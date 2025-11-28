Veronika do hry nepřišla jen zdobit Křivoklát svým vzhledem, ale i s cennými profesními zkušenostmi, které by se daly skvěle využít v intrikách a aliancích.
Krásná maminka
V roce 2012 vyhrála soutěž „Look Bella“ a od té doby fotila pro agentury v metropolích jako New York, Paříž či Londýn, její tvář zdobila titulní stránky mnoha světových módních fashion časopisů a stala se součástí celosvětových kampaní luxusních značek. „V modelingu jsem měla možnost spolupracovat s různými typy lidí, naučila jsem se přizpůsobovat situacím,“ prozradila Veronika.
Není jen modelkou, ale i maminkou. S partnerem Kristiánem Hažmukou mají syna, který v únoru oslaví své šesté narozeniny.
Odhalí Veronika zrádce?
Kdo je ve finále?
Veronika na první pohled není strategický hráč, hrou proplouvá poměrně bez povšimnutí, ale právě v tom může být její největší síla. Právě ona totiž koketuje s myšlenkou, že zrádkyní je Mia. Do té by to ale nikdo neřekl, a tak i Veronika se tyto myšlenky snaží zahnat a podezírá se, že blázní.
„V tuhle chvíli už zpochybňuju úplně všechny. Já už přemýšlím i nad Miou. I když Mia říkala, že by to neuhrála, tak přece jenom už to není moc dnů do konce. To si myslím, že to ten člověk už zvládne. Já už začínám fakt bláznit, když už mě napadá i Mia... Normálně začínám fakt šílet,“ přemýšlí ve zpovědnici Veronika.
Jak to celé dopadne? Vyhraje zrádce, nebo věrní? To se dozvíme už tuto neděli.