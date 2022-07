Jak si z osobních setkání Waldemara Matušku pamatujete nejvíc?

Jako prima člověka. Byl strašně hodný, pokorný a kamarádský. Nikdy si na žádnou hvězdu nehrál, i když hvězda byl. On sám říkal, že nemá rád hvězdy, zejména ty rudý. Ale hlavně to i při vystupování v televizi bral tak, že jde vždycky zpívat mezi svoje kamarády. On lidi nijak nerozlišoval.

Asi to dobrodružství v sobě měl, protože do Ameriky by si taky každý jako on odejít netroufl.