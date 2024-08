Zpěvák Sebastian Navrátil přišel o otce, kvůli kterému vzdal dobrovolně Survivor

„Poslední měsíc jsem trávil každý den na onkologii, kde jsem doprovázel otce v jeho posledních chvílích. Přišlo to v moment, kdy jsem musel pracovně odjet na festival v zahraničí. Našel jsem první možný spoj zpět, abych mohl přijet uctít jeho památku,“ začal svůj čtvrteční příspěvek na Instagramu Sebastian Navrátil.

„Času bylo málo, i když nakonec o trochu víc, než se předpokládalo. Ale i tak jsme si stihli říct možná víc než za celý život. Nechal mi tu dopis, který když jsem dočetl, zjistil jsem, kolik věcí je těžké říct do očí, kolik křivd v sobě nosíme a co jsem pro něj skutečně znamenal. Mnozí z vás jste si ke mně našli cestu právě skrze tento příběh a tak si myslím, že si zasloužíte znát ho až do úplného konce,“ píše zpěvák.

„Některé věci se už prostě vrátit nedají, spousty chyb nedokážeme už nikdy napravit. Byla by ale obrovská škoda se nepokusit alespoň o ty, u kterých tu šanci máme. Táto, vím že jsme ten koncert spolu nestihli, ale slibuju, že každý další koncert na mě budeš mít ten nejlepší výhled. Odpočívej v pokoji,“ dodal.

Sebastian Navrátil opustil dobrovolně kvůli výraznému zhoršení zdravotního stavu svého otce letošní reality show Survivor Česko & Slovensko 2024. Zpěvák tehdy ostatním soutěžícím popsal svůj osobní příběh, kterým rozbrečel mnohé hráče. Nakonec oznámil, že musí soutěž opustit, aby se stihl usmířit s otcem, který umírá na rakovinu a který se ho během posledních dvou let snažil intenzivně kontaktovat.

Vysvětlil také, že s otcem neměl bohužel nikdy příliš dobré vztahy. Vychovávala ho pouze matka, kterou otec opustil už v době, kdy byla se Sebastianem v porodnici. Sebastian byl proto na otce dlouhodobě naštvaný, protože neposílal jeho matce ani alimenty. Svěřil se, že by tátovi rád odpustil, ale veškerá dosavadní setkání nedopadla dobře a způsobila mu jen další problémy, a proto se dalšímu kontaktu s ním vyhýbal.

Pod emotivním černobílým příspěvkem se hned po zveřejnění objevilo mnoho kondolencí od sledujících, fanoušků i soutěžících ze Survivora. Nechybí vzkazy například od Martina Careva, Nikoly Kabátové či Yenifer Cao.

Sebastianova partnerka, modelka Andrea Bezděková, přišla o svého tatínka ve stejný den před dvěma roky. Také jemu se stala osudná rakovina, zemřel 8. srpna 2022 ve věku 57 let.