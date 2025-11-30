Druhá řada Zrádců zná svého vítěze. Výhru investuje do rodiny

Do finále show Zrádci 2 se dostali Kateřina, Veronika, Anička, Marcell a právě Mia. Ta pronikla do finále jako vůbec jediný zrádce, a to pod falešnou identitou jogínky.
U posledního Kulatého stolu byla vyřazena Kateřina, zbylí hráči se pak vydali k ohni, kde si odhlasovali, že jsou věrní. Právě toto rozhodnutí věrným zlomilo vaz a vyhrála Mia.
„Bylo to extrémně náročné, nejtěžší bylo přiznat svoji pravou identitu, a hlavně to, že jsem byla zrádce od začátku a že jsem podrazila ty, kteří mi stoprocentně věřili. Naštěstí to přijali s noblesou, čekala jsem naopak sprchu nadávek. Nicméně Marcell je neskutečný gentleman a holky byly prostě skvělé, nikdo mě nelynčoval, i když bych si to asi zasloužila. Takže opravdu klobouk dolů před nimi, že to ustáli,“ prozradila vítězka druhé řady Zrádců.
Zrádci spí méně než čtyři hodiny denně. Potřebujeme odolné hráče, říká producentka
Mia šla navíc do Zrádců s jasným poselstvím. „Děsí mě, že si spousta lidí neuvědomuje, komu půjčuje své děti, jak extrémní volnost jim někdy dávají a nehlídají, komu dítě věří. Chtěla jsem ukázat, jak jednoduché je s lidmi manipulovat, a používala jsem techniky, které používají právě lidé, kteří dětem ubližují, a tím si získávají jejich důvěru. Třeba i díky tomu lidem dojde, že by měli své děti více hlídat,“ řekla.
Pod nevinně znějícím pseudonymem Mia se skrývá Věra Kirchnerová, vrchní komisařka české policie. Ve své profesní dráze se zabývá závažnou kriminalitou páchanou na dětech. Každý den je v práci pod obrovským tlakem a jedná s psychopaty, kteří se ničeho neštítí. Právě ten nejnebezpečnější typ zločinců si zvolila jako svou herní postavu. Tedy takovou milou a usměvavou bytost, do které by nikdo nic špatného neřekl.
Diváci jsou v šoku a Věřin cíl, se kterým do hry vstupovala, jí vyšel – přála si ukázat lidem, jak snadné je manipulovat s ostatními, nejen s dětmi, ale i dospělými. Sám hradní pán Vojtěch Kotek v rozhovorech často analyzoval její strategické tahy a vnímal ji jako dominující hráčku série.
A co udělá vrchní komisařka s výhrou? „Určitě ji investuji do rodiny, to platí, ale nechci rozvádět, jakým způsobem,“ prozradila.
Fanoušci Zrádců se můžou těšit. Prima oznámila, že v tuto chvíli jsou otevřeny castingy na třetí řadu. Formulář najdou diváci na webových stránkách televize.