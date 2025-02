Justin Bieber (New York, 1. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Justin Bieber znovu upoutal pozornost veřejnosti, když byl spatřen v ulicích New Yorku oblečený do modrého županu. Netradiční outfit okamžitě vzbudil rozruch, zejména v souvislosti s aktuálními spekulacemi bulváru o krizi v manželství s modelkou Hailey Bieberovou.

Zatímco zpěvák trávil den osamoceně, jeho žena byla vyfocena ve společnosti své blízké přítelkyně Kendall Jennerové. Obě vyrazily v dobré náladě na oběd s přáteli.

Ke spekulacím o problémech v manželství zpěváka a modelky přispěla i série příspěvků, kterou Hailey Bieber nedávno sdílela na Instagramu. Jeden z nich obsahoval text na růžovém pozadí: „Nejsem dokonalá. Byla jsem odmítnuta. Ale stále mám svůj smysl.“

Příspěvek okamžitě vyvolal mezi fanoušky otázky o jejím vztahu s Justinem Bieberem. Ten se podle amerického bulváru výrazně zhoršil po narození jejich syna Jacka Bluese Biebera, který přišel na svět loni v srpnu.

„Hailey Bieber se už od začátku manželství potýká s Justinovými velkými výkyvy nálad a velmi impulzivním chováním. Její přátelé jí už několikrát radili, aby zvážila, zda by nebylo lepší jít vlastní cestou. Má to s ním opravdu těžké,“ uvedl zdroj deníku The Mail.