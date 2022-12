S Hutchencem z INXS jsme se rozhádali kvůli drogám, vzpomíná Bono Vox

V úryvku ze své knihy s názvem Surrender: 40 Songs, One Story prozradil dvaašedesátiletý irský rocker, že si společně se svou ženou Alison Hewsonovou byli počátkem devadesátých let velmi blízcí s frontmanem kapely INXS Michaelem Hutchencem a jeho partnerkou, britskou televizní moderátorkou Paulou Yatesovou.

„Situace se ale změnila, když se tihle dva dostali do nekonečného víru rekreačního užívání drog. To se nakonec stalo velkou zátěží pro všechny kolem, zejména pro jejich rodiny,“ píše Bono Vox.

„Jak se postupně měnilo jejich chování, rostlo mezi námi rychle napětí a během jejich návštěv u nás jsme se s manželkou bohužel často cítili dá se říct až nepříjemně,“ vysvětluje muzikant.

Michael Hutchence a Paula Yatesová s jejich dcerou (27. října 1997)

V roce 1996 přivítali Hutchence a Yatesová na svět dceru Heavenly Hiraani Tiger Lily a požádali Bona a jeho ženu, aby se stali jejími kmotry. Ti to však odmítli, a tím přátelství skončilo.

Bono Vox, vlastním jménem Paul Hewson, je s manželkou Alison ženatý od roku 1982. Mají spolu čtyři děti.

Michaela Hutchence našla v listopadu 1997 pokojská mrtvého v hotelovém pokoji v Ritz-Carlton v Sydney uškrceného páskem a nahého. Podle policie spáchal sebevraždu oběšením a před smrtí byl pod vlivem alkoholu a drog. Spekulovalo se, že zemřel při nebezpečném druhu sebeuspokojování. Neobvyklé sexuální praktiky měl podle bývalých partnerek v oblibě.

Partnerka frontmana INXS Paula Yatesová zemřela v roce 2000 na předávkování heroinem.

VIDEO INXS – Never Tear Us Apart (videoklip natáčený v Praze):