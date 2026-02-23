Syn je úžasný, říká zpěvák Marcell. Jak zvládají s partnerkou rodičovství?

Zavítali jste společně na galavečeři modelky a miss Kateřiny Sokolové, abyste podpořili povědomí o autismu prostřednictvím její nadace. Lindo, vy jste na akci dokonce něco věnovala do dražby. Co to bylo?
Linda: Kabelka z křišťálového skla, která je vyrobená v modré barvě, stejné jako má logo Kateřininy nadace.
Marcell: Já přispěl vystoupením. Snad motivovalo lidi, aby vydražili Lindinu kabelku za co nejvíce peněz, které potom mohou pomoci.
Můžeme prozradit, že z vás už je teď rodinka, máte syna. Jak jste se Lindo dala dohromady po tak náročném období?
Linda: Nebylo to úplně snadné, ale Marcell mi hodně pomohl. Myslím, že rekonvalescence a všechno probíhalo moc, no nechci říct „příjemně“, ale rozhodně se to dalo snést. Bylo fajn mít doma takovou podporu.
Marceli, jste vystudovaný lékař. Jste kvůli tomu více úzkostlivý, co se týká vaší rodiny?
Marcell: Já nevím, jestli to souvisí úplně s tím, co jsem vystudoval. Člověk ale najednou začne život a všechnu tu křehkost života vnímat úplně jinak. Samozřejmě, že si nemyslím, že to je přímo úzkost. Je to míra toho, jak moc si přeji, aby všechno dobře dopadlo, aby rodina byla zdravá. Strašně si toho vážím, že to máme tak, jak máme. Vím, že je úžasné, že se nám takhle daří. A Linda má můj největší obdiv za to, jak to všechno krásně zvládla. A nás syn Eliáš je úžasný. Každý den prospívá, je radost se na něj koukat.
Příchod dítěte do rodiny změní kompletně život. Jak to máte vy, jako chlap, muzikant, co se honí za kšefty? Sundáte teď trochu nohu z plynu s vědomím, že na vás doma čeká žena a potomek, který vás potřebuje?
Marcell: Musím říci, jestli mám být upřímný, že to všechno člověk najednou začne vidět z trochu jiné perspektivy. To je samozřejmě velká pravda. Na druhou stranu se to oba s Lindou budeme snažit dělat tak, abychom to společně zvládli. Muzikantství je super i v tom, že teď jsem například takzvaně „mimo sezónu“. Máme to štěstí, že leden, únor i březen jsou měsíce, kdy koncertů není tolik a kdy můžu doma pomáhat a trávit hodně času s rodinou.
|
Zpívající lékař Marcell má ve Zrádcích šanci, kterou dosud nikdo neměl
Nebylo to tak trošku plánované? Termínově jste se trefili do období, kdy nejsou ani žádné hudební festivaly.
Linda: Já myslím, že i kdybychom to plánovali, nevyšlo by to lépe. (smích) I s Designblokem (pražský mezinárodní festival designu), vrcholem celého roku, i s Marcelovým peakem to vyšlo hezky. Je to perfektní.
Chodíte hodně v celočerných outfitech a jednoduchém stylu, máte rádi minimalismus. Dětské věcičky jsou ale často dost barevné a kýčovité, jak na to koukají lidé jako vy?
Linda: My se snažíme ladit do béžova, (smích) to se ještě něco najít dá. Kápl jste ale na to, že dětské motivy a vzory nejsou úplně moje srdcovka a snažím se to vysvětlit i mému okolí.
Marcell: Eliáš vypadá úplně jako největší frajer. Je to Lindina zásluha, protože mu na sebe vybírá věci, které mu vybírá. Strašně mu to sluší. Hodně nosí kapuce, čepice, fakt mu to moc sluší.
Nevyžádané miminkovské dárky jsou tedy ve vašem případě ty příliš barevné?
Linda: Všichni se snaží, ale oni… (smích)
Marcell: Oni to pochopili. A jsou velmi opatrní. Musíme naopak všechny pochválit v tom, že když něco vybírají, dost často se i trefí.