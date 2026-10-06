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Tereza Kerndlová slaví 40. Zpěvačka žije ve Španělsku, s manželem jsou 22 let

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  10:26
Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny (6. října 2026)

Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny (6. října 2026) | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Osmatřicetiletá zpěvačka si užívá pohodu ve Španělsku s mužem Reném Mayerem i...
Tereza Kerndlová vydává singl Být či Nebýt v rámci Mezinárodního dne proti...
Odvážně oděné členky skupiny Black Milk (zleva Tereza Černochová, Helena Zeťová...
Vypadat dobře k šoubyznysu zkrátka patří. Tereze v tom pomáhá zejména...
86 fotografií
Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny. Zpěvačka začínala po boku svého otce Ladi Kerndla, později se proslavila v dívčí skupině Black Milk a v roce 2008 reprezentovala Česko na Eurovizi. Už dvaadvacet let tvoří pár s o šestnáct let starším podnikatelem Reném Mayerem, se kterým žijí část roku ve Španělsku.

Tereza Kerndlová se narodila 6. října 1986 v Brně. K hudbě měla blízko od dětství. Její otec Ladislav Kerndl je známý jazzový a swingový zpěvák a kapelník. Tereza s ním začala vystupovat už jako osmiletá a později s ním cestovala také na zaoceánských lodích. Podle svých vzpomínek s ním jezdila od dvou do sedmi let, poté už s ním vystupovala.

Tereza Kerndlová podstoupila operaci víček, zpěvačka ukázala fotky před a po

Už jako dítě se Tereza věnovala celé řadě aktivit. Chodila na flétnu a klavír, závodně stepovala, věnovala se dabingu a několik let také zpívala v dětském dívčím sboru Ivy Bittové. Se sborem Letky, který Bittová založila, se podílela také na koncertních vystoupeních a nahrávkách. Právě v této době se setkala například i s hudebníkem Richardem Müllerem, s nímž později nazpívala duet.

Do širšího povědomí se Kerndlová dostala jako členka skupiny Black Milk, kterou tvořila s Terezou Černochovou a Helenou Zeťovou. Trio získalo v roce 2002 Českého slavíka v kategorii Objev roku. Po rozpadu skupiny v roce 2005 se Kerndlová vydala na sólovou dráhu. V roce 2008 reprezentovala Českou republiku na Eurovision Song Contest v Bělehradě s písní Have Some Fun, do finále ale nepostoupila.

Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny (6. října 2026)
Osmatřicetiletá zpěvačka si užívá pohodu ve Španělsku s mužem Reném Mayerem i oběma maminkami, vpravo je manželova, druhá zleva její.
Tereza Kerndlová vydává singl Být či Nebýt v rámci Mezinárodního dne proti násilí na ženách.
Odvážně oděné členky skupiny Black Milk (zleva Tereza Černochová, Helena Zeťová a Tereza Kerndlová) při vystoupení během módní přehlídky Josefa Klíra v Praze v únoru 2004.
86 fotografií

Své první sólové album Orchidej vydala v roce 2006. Po několikaleté pauze se v roce 2025 vrátila s deskou Diamanty. Na jejím vzniku se podílel také její manžel René Mayer, který napsal například text písně Black Mlíko. Ta je osobní zpovědí o její hudební cestě, dětství a vzpomínkách na cesty po moři s otcem.

Výraznou součástí zpěvaččina života je rodina. Ladislav Kerndl podle své dcery už aktivně nezpívá a věnuje se například vyřezávání dřevěných sošek. Tereza o něm mluví s láskou a jako o člověku, který ji už od dětství vedl k hudbě.

Po jejím boku je už od roku 2004 René Mayer. Tehdy bylo Tereze sedmnáct let. Dvojice se seznámila při křtu kalendáře a později spolu začali žít. V roce 2013 se vzali, a to nejprve v Las Vegas a následně při rodinné oslavě v Česku. René se podílel na Terezině kariéře jako manažer a spolupracovník. Z předchozího manželství má syna.

S maminkou Miladou a tátou Laďou Kerndlem, známým zpěvákem, má Tereza výborný vztah.

Manželé si před lety zamilovali Španělsko. Pravidelně tam začali jezdit přibližně před deseti lety společně s Terezinými rodiči, Reného synem a přáteli. Nakonec si pořídili dům v Andalusii na Costa del Sol, v Esteponě, přímo u pobřeží.

Kerndlová uvedla, že Ve Španělsku s manželem žijí zhruba polovinu roku a trvale se z České republiky stěhovat nechtějí. Španělsko pro ně přitom není jen dovolenkovou destinací, ale skutečným druhým domovem. Část roku manželé tráví také na Moravě.

Jsme stále Češi. Žít ve Španělsku nastálo bychom nechtěli, říká Tereza Kerndlová

Zajímavostí je, že po rozpadu Black Milk nebyla Kerndlová dlouhé roky v kontaktu s kolegyní Helenou Zeťovou. V roce 2024 se ale při společných vystoupeních na turné Leoše Mareše znovu sblížily a podle Kerndlové si tehdy vyříkaly staré křivdy. Kerndlová po smrti Zeťové uvedla, že je šťastná, že spolu stačily uzavřít minulost a usmířit se.

Tereza Kerndlová letos slaví nejen čtyřicítku, ale také 25 let na hudební scéně. Jubileum spojí s koncertem ve Foru Karlín 10. října 2026, kde chce představit své největší hity i nové písně z alba Diamanty.

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