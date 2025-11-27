Finále show Zrádci 2: Anička je ostrou tužkou v penále. Už ví, kdo je zrádce?

Ivana Vaňkátová
  7:00
Krásná a chytrá. To je nebezpečná kombinace. Anna Kadlecová má ve Zrádcích 2 nakročeno k odhalení zrádkyně, ale i k vlastnímu vyřazení. Je to teď kdo s koho? Budou věrní věřit jí, nebo zrádkyni?
Právnička Anička v show Zrádci 2

Právnička Anička v show Zrádci 2 | foto: FTV Prima Štěpán Černý

Právnička Anna Kadlecová v show Zrádci 2
Reality show Zrádci 2
Reality show Zrádci 2 se opět natáčela na hradě Křivoklát.
Sofie, Anička a Mia v show Zrádci 2
19 fotografií

Anna Kadlecová vystudovala práva na Univerzitě Karlově. Odmalička milovala hry, ať už deskové, nebo karetní. Bavila ji také psychologická hra Městečko Palermo, na jejímž principu celá show Zrádci stojí.

Tato kombinace – analytické myšlení právničky a mindset nadšeného hráče – se ukázala jako extrémně silná. Do hry vnáší schopnost dedukce, hledání důkazů a především rétoriku, kterou dokáže ovlivnit atmosféru u kulatého stolu a přesvědčit spoluhráče o své pravdě.

Klíčový tah v 11. díle: Anička proti Daniele

Anička u kulatého stolu v posledním díle před finále rozjela teorii, díky níž se věrným podařilo odhalit zrádkyni Danielu. Teď ale spousta z nich věří, že tou druhou zrádkyní je právě ona. Ten den totiž prohlásila, že nastal moment, kdy se zrádci pustí jeden do druhého, aby zbyl jen jeden – zrádce si tím zvýší šanci, že zůstane neodhalen, a navíc se o výhru nebude muset dělit. Jenže ten, kdo se do zrádkyně Daniely pustil, byla právě ona…

Přitom její predikce byla správná. Původní zrádkyně Mia skutečně svou kolegyni potopila. Napsala ji na tabulku u kulatého stolu a právě její hlas byl ten poslední, rozhodující. Následovala dojemná chvíle, kdy se všichni hráči semkli okolo plačící Mii v domnění, že pláče, protože se právě dozvěděla, že její největší přítelkyně ze hry jí lhala.

Před branami finále se hráčům podařilo odhalit zrádce.

Kdo je ve finále?

Věří Anička Mie?

Vypadá to ale, že Anička nepochopila, jakou výhodu získá takzvaný prorok. Myslela si, že prorok musí prozradit svou identitu jednomu spoluhráči. Kdyby se stala prorokem, vybrala by si Miu, jako nejvěrnější z věrných, aby ji tak získala na svou stranu. Někdy tak má i brilantní právnička slabší chvilky. Nebo snad jen sledovala, jak bude Daniela reagovat na její prohlášení, že by si vybrala právě Miu, a pak to jen zahrála do autu?

Tuší Anička, že tou poslední zrádkyní je Mia? Podaří se jí přesvědčit ostatní věrné? To se dozvíme už tuto neděli.

Vstoupit do diskuse

