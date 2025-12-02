Jak Mia vyhrála Zrádce 2: manipulační techniky z její hry krok za krokem

Ivana Vaňkátová
  10:43
Mia, zrádkyně s posláním, v reality show Zrádci dovedla svou hru k dokonalosti. Ani v posledním kole ji nikdo neodhalil a odnesla si celou výhru v hodnotě jeden milion a 19 tisíc korun. Před zdaněním. Její triumf přinesl zásadní sdělení, které přesahuje televizní zábavu: ukázala, jak snadno se dá manipulovat nejen s dětmi, ale i s dospělými.
Vítězka druhé řady Zrádců Mia a moderátor Vojtěch Kotek ve finále show (30....

Vítězka druhé řady Zrádců Mia a moderátor Vojtěch Kotek ve finále show (30. listopadu 2025) | foto: FTV Prima

Mia ve finále show Zrádci 2 (30. listopadu 2025)
Vojtěch Kotek a Mia ve finále show Zrádci 2 (30. listopadu 2025)
Vítězka druhé řady Zrádců Mia a moderátor Vojtěch Kotek ve finále show (30....
Mia, Veronika a Marcell v show Zrádci 2
21 fotografií

„Je to děsivý,“ pronesla Mia poté, co odhalila svou zrádcovskou totožnost a hradní pán ji označil za vítěze. Vojta Kotek pak v podcastu k finálnímu dílu potvrdil, že se druhá řada reality show stala platformou pro otevírání tématu prevence a manipulace.

Mia je ve skutečnosti vrchní komisařka kriminální policie Věra Kirchnerová a jako operativec se věnuje těm nejzávažnějším případům páchaných na dětech. Hned v první epizodě Zrádců prozradila hradnímu pánovi svou motivaci. Každý den v práci je totiž pod obrovským tlakem a jedná s psychopaty, kteří se ničeho neštítí.

Druhá řada Zrádců zná svého vítěze. Výhru investuje do rodiny

Do soutěže Zrádci nešla pro peníze, ale s poselstvím: „Děsí mě, že si spousta lidí neuvědomuje, komu půjčuje své děti, jak extrémní volnost jim někdy dávají a nehlídají, komu dítě věří. Chtěla jsem ukázat, jak jednoduché je s lidmi manipulovat, a používala jsem techniky, které používají právě lidé, kteří dětem ubližují, a tím si získávají jejich důvěru. Třeba i díky tomu lidem dojde, že by měli své děti více hlídat.“

Manipulativní taktika, kterou pro svou hru zvolila, je u pachatelů běžná. „Já jsem se rozhodla hrát tu empatickou, co poslouchá, vzbuzuje důvěru, co je vlastně hodná, dokáže obejmout a utěšit. A být tam pro toho člověka. Ono to většinou takhle v reálu je, není to tak, že by se tak predátoři chovali jen k dětem, oni se tak chovají i k jejich rodičům, aby vzbudili důvěru,“ popsala Kirchnerová v rozhovoru pro rádio Kiss.

Zrádci spí méně než čtyři hodiny denně. Potřebujeme odolné hráče, říká producentka

Jaké jsou postupy manipulace

Tato technika je v psychologii známá jako grooming (tedy pečování, ošetřování) nebo budování důvěry a závislosti. Jde o promyšlený proces, který predátoři často používají k manipulaci dětí, ale i zranitelných dospělých.

Jak tato manipulativní technika funguje?

  1. Budování důvěry a emoční vazby: Manipulátor se prezentuje jako chápavý, empatický, ochotný naslouchat a podporovat. Tím vytváří iluzi bezpečí a citové blízkosti. V očích oběti – nebo ostatních věrných na Křivoklátě – vypadá jako ten, kdo by nikdy neublížil a vždy odhaluje své pocity.
  2. Využití zranitelnosti: Pachatelé si často vybírají ty, kteří jsou emocionálně nebo psychicky zranitelní, osamělí nebo touží po přijetí.
  3. Postupné posouvání hranic: Jak důvěra roste, manipulátor začne postupně ovládat situaci, izolovat oběť od podpůrných osob a vytvářet pocit vděčnosti či závislosti.
  4. Traumatická vazba: Manipulátor často střídá fáze laskavosti, náklonnosti a útěchy s fázemi psychického tlaku nebo kontroly. Toto střídání u oběti posiluje závislost a ztěžuje rozpoznání manipulace.

