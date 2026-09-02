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Kdo jsou účastníci reality show Zrádci 2026: Toto je prvních osm soutěžících

Tereza Hrabinová
  12:58
Reality show Zrádci 2026 prozradila první účastníky.

Reality show Zrádci 2026 prozradila první účastníky. | foto: TV Prima

Reality show Zrádci 2026 prozradila první účastníky.
Reality show Zrádci 2026 prozradila první účastníky.
Reality show Zrádci 2026 prozradila první účastníky.
Reality show Zrádci 2026 prozradila první účastníky.
41 fotografií
Třetí řada psychologické reality show Zrádci představuje první soutěžící. O hradní zlato se na Křivoklátě utkají mimo jiné švadlena a trenérka lakrosu, spisovatelka, jaderná fyzička nebo designér stavebnic. Podívejte se, kdo vstupuje do hry a na jaké schopnosti jednotliví účastníci spoléhají.

Hrad Křivoklát znovu otevře své brány soutěžícím, kteří budou pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka rozděleni na věrné a zrádce. Rozhoduje schopnost přesvědčivě lhát, odhalovat soupeře, získávat důvěru ostatních a ve správnou chvíli riskovat.

Kdo jsou účastníci reality show Zrádci 2026:

Zrádci 2026: Účastníci
JménoPovoláníSilná stránka ve hře
Felixšvadlena a trenérka lakrosurozhodnost a schopnost včas vyhodnotit riziko
Dášaspisovatelkaživotní zkušenosti a ochota jít do konfliktu
Marekspisovatel a podnikatelsoutěživost a sebevědomí
Nikajaderná fyzičkaschopnost odhalit lež
Kryštofdesignér stavebniclogické myšlení a strategické uvažování
Mâybrand manažerkasympatické vystupování a navazování kontaktů
Jurastudent herectví a designuochota přizpůsobit se pravidlům hry
Jitkaporodní asistentkaschopnost naslouchat lidem

Noví hráči už navíc vědí, co je čeká. Do soutěže proto přichází připravení, s vlastními strategiemi a odhodláním vyhrát. Třetí série podle tvůrců přinese filmovější zpracování, silné příběhy a situace, které prověří psychickou odolnost účastníků.

Felix

První představenou hráčkou je švadlena a trenérka lakrosu Felix. Felix spoléhá na svou vysokou rozhodnost – věří, že dokáže včas vyhodnotit riziko a ze situace se stáhnout dříve, než se obrátí proti ní. „Působím na okolí jako milá a sympatická trenérka dětí, ale mám v sobě i temnou stránku, o které vím, a myslím, že ji umím okamžitě zapnout.“

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Zrádci 3
Nika
May
41 fotografií

Dáša

Do hry přichází i spisovatelka Dáša, která nerada ustupuje v konfliktech. „Předpokládám, že budu patřit mezi ty starší, takže věřím, že přinesu životní zkušenosti, které se promítají i do mých knih.“

Marek

Dalším hráčem je spisovatel a podnikatel Marek, který ve hře nechce nechat nic náhodě a má v plánu hrát od samého začátku. „Jediné, z čeho bych mohl mít obavy, je, že bude někdo v soutěži mnohem lépe připravený než já. Jinak se ale hrozně těším, jsem soutěživý a nepřipouštím si slabší chvilky. Vnitřně cítím, že mám schopnosti na to, abych to zahrál dobře.“

Nika

Čtvrtým odhaleným hráčem je záhadná a nepředvídatelná Nika, která je jadernou fyzičkou. „Dokážu velmi dobře odhadnout, když mi lidé lžou, mám na lži skvělý radar. Kamarádky mi dokonce říkaly, že bych s nimi měla chodit na pohovory na zaměstnance.“

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Kryštof

Designér stavebnic Kryštof je dalším hráčem, který míří do Zrádců. Kryštof potřebuje pro svá rozhodnutí řád a logiku. „Pracuji ve velkém týmu, kde se musíte naučit vycházet s každým. Pokud si chcete prosadit myšlenku, musíte být stratég – někdy třeba během kontrolních meetingů podstrčíte kolegovi malou chybičku, aby vám na oplátku prošlo něco jiného. Je to hodně strategická hra. Navíc musím při práci myslet velmi logicky a jako výhodu vnímám to, že vypadám jako důvěryhodný, hodný kluk.“

Mây

Do Zrádců přichází i brand manažerka Mây. Co je podle ní její devízou? „Určitě moje milá tvář. Doufám, že působím sympaticky, a přesně tak chci působit i na ostatní. Nemám problém navázat kontakt napříč různými věkovými kategoriemi. Chci být člověk, kterému se ostatní budou svěřovat – a společně s nimi probírat strategie a taktiku.“

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Jura

Mezi hráče se postaví také student herectví a designu Jura. Dokáže v zájmu hry odložit morální zábrany? „Určitě. Vnímám to primárně jako hru a uzavřenou bublinu. Chci v ní odložit pravidla reálného světa a chovat se podle pravidel, která jsou zde nastavená, i když to bude znamenat postupovat jinak než v běžném životě.“

Jitka

Osmičku prvních odtajněných soutěžících uzavírá Jitka. Ta je porodní asistentkou a je zvyklá naslouchat lidem. Čeho se Jitka ve hře nejvíce obává?

„Nejvíc se bojím, že zklamu sama sebe a po zhlédnutí dílů si řeknu, že jsem to chtěla hrát úplně jinak. Situace se v té hře mění z minuty na minutu a nikdo neví, do čeho jde.“

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Kdy začnou Zrádci 3

Třetí řada se začne vysílat v druhé půli září 2026. Na streamovací platformě Prima+ odstartuje očekávaná reality show ve středu 16. září. Diváci TV Prima budou moci první díl shlédnout v neděli 20. září. Oproti minulé sérii se tak mění dny, kdy budou jednotlivé části k vidění na placené streamovací platformě a v televizi, a zároveň se zkracuje doba mezi nimi.

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