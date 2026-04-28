Píchal jsem si injekce, přiznává o třicet kilo lehčí Xindl X

„Já se až tak nesledoval, ale pak jsem si najednou všiml, že mám problémy s váhou a že je mám dlouhodobě, aniž bych je řešil,“ vypráví. Spojil se tudíž s obezitologem Evženem Machytkou, který mu s hubnutím pomohl.
Předtím ale držel nejrůznější, mnohdy i pochybné diety. „Nejbizarnější byla asi ta rýžová. Nejedl jsem nic jiného než rýži,“ vzpomíná. Ta ovšem patří do kategorie příloh, takže by se dalo předpokládat, že strávník po ní spíš přibere. „Jenomže člověk ji zase nedokáže sníst moc. Ale z nutričního hlediska je to asi fakt blbost,“ usmívá se.
„To je vlastně podstata všech bizarních diet, že je člověk nedokáže držet dlouho. Stejně jako diety, co nejsou diety, ale spíš očistné kůry, kdy člověk jenom pije nějaké speciální čaje,“ vypráví. Jednu podstoupil i během své účastí ve StarDance. „Asi to nebyl nejlepší nápad, ale já snad jako jediný během té soutěže přibíral, zatímco všichni ostatní hubli. Tak jsem začal držet dietu, při které se nejí, jenom pije slazený čaj s kajenským pepřem a následně u toho kolaboval,“ vrací se do minulosti.
S Evženem Machytkou se zná už přes rok a jejich lékařsko-pacientská spolupráce přerostla v přátelství. Následné zhubnutí ho jenom utužilo.
„Mně už se jednou podařilo shodit, to bylo během covidu. Tenkrát jsem zhubl pětadvacet kilo, ale dvacet jsem pak nabral zpátky. Tak ty jsem teď zase sundal a asi deset dalších navíc a bylo to i díky pomoci pana doktora,“ popisuje svoji hubnoucí minulost.
Netají se ani tím, že si nechal k výsledku dopomoci moderními prostředky. „Lidi se tady obviňují, že někdo bere prášky, jiný injekce... Já si ty injekce píchám taky a nestydím se za to. Myslím, že je potřeba o tom ve společnosti mluvit. Pan doktor Machytka napsal knížku Obezita je nemoc (která se dá léčit) a tak by se k tomu mělo přistupovat. Nejde o nějakou soutěž v hubnutí, aby se říkalo: Ty jsi švindloval, ty bereš prášky. Je to o tom, že chceme být zdraví a udržet si nějakou váhu, protože když si ji nedržíme, způsobuje to řadu různých nemocí,“ říká Xindl X.
„Samozřejmě to, že člověk bere nějakou medikaci, neznamená, že vedle toho nemá spočítaný jídelníček, který je třeba dodržovat a že není třikrát týdně v posilovně nebo někde na kurtech, aby měl pořádný energetický výdej. Já chodím do posilovny i na tenisový kurt,“ dodává.
Za covidu hodně chodil, to měl ale mnohem víc volného času. Denně ušel patnáct až dvacet kilometrů. Chůze je ale i dnes součástí jeho hubnoucího programu. „Mám k tomu speciální pomůcku – psa. To pak člověk ujde sedm kilometrů i když nechce. A když chce, tak i patnáct,“ popisuje. „ S věkem je ale důležité přibírat i silová cvičení, tak se snažím aspoň jednou týdně chodit do posilovny,“ dodává.
Ve Španělsku, kde si pořídil bydlení, si oblíbil padel, který je i v Česku čím dál populárnější. „Na Tenerife to hraje každý, ale i v Praze je už spousta kurtů. Já tomu říkám tenis v akváriu,“ popisuje svoji novou zálibu.
Jeho dvanáctiletý syn se sportu věnuje závodně. Za USK Praha hraje basketbal, zatímco dcera tíhne k uměleckým disciplínám. Hraje na klavír, skládá a zpívá. Se svým otcem nazpívala písničku Křídla, která vyšla jako jeden ze singlů jeho příští desky. Tu si chce zpěvák společně s vystoupeními nadělit ke dvaceti letům své hudební kariéry.
Zanedlouho ho čeká narozeninový koncert, který by měl být větší než ten poslední. „S tou tradicí jsme začali za covidu, to jsme dělali koncerty na lodi, když se jinak vystupovat nedalo. Postupně jsme se přesunuli do prostoru plovárny, loni jsme už byli v Riegrových sadech a letos tam budeme taky. A příští rok snad dáme ještě něco většího,“ spřádá plány.
Patří k nim i muzikál o Noemově arše, který píše už několik let. „Premiéra pořád není v dohlednu, tak mi přijde až trapné o tom mluvit. Ale stále platí, že na něm pracuji. Když už ten konec světa nedokážeme odvrátit, můžeme se mu aspoň vysmívat. Myslím, že tohle téma bude pořád aktuální,“ dodává.
Napsal k němu první verzi libreta, zatímco druhá je dílem Petra Kolečka. Dříve pracoval v reklamní agentuře, vymýšlel slogany a spolupracoval na scénářích ke Comebacku. A tam si právě tuto metodu práce osvojil. „Já to mám takhle rád. Někdo napíše první verzi a pak se to posune k dalším lidem, kteří to vidí čerstvýma očima. Dokážou poznat, co je špatně a dodat tomu další vtipy. S Petrem jsme dobrá dvojka, nemohl jsem si vybrat lepšího scenáristu než je on. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ vypráví.
Nikdo, ani tvůrci, netušili, jakým fenoménem jednou Comeback bude. V televizi je pravidelně reprízován a ve hře je i jeho pokračování. „Zatím se o tom jenom mluví, a já jsem asi rád, protože se trošku bojím, že by se odkaz toho seriálu zkazil,“ říká otevřeně Xindl X.
Oblíbila si ho už i jeho třináctiletá dcera, se kterou koukal na různé sitcomy od malička. Do Španělska, kde si Xindl X vybudoval s rodinou druhý domov, jezdí už jenom na prázdniny. Děti chodí do školy v Česku, protože úroveň školství tam není taková, jakou by si jejich rodiče představovali.