Hrad Křivoklát znovu otevře své brány soutěžícím, kteří budou pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka rozděleni na věrné a zrádce. Rozhoduje schopnost přesvědčivě lhát, odhalovat soupeře, získávat důvěru ostatních a ve správnou chvíli riskovat.
Kdo jsou účastníci reality show Zrádci 2026:
|Jméno
|Povolání
|Silná stránka ve hře
|Felix
|švadlena a trenérka lakrosu
|rozhodnost a schopnost včas vyhodnotit riziko
|Dáša
|spisovatelka
|životní zkušenosti a ochota jít do konfliktu
|Marek
|spisovatel a podnikatel
|soutěživost a sebevědomí
|Nika
|jaderná fyzička
|schopnost odhalit lež
|Kryštof
|designér stavebnic
|logické myšlení a strategické uvažování
|Mây
|brand manažerka
|sympatické vystupování a navazování kontaktů
|Jura
|student herectví a designu
|ochota přizpůsobit se pravidlům hry
|Jitka
|porodní asistentka
|schopnost naslouchat lidem
Noví hráči už navíc vědí, co je čeká. Do soutěže proto přichází připravení, s vlastními strategiemi a odhodláním vyhrát. Třetí série podle tvůrců přinese filmovější zpracování, silné příběhy a situace, které prověří psychickou odolnost účastníků.
Felix
První představenou hráčkou je švadlena a trenérka lakrosu Felix. Felix spoléhá na svou vysokou rozhodnost – věří, že dokáže včas vyhodnotit riziko a ze situace se stáhnout dříve, než se obrátí proti ní. „Působím na okolí jako milá a sympatická trenérka dětí, ale mám v sobě i temnou stránku, o které vím, a myslím, že ji umím okamžitě zapnout.“
Dáša
Do hry přichází i spisovatelka Dáša, která nerada ustupuje v konfliktech. „Předpokládám, že budu patřit mezi ty starší, takže věřím, že přinesu životní zkušenosti, které se promítají i do mých knih.“
Marek
Dalším hráčem je spisovatel a podnikatel Marek, který ve hře nechce nechat nic náhodě a má v plánu hrát od samého začátku. „Jediné, z čeho bych mohl mít obavy, je, že bude někdo v soutěži mnohem lépe připravený než já. Jinak se ale hrozně těším, jsem soutěživý a nepřipouštím si slabší chvilky. Vnitřně cítím, že mám schopnosti na to, abych to zahrál dobře.“
Nika
Čtvrtým odhaleným hráčem je záhadná a nepředvídatelná Nika, která je jadernou fyzičkou. „Dokážu velmi dobře odhadnout, když mi lidé lžou, mám na lži skvělý radar. Kamarádky mi dokonce říkaly, že bych s nimi měla chodit na pohovory na zaměstnance.“
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Kryštof
Designér stavebnic Kryštof je dalším hráčem, který míří do Zrádců. Kryštof potřebuje pro svá rozhodnutí řád a logiku. „Pracuji ve velkém týmu, kde se musíte naučit vycházet s každým. Pokud si chcete prosadit myšlenku, musíte být stratég – někdy třeba během kontrolních meetingů podstrčíte kolegovi malou chybičku, aby vám na oplátku prošlo něco jiného. Je to hodně strategická hra. Navíc musím při práci myslet velmi logicky a jako výhodu vnímám to, že vypadám jako důvěryhodný, hodný kluk.“
Mây
Do Zrádců přichází i brand manažerka Mây. Co je podle ní její devízou? „Určitě moje milá tvář. Doufám, že působím sympaticky, a přesně tak chci působit i na ostatní. Nemám problém navázat kontakt napříč různými věkovými kategoriemi. Chci být člověk, kterému se ostatní budou svěřovat – a společně s nimi probírat strategie a taktiku.“
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Jura
Mezi hráče se postaví také student herectví a designu Jura. Dokáže v zájmu hry odložit morální zábrany? „Určitě. Vnímám to primárně jako hru a uzavřenou bublinu. Chci v ní odložit pravidla reálného světa a chovat se podle pravidel, která jsou zde nastavená, i když to bude znamenat postupovat jinak než v běžném životě.“
Jitka
Osmičku prvních odtajněných soutěžících uzavírá Jitka. Ta je porodní asistentkou a je zvyklá naslouchat lidem. Čeho se Jitka ve hře nejvíce obává?
„Nejvíc se bojím, že zklamu sama sebe a po zhlédnutí dílů si řeknu, že jsem to chtěla hrát úplně jinak. Situace se v té hře mění z minuty na minutu a nikdo neví, do čeho jde.“
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Kdy začnou Zrádci 3
Třetí řada se začne vysílat v druhé půli září 2026. Na streamovací platformě Prima+ odstartuje očekávaná reality show ve středu 16. září. Diváci TV Prima budou moci první díl shlédnout v neděli 20. září. Oproti minulé sérii se tak mění dny, kdy budou jednotlivé části k vidění na placené streamovací platformě a v televizi, a zároveň se zkracuje doba mezi nimi.