jdu s tím, že tam vlastně žádné své partnery mít nebudu.“

Štefan

Dalším potvrzeným hráčem je advokát Štefan. Co bude podle něj ve hře nejtěžší? „Myslím si, že to bude celkové prostředí a izolace s lidmi, které vůbec nemusíte znát. Nevíte, co je pravda a co lež, vytvoří se tam společná paranoia a stačí malá hloupost, aby vás lidé začali podezřívat. Udržet emoce na uzdě bude zřejmě velmi náročné.“

Matěj

Stavitel motorek Matěj je od přírody hodně důvěřivý. „Ale jak člověk stárne a získá zkušenosti, občas se trochu popálí. Teď už si dávám pozor na to, komu a jak moc důvěřuji.“

Tomáš
„Myslím si, že nejtěžší bude celkové prostředí a izolace s lidmi, které vůbec...
„Od přírody jsem hodně důvěřivý, ale jak člověk stárne a získá zkušenosti,...

Karolinna

Umělkyně Karolinna šla původně do Zrádců s myšlenkou, že bude hodný člověk, který si zkusí různé vztahové a emoční situace a prozkoumá nové sociální vazby. „Myslím si ale, že je důležité být autentická. Zároveň to může být herecká role, což mě na tom také baví. Divákům nebudu říkat, kterou z variant zvolím – zda půjdu sama za sebe, nebo za nějakou roli.“

Lukáš

Kouč Lukáš patří k velkým fanouškům Zrádců. „Když jsem začal sledovat první řadu, neuvěřitelně mě to fascinovalo. Jako profesionální kouč pracuji s lidmi a všímal jsem si tam všech těch aspektů – jak lidé reagují, jak intrikují, jak se musí chovat a čeho všeho si musejí všímat. Strašně jsem si chtěl něco takového vyzkoušet.“

Majda

Vědkyně Majda chce hrát statisticky. „Sbírám data o chování hráčů z předchozích sérií v různých situacích a počítám si, které události statisticky více odpovídají Věrným, nebo Zrádcům. Mám v hlavě nerdskou tabulku.“

„Původně jsem tam šla s myšlenkou, že budu, hodný člověk’, který si zkusí různé...
„Když jsem začal sledovat první řadu, neuvěřitelně mě to fascinovalo. Jako...
„Chci to hrát statisticky. Sbírám data o chování hráčů z předchozích sérií v...

Zdíša

Diváci se mohou těšit i na novinářku Zdíšu. „Jsem zvyklá na hodně stresové situace i na to, že se mě někdo snaží dostat pod tlak, například aby zabránil vydání článků, které by někoho mohly stát post nebo mu znepříjemnit život. Jsem zvyklá pracovat ve stresu a pohybovat se v prostředí, kde se neustále manipuluje a lže. To vše může být moje výhoda, protože je to de facto moje práce.“

Monika

Numeroložka Monika o sobě říká, že je velký hráč. „Život je pro mě jedna velká hra, něco jako Člověče, nezlob se, jen s tím rozdílem, že tady jsou to Zrádci.“

Jan

Jan se nebál natáčet trapné rozhovory s politiky, bude stačit na spoluhráče ve Zrádcích? „O mně si hodně lidí myslí, že nejsem úplně upřímný člověk nebo že na ně něco hraju. Chtěl bych proto ukázat, že umím být autentický, což je něco, po čem hluboce toužím. Chci všem ukázat svoji pravou tvář.“

„Jsem zvyklá na hodně stresové situace i na to, že se mě někdo snaží dostat pod...
„Určitě jsem velký hráč. Život je pro mě jedna velká hra, něco jako Člověče,...
„O mně si hodně lidí myslí, že nejsem úplně upřímný člověk nebo že na ně něco...

Kdy se vysílají Zrádci 3

Třetí řada začala ve středu 16. září na streamovací platformě Prima+. Diváci TV Prima budou moci první díl shlédnout v neděli 20. září. Oproti minulé sérii se tak mění dny, kdy budou jednotlivé části k vidění na placené streamovací platformě a v televizi, a zároveň se zkracuje doba mezi nimi.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Stará kr**a s kruhem v rypáku? Já vás vnímám, vzkazuje Radka Třeštíková

Radka Třeštíková na Instagramu (2026)

Spisovatelka Radka Třeštíková (45) se po pěti letech rozhodla zbavit kroužku v nose. Piercing, který byl dlouho výraznou součástí jejího vzhledu, už podle svých slov nechtěla nosit. Její děti ale z...

Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“

Móda na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...

Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to, vyzývá nahá Sydney Sweeney

Sydney Sweeney odhodila v reklamě veškeré oblečení. (září 2026)

Osmadvacetiletá americká herečka Sydney Sweeney se v nejnovější reklamní kampani pořádně odvázala. Pro společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, natočila odvážný minutový spot, v němž se...

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Jak šel čas - Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance

Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...

Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla

Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)

Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech...

Levínská ukázala nová prsa partnerce tři dny po operaci, ta svérázně zareagovala

Štěpánka a Alžběta Levínské na Instagramu (2026)

Basketbalistka Alžběta Levínská (26) alias Betty, kterou mohli letos diváci vidět v reality show Survivor Česko & Slovensko, se pochlubila výraznou novinkou. Sportovkyně podstoupila plastickou...

17. září 2026

Zrádci 3: Kdo jsou letos zrádci a kdo vypadl jako první

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

17. září 2026  8:54

Adriana Sklenaříková slaví 55. Fanoušky šokovala účesem i vítězstvím ve Zrádcích

Jak šel čas s Adrianou Sklenaříkovou

Je jí čerstvě 55 let, ale stále patří k nejznámějším Slovenkám ve světě modelingu. Adrianu Sklenaříkovou proslavily dlouhé nohy a kampaň na push-up podprsenky Wonderbra. Své fanoušky však několikrát...

17. září 2026  5:30

Třicetiletý věkový rozdíl je obrovský, uznává Bohuš Matuš. Musel dát Lucii svobodu

Bohuš Matuš a Lucie

Bohuš Matuš má v současnosti pořádně nabitý pracovní program. Zkouší muzikál Monte Cristo, ve kterém po šestadvaceti letech ztvární roli dědečka Abbého Farii, hraje v muzikálu Troja a nechybí ani...

17. září 2026

Playmate oslavila devatenáct a letěla fotit do Cannes. Splněný sen, říká

Kristýna Anna Škodová na obálce magazínu Playboy (říjen 2026)

V osmnácti letech zvítězila v letošním ročníku castingu Hledáme Playmate 2026 a krátce po svých devatenáctých narozeninách odletěla do Cannes. Tam Kristýna Anna Škodová nafotila svoji první titulní...

17. září 2026

David Copperfield uměl zmizet před zraky milionů. Ještě lépe schovává svůj soukromý život

David Copperfield

Generace dnešních náctiletých o něm zřejmě nikdy neslyšela, ale pro jejich rodiče to byl jeden z nejslavnějších lidí na světě. Americký mág a iluzionista David Copperfield vrátil umění kouzel a magie...

16. září 2026  16:29

StarDance 2026: kdy se začne vysílat a kdo s kým letos tančí

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Startuje 14. řada taneční soutěže StarDance. Česká televize odvysílá první přímý přenos již 10. října 2026. Produkce si pro diváky připravila také jednu novinku, jaká to je?

16. září 2026  15:51

Do seriálu míří syn hvězdy filmů o Harrym Potterovi. Bude také pomáhat Pánovi zla?

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)

Tvůrci seriálu Harry Potter už začali natáčet druhou řadu. Nyní také prozradili, kteří herci se ujmou rolí Ufňukané Uršuly, prvňáčka Colina Creeveyho a Arthura Weasleyho. Ronova otce bude hrát Rafe...

16. září 2026  12:46

Místo Filipín letí do Thajska a na jinou Miss. Dědkové změnila plány zlomenina

Miss Hana Dědková (15. září 2026)

Měla reprezentovat Česko na světovém finále Miss Earth na Filipínách. Místo toho ale Hana Dědková letí do Thajska na soutěž Miss Grand International. Původně tam měla být Dominique Alagia, která si...

16. září 2026  11:22

Ať klidně Whitney patří sláva, hlavně že já shrábnu peníze, smála se Dolly Partonová

Dolly Partonová v Londýně (29. června 2023)

Mnoho lidí nevědělo, že autorkou hitu I Will Always Love You, který pro film Osobní strážce přezpívala Whitney Houstonová, byla Dolly Partonová. Americká country zpěvačka, skladatelka, herečka a...

16. září 2026  10:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla

Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)

Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech...

16. září 2026  9:40

Herečka Kateřina Brožová se pochlubila dcerou, vyrazily společně na dovolenou

Kateřina Brožová na dovolené (září 2026)

Herečka Kateřina Brožová se na sociálních sítích pochlubila společnou fotografií se svou dcerou Kateřinou Tomanovou, které od dětství říká Kačenka. Pozornost sledujících opět upoutala jejich výrazná...

16. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet