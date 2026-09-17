Zrádci 3: Kdo jsou letos zrádci a kdo vypadl jako první

Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Rozhoduje schopnost přesvědčivě lhát, odhalovat soupeře, získávat důvěru ostatních a ve správnou chvíli riskovat.
Kdo jsou účastníci reality show Zrádci 2026
|Jméno
|Povolání
|Postava ve hře
|Felix
|švadlena a trenérka lakrosu
|věrná
|Dáša
|spisovatelka
|zrádce
|Nika
|jaderná fyzička
|věrná
|Kryštof
|designér stavebnic
|zrádce
|Mây
|brand manažerka
|věrná
|Jura
|student herectví a designu
|věrný
|Jitka
|porodní asistentka
|věrná
|Adam
|vyjednavač
|věrný
|Annelie
|makléřka
|věrná
|Barnabáš
|social media manager
|věrný
|Anastázie
|psycholožka
|věrná
|David
|vědec
|věrný
|Domi
|profesorka
|věrná
|Petr
|obchodní zástupce
|věrný
|Tomáš
|lovec pašeráků
|věrný
|Štefan
|advokát
|věrný
|Matěj
|stavitel motorek
|věrný
|Karolinna
|umělkyně
|věrná
|Lukáš
|kouč
|věrný
|Majda
|vědkyně
|věrná
|Zdíša
|novinářka
|věrná
|Monika
|numeroložka
|věrná
|Jan
|youtuber
|věrný
Noví hráči už navíc vědí, co je čeká. Do soutěže proto přichází připravení, s vlastními strategiemi a odhodláním vyhrát. Třetí série podle tvůrců přinese filmovější zpracování, silné příběhy a situace, které prověří psychickou odolnost účastníků.
Kdo vypadl jako první
I když to nejdřív vypadalo, že ještě než hra začne, rozloučí se s ní čtyři hráči najednou, nakonec se vyřazovalo až při hře. Tím, komu zůstal černý Petr ve hře (ve skutečnosti telefonní sluchátko), byl Marek. Ten se stal prvním hráčem, který ze hry vypadl.
|Datum vysílání
|Jméno hráče
|Role ve hře
|středa 16. září
|Marek
|vypadl před rozdělením
V závěru prvního dílu si zrádci vyberou třetího do party z dvojice Annelie a Jitka. Druhá ze hry vypadne.
Felix
První představenou hráčkou je švadlena a trenérka lakrosu Felix. Felix spoléhá na svou vysokou rozhodnost – věří, že dokáže včas vyhodnotit riziko a ze situace se stáhnout dříve, než se obrátí proti ní. „Působím na okolí jako milá a sympatická trenérka dětí, ale mám v sobě i temnou stránku, o které vím, a myslím, že ji umím okamžitě zapnout.“
Dáša
Do hry přichází i spisovatelka Dáša, která nerada ustupuje v konfliktech. „Předpokládám, že budu patřit mezi ty starší, takže věřím, že přinesu životní zkušenosti, které se promítají i do mých knih.“
Marek
Dalším hráčem je spisovatel a podnikatel Marek, který ve hře nechce nechat nic náhodě a má v plánu hrát od samého začátku. „Jediné, z čeho bych mohl mít obavy, je, že bude někdo v soutěži mnohem lépe připravený než já. Jinak se ale hrozně těším, jsem soutěživý a nepřipouštím si slabší chvilky. Vnitřně cítím, že mám schopnosti na to, abych to zahrál dobře.“
Nika
Čtvrtým odhaleným hráčem je záhadná a nepředvídatelná Nika, která je jadernou fyzičkou. „Dokážu velmi dobře odhadnout, když mi lidé lžou, mám na lži skvělý radar. Kamarádky mi dokonce říkaly, že bych s nimi měla chodit na pohovory na zaměstnance.“
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Kryštof
