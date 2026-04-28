Píchal jsem si injekce, přiznává o třicet kilo lehčí Xindl X

Autor:
  12:49
Zhubl třicet kilo a omládl o deset let. Xindl X, který se dlouhodobě pral s nadváhou, využil prostředků moderní medicíny. „Píchal jsem si injekce,“ přiznává písničkář, jehož hit Anděl zazněl i na křtu knih Obezita je nemoc a GLP-1 kuchařka od Evžena Machytky.
Ondřej Ládek alias Xindl X (27. dubna 2026)

Ondřej Ládek alias Xindl X, jeho manželka Monika Ládková a syn Mikuláš (27....
Xindl X - Na pláži
Xindl X v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (17. září 2024)
23 fotografií

„Já se až tak nesledoval, ale pak jsem si najednou všiml, že mám problémy s váhou a že je mám dlouhodobě, aniž bych je řešil,“ vypráví. Spojil se tudíž s obezitologem Evženem Machytkou, který mu s hubnutím pomohl.

Předtím ale držel nejrůznější, mnohdy i pochybné diety. „Nejbizarnější byla asi ta rýžová. Nejedl jsem nic jiného než rýži,“ vzpomíná. Ta ovšem patří do kategorie příloh, takže by se dalo předpokládat, že strávník po ní spíš přibere. „Jenomže člověk ji zase nedokáže sníst moc. Ale z nutričního hlediska je to asi fakt blbost,“ usmívá se.

Ondřej Ládek alias Xindl X, jeho manželka Monika Ládková a syn Mikuláš (27. dubna 2026)

„To je vlastně podstata všech bizarních diet, že je člověk nedokáže držet dlouho. Stejně jako diety, co nejsou diety, ale spíš očistné kůry, kdy člověk jenom pije nějaké speciální čaje,“ vypráví. Jednu podstoupil i během své účastí ve StarDance. „Asi to nebyl nejlepší nápad, ale já snad jako jediný během té soutěže přibíral, zatímco všichni ostatní hubli. Tak jsem začal držet dietu, při které se nejí, jenom pije slazený čaj s kajenským pepřem a následně u toho kolaboval,“ vrací se do minulosti.

S Evženem Machytkou se zná už přes rok a jejich lékařsko-pacientská spolupráce přerostla v přátelství. Následné zhubnutí ho jenom utužilo.

„Mně už se jednou podařilo shodit, to bylo během covidu. Tenkrát jsem zhubl pětadvacet kilo, ale dvacet jsem pak nabral zpátky. Tak ty jsem teď zase sundal a asi deset dalších navíc a bylo to i díky pomoci pana doktora,“ popisuje svoji hubnoucí minulost.

Ondřej Ládek alias Xindl X a Markéta Dostálová ve StarDance X

Netají se ani tím, že si nechal k výsledku dopomoci moderními prostředky. „Lidi se tady obviňují, že někdo bere prášky, jiný injekce... Já si ty injekce píchám taky a nestydím se za to. Myslím, že je potřeba o tom ve společnosti mluvit. Pan doktor Machytka napsal knížku Obezita je nemoc (která se dá léčit) a tak by se k tomu mělo přistupovat. Nejde o nějakou soutěž v hubnutí, aby se říkalo: Ty jsi švindloval, ty bereš prášky. Je to o tom, že chceme být zdraví a udržet si nějakou váhu, protože když si ji nedržíme, způsobuje to řadu různých nemocí,“ říká Xindl X.

„Samozřejmě to, že člověk bere nějakou medikaci, neznamená, že vedle toho nemá spočítaný jídelníček, který je třeba dodržovat a že není třikrát týdně v posilovně nebo někde na kurtech, aby měl pořádný energetický výdej. Já chodím do posilovny i na tenisový kurt,“ dodává.

Za covidu hodně chodil, to měl ale mnohem víc volného času. Denně ušel patnáct až dvacet kilometrů. Chůze je ale i dnes součástí jeho hubnoucího programu. „Mám k tomu speciální pomůcku – psa. To pak člověk ujde sedm kilometrů i když nechce. A když chce, tak i patnáct,“ popisuje. „ S věkem je ale důležité přibírat i silová cvičení, tak se snažím aspoň jednou týdně chodit do posilovny,“ dodává.

Ondřej Ládek alias Xindl X na snímku z května 2021

Ve Španělsku, kde si pořídil bydlení, si oblíbil padel, který je i v Česku čím dál populárnější. „Na Tenerife to hraje každý, ale i v Praze je už spousta kurtů. Já tomu říkám tenis v akváriu,“ popisuje svoji novou zálibu.

