Marcel Procházka má díky lékařskému vzdělání cenné dovednosti v analyzování lidského chování a rozpoznávání neverbálních signálů, hudební zkušenosti mu zase pomáhají v komunikaci. Před účastí si také objednal knihu o řeči těla.
„Určitě se budu snažit trochu předvídat, co budou ostatní hráči dělat, a podle gest a chování poznat, jestli mluví pravdu. Tělo totiž často prozradí víc než slova,“ předpokládal před nástupem do reality show Zrádci hudebník Marcell, který je šťastně ženatý s designérkou Lindou a na začátku měsíce se jim narodilo první děťátko – syn.
Marcell měl kariérně našlápnuto stát se pediatrem v Londýně, ale pro lásku k muzice zůstal v České republice jako praktický lékař, který se zároveň věnuje hudební produkci a skládání písní pro interprety jako Lucie Bílá, Lenny, Mirai nebo Adam Mišík.
Právě v Londýně, který je jeho druhým domovem, ale natočil své debutové album Hovory domů, které vydal v roce 2022. Natáčel ve studiu Snap, kde pracovala také kapela Rolling Stones, a v Marcellových kompozicích zní klavír, který původně patřil Eltonu Johnovi.
S Lucií Bílou také nazpíval duet Tvůj svět k filmu Přes prsty.
Jak Marcell k proroctví přišel
Zrádci 2 míří do finále a Marcell vyhrál v souboji s časem důležitou výhodu. Během natáčení této osudové chvíle režisér Markus Krug prozradil: „Zavřeli jsme dneska snídaňovou místnost pro naše hráče a připravujeme tam večeři, kde bude mít prorok možnost se s jedním hráčem setkat a ten mu musí prozradit svoji identitu. Což je velmi specifické, v první sérii to nebylo vůbec, to je poprvé, kdy to děláme, a je to velký zvrat, takže… uvidíme.“
Kdo je ve finále?
policistka Mia – zrádkyně
Získání titulu proroka je Marcellovou největší zbraní před finále, ale skrývá v sobě i riziko. V situaci, kdy zbývá pouze jeden zrádce – Mia a pár věrných, je to informace doslova za milion.
Pokud Marcell správně zvolí hráče, může buď zjistit totožnost Mii, nebo získat stoprocentně důvěryhodného spojence ve věrném. Na druhou stranu ostatní hráči nemusejí Marcellově tvrzení věřit. Co když je přece tím posledním zrádcem on?
Diváci tak s napětím čekají, koho si prorok Marcell vybere a jakým způsobem získanou informaci předá ostatním hráčům. Řekne jim pravdu? A budou mu věřit?