Designér stavebnic Kryštof je dalším hráčem, který míří do Zrádců. Kryštof potřebuje pro svá rozhodnutí řád a logiku. „Pracuji ve velkém týmu, kde se musíte naučit vycházet s každým. Pokud si chcete prosadit myšlenku, musíte být stratég – někdy třeba během kontrolních meetingů podstrčíte kolegovi malou chybičku, aby vám na oplátku prošlo něco jiného. Je to hodně strategická hra. Navíc musím při práci myslet velmi logicky a jako výhodu vnímám to, že vypadám jako důvěryhodný, hodný kluk.“
Mây
Do Zrádců přichází i brand manažerka Mây. Co je podle ní její devízou? „Určitě moje milá tvář. Doufám, že působím sympaticky, a přesně tak chci působit i na ostatní. Nemám problém navázat kontakt napříč různými věkovými kategoriemi. Chci být člověk, kterému se ostatní budou svěřovat – a společně s nimi probírat strategie a taktiku.“
Jura
Mezi hráče se postaví také student herectví a designu Jura. Dokáže v zájmu hry odložit morální zábrany? „Určitě. Vnímám to primárně jako hru a uzavřenou bublinu. Chci v ní odložit pravidla reálného světa a chovat se podle pravidel, která jsou zde nastavená, i když to bude znamenat postupovat jinak než v běžném životě.“
Jitka
Osmičku prvních odtajněných soutěžících uzavírá Jitka. Ta je porodní asistentkou a je zvyklá naslouchat lidem. Čeho se Jitka ve hře nejvíce obává?
„Nejvíc se bojím, že zklamu sama sebe a po zhlédnutí dílů si řeknu, že jsem to chtěla hrát úplně jinak. Situace se v té hře mění z minuty na minutu a nikdo neví, do čeho jde.“
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Adam
Vyjednavač Adam je dalším potvrzeným hráčem ve Zrádcích. „Deset let jsem se specializoval na vyjednávání v případech zahraničních únosů. Cestoval jsem po celém světě a za případy byl vysílán v momentech, kdy byl někdo unesen, abych s únosci vyjednal propuštění výměnou za výkupné.“
Annelie
„Mám nakoukané hodiny a hodiny všech možných Zrádců ze všech zemí. Vytvářím si strategii, mám svůj notýsek, kde si vymýšlím strategii jak do oblečení, tak úpravy vlasů nebo slov, která chci a nechci říkat. Je to komplexní příprava, dokonce jsem si nakoupila nový šatník na čtrnáct dní,“ prozradila realitní makléřka Annelie.
Barnabáš
Social media manager Barnabáš je sympaťák a doufá, že to mu ve hře pomůže. „Mám velkou míru trpělivosti, dokážu věci dlouho držet v sobě, ale když to vybouchne, jde všechno ven. Vím, že kulaté stoly budou náročné. Budu chtít sdělit svůj názor nebo se ohradit proti manipulaci, ale musím si dávat pozor, abych na sebe tím nenalákal terč.“
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Anastázie
„Zajímá mě, kam až sahají mé vlastní hranice – mých etických zásad, morálního kompasu a psychické odolnosti,“ říká psycholožka Anastázie.
David
Vědec David viděl obě řady českých Zrádců i některé zahraniční verze. „Formát soutěže, klamání a to zrazování jeden druhého mě zaujalo natolik, že jsem si řekl, že to zkusím. Kolegové na mě naléhali, že bych se tam hodil, a manželce se dokonce v noci zdálo, že v té soutěži jsem, a řekla mi, ať se přihlásím. Tak jsme natočili video a teď jsem tady,“ dodal.
