Jan Bendig měl autonehodu, jeho luxusní vůz je podle zpěváka na odpis

„Věc, které jsem se děsil v životě nejvíc, že jsem si ji asi i myšlenkami přivolal. Při cestách na koncerty jsem se vždycky obával autonehody. Možná to nejde tak vidět, ale ročně strávím v autě nespočet hodin a v součtu vlastně i spoustu dní. Vždycky mám velkou radost, když po koncertním týdnu dorazím domů, obejmu a opusinkuji svou psí smečku. Včera jsem měl bouračku, za kterou jsem naštěstí nemohl já, ale paní řidička, která v koloně nestihla zabrzdit. Byla to neskutečná rána a velkej šok,“ popsal Jan Bendig ve čtvrtek v příspěvku na Instagramu.

„I když to z fotek možná nevypadá, tak je moje auto totálně na odpis. Ale čert to vem. Hlavní je, že se mě i paní řidičce a její malé dcerce kromě pár pohmožděnin nic nestalo. Posílám pozitivní energii a lásku všem mým kolegům, kteří za vámi každý týden jezdí stovky kilometrů, aby vám svou hudbou udělali úsměv na tváři a to i všem řidičům, kteří díky své práci tráví většinu času na cestách. Až se vám vrátí dnes nebo zítra domů, tak je pevně obejměte a řekněte jim, že je máte rádi. Já jsem šťastnej, že vám tyhle, ač smutné, řádky můžu psát, protože třeba to mohlo dopadnout hůř,“ dodal zpěvák, se kterým byl v době nehody ve voze i jeho partner a manažer Lukáš Rejmon.

Také Bendigův bratr Marsell měl letos vážnou nehodu, a to když se v únoru vracel ze znojemského koncertu, kde vystoupil spolu se zpěvačkou Lucií Bikárovou. Manažer Marsella Bendiga tehdy nezvládl nezvládl řízení a narazil do svodidel.