Jeho dvanáctiletý syn se sportu věnuje závodně. Za USK Praha hraje basketbal, zatímco dcera tíhne k uměleckým disciplínám. Hraje na klavír, skládá a zpívá. Se svým otcem nazpívala písničku Křídla, která vyšla jako jeden ze singlů jeho příští desky. Tu si chce zpěvák společně s vystoupeními nadělit ke dvaceti letům své hudební kariéry.

Zanedlouho ho čeká narozeninový koncert, který by měl být větší než ten poslední. „S tou tradicí jsme začali za covidu, to jsme dělali koncerty na lodi, když se jinak vystupovat nedalo. Postupně jsme se přesunuli do prostoru plovárny, loni jsme už byli v Riegrových sadech a letos tam budeme taky. A příští rok snad dáme ještě něco většího,“ spřádá plány.

Ondřej Ládek alias Xindl X

Patří k nim i muzikál o Noemově arše, který píše už několik let. „Premiéra pořád není v dohlednu, tak mi přijde až trapné o tom mluvit. Ale stále platí, že na něm pracuji. Když už ten konec světa nedokážeme odvrátit, můžeme se mu aspoň vysmívat. Myslím, že tohle téma bude pořád aktuální,“ dodává.

Napsal k němu první verzi libreta, zatímco druhá je dílem Petra Kolečka. Dříve pracoval v reklamní agentuře, vymýšlel slogany a spolupracoval na scénářích ke Comebacku. A tam si právě tuto metodu práce osvojil. „Já to mám takhle rád. Někdo napíše první verzi a pak se to posune k dalším lidem, kteří to vidí čerstvýma očima. Dokážou poznat, co je špatně a dodat tomu další vtipy. S Petrem jsme dobrá dvojka, nemohl jsem si vybrat lepšího scenáristu než je on. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ vypráví.

Nikdo, ani tvůrci, netušili, jakým fenoménem jednou Comeback bude. V televizi je pravidelně reprízován a ve hře je i jeho pokračování. „Zatím se o tom jenom mluví, a já jsem asi rád, protože se trošku bojím, že by se odkaz toho seriálu zkazil,“ říká otevřeně Xindl X.

Oblíbila si ho už i jeho třináctiletá dcera, se kterou koukal na různé sitcomy od malička. Do Španělska, kde si Xindl X vybudoval s rodinou druhý domov, jezdí už jenom na prázdniny. Děti chodí do školy v Česku, protože úroveň školství tam není taková, jakou by si jejich rodiče představovali.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Missku zastřelila tchyně v jejím domě. Ukradla mi tě, řekla vražedkyně synovi

Nejčtenější

Leoš Mareš: o první manželce, ferrari i „šmajchlkabinetu“, kam si vodil dívky

Leoš Mareš se svou první manželkou Monikou

Život Leoše Mareše je plný kontrastů. Z nejistého „třídního šaška a tajtrlíka“ z Berouna je dnes jedna z nejvýraznějších tváří českého showbyznysu. I přesto o sobě pochybuje. „Jsem buran, který si...

Charlotte Gottová je hvězdou obálky časopisu. Pózovala v červené podprsence

Zpěvačka a autorka Charlotte Gott

Dcera neslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta se poprvé objevila na obálce časopisu Elle. Pózuje u klavíru v červených kalhotkách s vysokým pasem, podprsence a kabátku. Charlotte Gottová plánuje na...

Kdo koho „vyfasoval“ ve StarDance? Podívejte se na nové taneční páry

Tereza Kostková a Marek Eben ve StarDance XIV (2026)

Na podzim se na obrazovky vrátí oblíbená show StarDance. Jména tančících celebrit i profesionálních tanečníků jsou už známa. Jak se ale tvůrci rozhodli je spárovat? Podívejte se, koho dostal za...

Éterická herečka Elle Fanningová překvapila diváky, v novém seriálu odhalila prsa

Elle Fanningová v seriálu Margo má problém vyjít (Margo’s Got Money Troubles),...

Herečka Elle Fanningová (28), kterou si diváci dlouhá léta spojovali především s rolemi éterických a jemných dívek a žen, překvapila fanoušky odvážnou proměnou. V novém seriálu Margo má problém...

Toto jsou finalistky castingu Hledáme Playmate 2026. Jak se vám líbí?

Finalistky castingu Hledáme Playmate 2026 na obálce magazínu Playboy (květen...

Květnové vydání magazínu Playboy přináší zásadní moment letošního castingu Hledáme Playmate. Na titulní straně pózuje všech sedm finalistek společně. Zatímco v minulých letech dostávaly finalistky...

Kokta se kaje kvůli vulgárním nadávkám dětem. Kritizují ho Arichteva i bývalá tchyně

Manželé Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)

Josef Kokta (69) si sype popel na hlavu. Poté co se na internetu objevila čtyři roky stará nahrávka, jak vulgárně nadává svým malým dětem, se na něj snesla vlna kritiky. Jeho chování odsoudily...

