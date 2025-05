Zpěvákův advokát označil obvinění za vymyšlená, ženy se podle něho pouze snaží z Robinsona dostat peníze, informovala média. Ženy požadují odškodné nejméně 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun).

Úřad šerifa okresu Los Angeles podle stanice BBC uvedl, že vyšetřování je v ranné fázi, další podrobnosti nesdělil.

Robinson se podle žen dopouštěl násilných činů od roku 2006. Čtveřice tvrdí, že s obviněními přišla až nyní, protože se bála o obživu a měla strach z reakcí lidí. Ženy původem z Latinské Ameriky rovněž tvrdí, že měly strach, zda otevření případu nemůže negativně ovlivnit jejich možnost setrvat v USA.

„Jsme si jistí, že bude určeno, že se pan Robinson ničeho špatného nedopustil a že jde o zoufalý pokus zmanipulovat veřejné mínění a udělat ještě větší mediální poprask, než byly stěžovatelky dosud schopny vyvolat,“ uvedl hudebníkův advokát Christopher Frost.

Robinson začal svoji hudební kariéru již v roce 1955. V roce 1987 byl uveden do rockenrolové síně slávy, jím napsané písně předělalo mnoho umělců, mezi nimi The Rolling Stones, The Beatles, Michael Jackson, Phil Collins nebo Grateful Dead. V roce 2016 získal Gershwinovu cenu, kterou uděluje americká knihovna Kongresu skladateli nebo interpretovi za celoživotní přínos v populární hudbě.