„Je to děsivý,“ pronesla Mia poté, co odhalila svou zrádcovskou totožnost a hradní pán ji označil za vítěze. Vojta Kotek pak v podcastu k finálnímu dílu potvrdil, že se druhá řada reality show stala platformou pro otevírání tématu prevence a manipulace.
Mia je ve skutečnosti vrchní komisařka kriminální policie Věra Kirchnerová a jako operativec se věnuje těm nejzávažnějším případům páchaných na dětech. Hned v první epizodě Zrádců prozradila hradnímu pánovi svou motivaci. Každý den v práci je totiž pod obrovským tlakem a jedná s psychopaty, kteří se ničeho neštítí.
Druhá řada Zrádců zná svého vítěze. Výhru investuje do rodiny
Do soutěže Zrádci nešla pro peníze, ale s poselstvím: „Děsí mě, že si spousta lidí neuvědomuje, komu půjčuje své děti, jak extrémní volnost jim někdy dávají a nehlídají, komu dítě věří. Chtěla jsem ukázat, jak jednoduché je s lidmi manipulovat, a používala jsem techniky, které používají právě lidé, kteří dětem ubližují, a tím si získávají jejich důvěru. Třeba i díky tomu lidem dojde, že by měli své děti více hlídat.“
Manipulativní taktika, kterou pro svou hru zvolila, je u pachatelů běžná. „Já jsem se rozhodla hrát tu empatickou, co poslouchá, vzbuzuje důvěru, co je vlastně hodná, dokáže obejmout a utěšit. A být tam pro toho člověka. Ono to většinou takhle v reálu je, není to tak, že by se tak predátoři chovali jen k dětem, oni se tak chovají i k jejich rodičům, aby vzbudili důvěru,“ popsala Kirchnerová v rozhovoru pro rádio Kiss.
Zrádci spí méně než čtyři hodiny denně. Potřebujeme odolné hráče, říká producentka
Jaké jsou postupy manipulace
Tato technika je v psychologii známá jako grooming (tedy pečování, ošetřování) nebo budování důvěry a závislosti. Jde o promyšlený proces, který predátoři často používají k manipulaci dětí, ale i zranitelných dospělých.
Jak tato manipulativní technika funguje?
- Budování důvěry a emoční vazby: Manipulátor se prezentuje jako chápavý, empatický, ochotný naslouchat a podporovat. Tím vytváří iluzi bezpečí a citové blízkosti. V očích oběti – nebo ostatních věrných na Křivoklátě – vypadá jako ten, kdo by nikdy neublížil a vždy odhaluje své pocity.
- Využití zranitelnosti: Pachatelé si často vybírají ty, kteří jsou emocionálně nebo psychicky zranitelní, osamělí nebo touží po přijetí.
- Postupné posouvání hranic: Jak důvěra roste, manipulátor začne postupně ovládat situaci, izolovat oběť od podpůrných osob a vytvářet pocit vděčnosti či závislosti.
- Traumatická vazba: Manipulátor často střídá fáze laskavosti, náklonnosti a útěchy s fázemi psychického tlaku nebo kontroly. Toto střídání u oběti posiluje závislost a ztěžuje rozpoznání manipulace.
Mia tuto metodu skvěle přenesla do hry: poslouchala, utěšovala a vzbuzovala důvěru. Například v posledním díle v rozhovoru mezi čtyřma očima Kateřinu ocenila tím, že ji přirovnala ke své mámě. Právě tato falešná empatie a dojem „hodné duše“, kterou také hráči nazývali „nejvěrnější z věrných“, byly důvodem, proč jí Marcel nechtěl ublížit a proč i přes oprávněné podezření, že je právě ona tou poslední zrádkyní, nakonec vhodil do ohně zeleně hořící pytlík.
Na instagramu pořadu Zrádci jeden z diváků složil Marcellovi poklonu: „Marcell to na závěr krásně rozlousknul, škoda, že nedůvěřoval vlastní intuici a možná ani nenašel odvahu jít proti davu. Ale i tak, dobrá práce, že si dokázal poskládat všechny dílky skládačky! Dokonce jako první a jediný řekl, že verbovala Mia, a ne že Daniela zverbovala ji. “
„Bylo to extrémně náročné, nejtěžší bylo přiznat svoji pravou identitu, a hlavně to, že jsem byla zrádce od začátku a že jsem podrazila ty, kteří mi stoprocentně věřili,“ popsala vítězka druhé řady Zrádců. Ocenila, že to spoluhráči přijali s noblesou. „Čekala jsem naopak sprchu nadávek. Nicméně Marcell je neskutečný gentleman a holky byly prostě skvělé, nikdo mě nelynčoval, i když bych si to asi zasloužila. Takže opravdu klobouk dolů před nimi, že to ustáli,“ řekla Kirchnerová.
Problém manipulace a zneužívání je celosvětový
Ačkoliv šlo o reality show, Mia se dotkla reálného a velkého problému. Data z mezinárodních organizací jsou alarmující:
- Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že během jednoho roku zažije nějakou formu fyzického, sexuálního nebo emočního násilí či zanedbávání až jedna miliarda dětí ve věku 2–17 let.
- Před 18. rokem života zažilo v Evropě emoční nebo psychické násilí nejméně 55 milionů dětí, uvádí WHO/EU.
- UNICEF konstatuje, že domov je pro polovinu dětí nejnebezpečnějším místem a pachatelé jsou často rodinní příslušníci, pečovatelé nebo blízcí.
Mia tak nejen vyhrála, ale splnila i své původní přání: ukázala, jak zhoubná může být důvěřivost a jak zásadní je věnovat se svým dětem, aby byly schopné rozpoznat manipulativní techniky a věřily těm správným lidem.
Přesah její hry ocenil i moderátor Vojta Kotek: „Ten background, jaký si k tomu přivzala, tu hru do určité míry ospravedlňuje. Přináší to nějakou hodnotu navíc.“
Jak se bránit manipulaci à la Mia
Mia ve hře Zrádci ukázala, že nejúčinnější manipulace je ta, která se opírá o falešnou empatii a důvěru. Tato technika je u manipulátorů běžná, protože není na první pohled rozpoznatelná.