28. dubna 2026  13:50

Píchal jsem si injekce, přiznává o třicet kilo lehčí Xindl X

Ondřej Ládek alias Xindl X (27. dubna 2026)

Zhubl třicet kilo a omládl o deset let. Xindl X, který se dlouhodobě pral s nadváhou, využil prostředků moderní medicíny. „Píchal jsem si injekce,“ přiznává písničkář, jehož hit Anděl zazněl i na...

28. dubna 2026  12:49

DiCapriova bývalka je v Praze. Nic se nezměnilo, napsala Camila Morrone

Camila Morrone na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024)

Modelka a herečka Camila Morrone se na sítích pochlubila ranní fotkou Staroměstské mostecké věže u Karlova mostu. Argentinsko-americká kráska není v Praze poprvé, jak naznačuje její popisek u snímku.

28. dubna 2026  10:13

Mirai Navrátil bude otcem. Tak moc se na tebe těšíme, lásko, vzkazuje s přítelkyní

Sára Slezáková a Mirai Navrátil na finále druhé řady Zrádců (30. listopadu 2025)

Zpěvák Mirai Navrátil a jeho partnerka Sára Slezáková na sociálních sítích oznámili radostnou zprávu. Budou mít miminko. Na Instagramu se pochlubili také fotkami, kde zpěvákova přítelkyně ukázala...

28. dubna 2026  9:17

Kdybychom byli na ostří nože, neusmívám se, říká Karolína Surý o rozvodu

Karolína Surý na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)

Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý před pár týdny přiznala, že její manželství s Radovanem Surým končí po třech letech. Jak upřesnila v oznámení, rozhodli se jít každý svou cestou. Na nedávné...

28. dubna 2026

Byl hetero žena, teď je pansexuální trans člověk a hledá lásku v Naked Attraction

Enn žil 30 let jako hetero žena. Teď prochází tranzicí, je pansexuál a nebrání...

Enn (32) žil třicet let jako heterosexuální žena. Nyní prochází tranzicí a říká o sobě, že je pansexuální člověk, který má rád lidi a pohlaví neřeší. Coby velký fanoušek reality show hledal takovou,...

28. dubna 2026

Přáli mu Absolonová i Dyk. Padesátníka Leoše Mareše nejvíc dojala malá dcera

Leoš Mareš

Moderátor Leoš Mareš slavil v pondělí své kulatiny. Během vysílání v rádiu se dočkal řady překvapení. Kromě známých tváří mu popřála i malá dcera Alex.

27. dubna 2026  18:43

Rumer Willisová ukázala, jak krmí tříletou dceru. Dlouhodobé kojení hájí

Rumer Willisová kojí dceru, která oslavila v dubnu 2026 své třetí narozeniny.

Sedmatřicetiletá herečka Rumer Willisová se opětovně vyjádřila k negativním poznámkám týkajícím se jejího rodičovství. Nedávno sklidila kritiku za to, že stále kojí svou dceru Louettu, která oslavila...

27. dubna 2026  13:13

Missku zastřelila tchyně v jejím domě. Ukradla mi tě, řekla vražedkyně synovi

Miss Teen Universe Carolina Gomezová

Bývalou Miss Teen Universe Carolinu Gomezovou (28) zastřelila tchyně Erika Herrera v jejím domě. Scénu zachytila bezpečnostní kamera v domě. Podle videa vražedkyně jednala chladně a bez emocí....

27. dubna 2026  12:12

Éterická herečka Elle Fanningová překvapila diváky, v novém seriálu odhalila prsa

Elle Fanningová v seriálu Margo má problém vyjít (Margo’s Got Money Troubles),...

Herečka Elle Fanningová (28), kterou si diváci dlouhá léta spojovali především s rolemi éterických a jemných dívek a žen, překvapila fanoušky odvážnou proměnou. V novém seriálu Margo má problém...

27. dubna 2026  11:11

Stalkera zpěvačky Billie Eilish srazil vlak. Kdo potrápil Sweeney nebo Borhyovou?

Sydney Sweeney

Herečky, zpěváci i sportovci a další známé osobnosti se opakovaně stávají terčem lidí, kteří si vytvářejí iluzi osobního vztahu a postupně překračují hranice. Stalking přitom není jen obtěžování. Jde...

27. dubna 2026  10:10

Princezna Xénie i Káťa z Návštěvníků. Dagmar Patrasová slaví sedmdesátiny

Dagmar Patrasová v seriálech Arabela a Návštěvníci

Herečka a zpěvačka Dagmar Patrasová, která se narodila 27. dubna 1956, je známá jako princezna Xénie ze seriálu Arabela, vědkyně Káťa z Návštěvníků či jedna z obětí ze Smrti stopařek. Její živelnost...

27. dubna 2026  9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.