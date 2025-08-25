I sám Gott přiznal: „Měl víc talentu než já.“ A v Německu o něm podle zpěváka celosvětových hitů Sex Bomb či Help Yourself psali jako o „slovenském Tomu Jonesovi“.
Čtyřicet let je Duchoň mrtvý, přesto se nyní veze na vlně nostalgie, na Slovensku se opět ve velkém prodávají jeho nově vydané desky, hrají ho rádia, je slavnější, než býval během života. A i do českých kin teď dorazil film popisující jeho bouřlivý život (Karla Gotta v něm hraje Vojtěch Kotek).
Proč měl dluhy? Proč se upil k smrti? A proč se rozvedli? Elena Duchoňová, za svobodna Šuráková, byla první manželkou slavného zpěváka a maminkou jeho jediného potomka, dcery Danky. Sešli jsme se v kavárně a začali vzpomínat na největší lásku jejího života.
Když jste se s Karolem seznámila, ještě nebyl známý zpěvák. Ale v zahraničí už vystupoval, že?
Ano, v osmnácti odjel s jednou kapelou do Německa. Myslím, že tam vystupovali někde na lodi. A když jsme se poznali, po půlroce odjel s jinou kapelou na devět měsíců do Švédska. To bylo někdy kolem roku 1969. Myslím, že vystupovali někde v baru.