Domi
Ve hře bude i Domi, profesorka žijící ve Finsku. „Působím velice přátelsky, otevřeně a důvěryhodně, ale vnitřně se považuji za strategického a manipulativního hráče, který jde tvrdě za svým cílem. To je to, na co vsázím.“
Petr
Obchodní zástupce Petr je obrovský fanoušek Zrádců. „Našel jsem si v tom přesně ten typ zábavy, který mě naplňuje. Mám nastaven silný morální kompas a jsem hodně spravedlivý člověk, ale právě to, že tady můžu ten kompas absolutně rozšlapat, mě strašně baví.“
Tomáš
Druhou osmičku hráčů pak uzavírá lovec pašeráků Tomáš. Jaké zkušenosti z práce si bere do hry? „Řekl bych, že je to schopnost zachovat si chladný úsudek i v dramatických situacích a schopnost nebrat si věci osobně. Co se týče důvěřivosti, v reálném životě důvěřuji svým partnerům, ale do hry jdu s tím, že tam vlastně žádné své partnery mít nebudu.“
Štefan
Dalším potvrzeným hráčem je advokát Štefan. Co bude podle něj ve hře nejtěžší? „Myslím si, že to bude celkové prostředí a izolace s lidmi, které vůbec nemusíte znát. Nevíte, co je pravda a co lež, vytvoří se tam společná paranoia a stačí malá hloupost, aby vás lidé začali podezřívat. Udržet emoce na uzdě bude zřejmě velmi náročné.“
Matěj
Stavitel motorek Matěj je od přírody hodně důvěřivý. „Ale jak člověk stárne a získá zkušenosti, občas se trochu popálí. Teď už si dávám pozor na to, komu a jak moc důvěřuji.“
Karolinna
Umělkyně Karolinna šla původně do Zrádců s myšlenkou, že bude hodný člověk, který si zkusí různé vztahové a emoční situace a prozkoumá nové sociální vazby. „Myslím si ale, že je důležité být autentická. Zároveň to může být herecká role, což mě na tom také baví. Divákům nebudu říkat, kterou z variant zvolím – zda půjdu sama za sebe, nebo za nějakou roli.“
Lukáš
Kouč Lukáš patří k velkým fanouškům Zrádců. „Když jsem začal sledovat první řadu, neuvěřitelně mě to fascinovalo. Jako profesionální kouč pracuji s lidmi a všímal jsem si tam všech těch aspektů – jak lidé reagují, jak intrikují, jak se musí chovat a čeho všeho si musejí všímat. Strašně jsem si chtěl něco takového vyzkoušet.“
Majda
Vědkyně Majda chce hrát statisticky. „Sbírám data o chování hráčů z předchozích sérií v různých situacích a počítám si, které události statisticky více odpovídají Věrným, nebo Zrádcům. Mám v hlavě nerdskou tabulku.“
Zdíša
Diváci se mohou těšit i na novinářku Zdíšu. „Jsem zvyklá na hodně stresové situace i na to, že se mě někdo snaží dostat pod tlak, například aby zabránil vydání článků, které by někoho mohly stát post nebo mu znepříjemnit život. Jsem zvyklá pracovat ve stresu a pohybovat se v prostředí, kde se neustále manipuluje a lže. To vše může být moje výhoda, protože je to de facto moje práce.“
Monika
Numeroložka Monika o sobě říká, že je velký hráč. „Život je pro mě jedna velká hra, něco jako Člověče, nezlob se, jen s tím rozdílem, že tady jsou to Zrádci.“
Jan
Jan se nebál natáčet trapné rozhovory s politiky, bude stačit na spoluhráče ve Zrádcích? „O mně si hodně lidí myslí, že nejsem úplně upřímný člověk nebo že na ně něco hraju. Chtěl bych proto ukázat, že umím být autentický, což je něco, po čem hluboce toužím. Chci všem ukázat svoji pravou tvář.“
Kdy se vysílají Zrádci 3
Třetí řada začala ve středu 16. září na streamovací platformě Prima+. Diváci TV Prima budou moci první díl shlédnout v neděli 20. září. Oproti minulé sérii se tak mění dny, kdy budou jednotlivé části k vidění na placené streamovací platformě a v televizi, a zároveň se zkracuje doba mezi nimi.