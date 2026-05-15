„Zničil mi dospívání.“ Zpěvák Bruel čelí dalšímu trestnímu oznámení kvůli znásilnění

Autor: ,
  19:00
Francouzský herec a zpěvák Patrick Bruel čelí dalšímu trestnímu oznámení kvůli údajnému násilí na ženách. Podala jej moderátorka Flavie Flamentová, která tvrdí, že ji před lety jako dospívající dívku znásilnil.
Zpěvák Patrick Bruel (2025)

Zpěvák Patrick Bruel (2025) | foto: Profimedia.cz

Zpěvák podle svého advokáta obvinění odmítá. Francouzské úřady již Bruela vyšetřují po trestních oznámeních od dvou jiných žen.

„Mám další setkání se svou minulostí. A s mužem, který mi zničil dospívání. Podávám trestní oznámení na Patricka Bruela kvůli znásilnění,“ napsala jednapadesátiletá Flamentová na instagramu. Ve Francii je známou televizní osobností, která moderovala řadu pořadů na televizní stanici TF1. V roce 2016 obvinila britského módního fotografa známého akty mladých dívek Davida Hamiltona, že ji znásilnil jako třináctiletou. Třiaosmdesátiletý fotograf, který čelil dalším podobným obviněním, nedlouho poté spáchal sebevraždu.

Sedmašedesátiletý Bruel podle svých advokátů připouští, že Flamentovou poznal v 90. letech, kdy měli krátký vztah a od té doby byli přáteli. Setkávali se poté profesionálně i soukromě a ona jej opakovaně pozvala do svých pořadů, což je „skutečnost naprosto odporující jejímu dnešnímu vyjádření“, uvedli Bruelovi advokáti podle AFP.

Pařížská prokuratura v dubnu uvedla, že zahájila vyšetřování na základě trestního oznámení z března. V té době Bruela ze sexuálního násilí obvinila Daniela Elstnerová, generální ředitelka distribuční společnosti Unifrance. Zpěváka v souvislosti s obviněním ze sexuálního násilí vyšetřují také úřady v Saint-Malo. Učinily tak na základě trestního oznámení podaného v roce 2024, kdy jiná žena obvinila Bruela ze znásilnění v říjnu 2012 na festivalu britského a irského filmu v Dinardu, kde umělec předsedal porotě.

Bruel v současnosti účinkuje v divadelní hře na jedné z pařížských scén a chystá koncertní turné po Francii. Na základě obvinění vznikla petice podporovaná zejména francouzskými feministickými sdruženími, která požaduje zákaz jeho vystupování.