Mia tuto metodu skvěle přenesla do hry: poslouchala, utěšovala a vzbuzovala důvěru. Například v posledním díle v rozhovoru mezi čtyřma očima Kateřinu ocenila tím, že ji přirovnala ke své mámě. Právě tato falešná empatie a dojem „hodné duše“, kterou také hráči nazývali „nejvěrnější z věrných“, byly důvodem, proč jí Marcel nechtěl ublížit a proč i přes oprávněné podezření, že je právě ona tou poslední zrádkyní, nakonec vhodil do ohně zeleně hořící pytlík.

Marcell a Anička ve finále show Zrádci 2 (30. listopadu 2025)

Vojtěch Kotek ve finále show Zrádci 2 (30. listopadu 2025)

Mia ve finále show Zrádci 2 (30. listopadu 2025)

Na instagramu pořadu Zrádci jeden z diváků složil Marcellovi poklonu: „Marcell to na závěr krásně rozlousknul, škoda, že nedůvěřoval vlastní intuici a možná ani nenašel odvahu jít proti davu. Ale i tak, dobrá práce, že si dokázal poskládat všechny dílky skládačky! Dokonce jako první a jediný řekl, že verbovala Mia, a ne že Daniela zverbovala ji. “

„Bylo to extrémně náročné, nejtěžší bylo přiznat svoji pravou identitu, a hlavně to, že jsem byla zrádce od začátku a že jsem podrazila ty, kteří mi stoprocentně věřili,“ popsala vítězka druhé řady Zrádců. Ocenila, že to spoluhráči přijali s noblesou. „Čekala jsem naopak sprchu nadávek. Nicméně Marcell je neskutečný gentleman a holky byly prostě skvělé, nikdo mě nelynčoval, i když bych si to asi zasloužila. Takže opravdu klobouk dolů před nimi, že to ustáli,“ řekla Kirchnerová.

Problém manipulace a zneužívání je celosvětový

Ačkoliv šlo o reality show, Mia se dotkla reálného a velkého problému. Data z mezinárodních organizací jsou alarmující:

  • Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že během jednoho roku zažije nějakou formu fyzického, sexuálního nebo emočního násilí či zanedbávání až jedna miliarda dětí ve věku 2–17 let.
  • Před 18. rokem života zažilo v Evropě emoční nebo psychické násilí nejméně 55 milionů dětí, uvádí WHO/EU.
  • UNICEF konstatuje, že domov je pro polovinu dětí nejnebezpečnějším místem a pachatelé jsou často rodinní příslušníci, pečovatelé nebo blízcí.

Mia tak nejen vyhrála, ale splnila i své původní přání: ukázala, jak zhoubná může být důvěřivost a jak zásadní je věnovat se svým dětem, aby byly schopné rozpoznat manipulativní techniky a věřily těm správným lidem.

Přesah její hry ocenil i moderátor Vojta Kotek: „Ten background, jaký si k tomu přivzala, tu hru do určité míry ospravedlňuje. Přináší to nějakou hodnotu navíc.“

Jak se bránit manipulaci à la Mia

Mia ve hře Zrádci ukázala, že nejúčinnější manipulace je ta, která se opírá o falešnou empatii a důvěru. Tato technika je u manipulátorů běžná, protože není na první pohled rozpoznatelná.

  1. Věřte svému instinktu: Pokud se v přítomnosti dané osoby cítíte pod tlakem, nesvobodně nebo nejistě – i když se chová mile – zpozorněte.
  2. Hledejte rozpor: Sledujte, zda se slova a činy shodují. Falešná empatie se prozradí, když je v rozporu se skutečným chováním.
  3. Naučte se říkat NE: Stanovte si jasné hranice a nemějte potřebu vysvětlovat své pocity nebo se omlouvat za odmítnutí.
  4. Žádejte čas: Nenechte se dotlačit k rychlému rozhodnutí.
