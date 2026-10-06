Tereza Kerndlová se narodila 6. října 1986 v Brně. K hudbě měla blízko od dětství. Její otec Ladislav Kerndl je známý jazzový a swingový zpěvák a kapelník. Tereza s ním začala vystupovat už jako osmiletá a později s ním cestovala také na zaoceánských lodích. Podle svých vzpomínek s ním jezdila od dvou do sedmi let, poté už s ním vystupovala.
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Už jako dítě se Tereza věnovala celé řadě aktivit. Chodila na flétnu a klavír, závodně stepovala, věnovala se dabingu a několik let také zpívala v dětském dívčím sboru Ivy Bittové. Se sborem Letky, který Bittová založila, se podílela také na koncertních vystoupeních a nahrávkách. Právě v této době se setkala například i s hudebníkem Richardem Müllerem, s nímž později nazpívala duet.
Do širšího povědomí se Kerndlová dostala jako členka skupiny Black Milk, kterou tvořila s Terezou Černochovou a Helenou Zeťovou. Trio získalo v roce 2002 Českého slavíka v kategorii Objev roku. Po rozpadu skupiny v roce 2005 se Kerndlová vydala na sólovou dráhu. V roce 2008 reprezentovala Českou republiku na Eurovision Song Contest v Bělehradě s písní Have Some Fun, do finále ale nepostoupila.
Své první sólové album Orchidej vydala v roce 2006. Po několikaleté pauze se v roce 2025 vrátila s deskou Diamanty. Na jejím vzniku se podílel také její manžel René Mayer, který napsal například text písně Black Mlíko. Ta je osobní zpovědí o její hudební cestě, dětství a vzpomínkách na cesty po moři s otcem.
Výraznou součástí zpěvaččina života je rodina. Ladislav Kerndl podle své dcery už aktivně nezpívá a věnuje se například vyřezávání dřevěných sošek. Tereza o něm mluví s láskou a jako o člověku, který ji už od dětství vedl k hudbě.
Po jejím boku je už od roku 2004 René Mayer. Tehdy bylo Tereze sedmnáct let. Dvojice se seznámila při křtu kalendáře a později spolu začali žít. V roce 2013 se vzali, a to nejprve v Las Vegas a následně při rodinné oslavě v Česku. René se podílel na Terezině kariéře jako manažer a spolupracovník. Z předchozího manželství má syna.
Manželé si před lety zamilovali Španělsko. Pravidelně tam začali jezdit přibližně před deseti lety společně s Terezinými rodiči, Reného synem a přáteli. Nakonec si pořídili dům v Andalusii na Costa del Sol, v Esteponě, přímo u pobřeží.
Kerndlová uvedla, že Ve Španělsku s manželem žijí zhruba polovinu roku a trvale se z České republiky stěhovat nechtějí. Španělsko pro ně přitom není jen dovolenkovou destinací, ale skutečným druhým domovem. Část roku manželé tráví také na Moravě.
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Zajímavostí je, že po rozpadu Black Milk nebyla Kerndlová dlouhé roky v kontaktu s kolegyní Helenou Zeťovou. V roce 2024 se ale při společných vystoupeních na turné Leoše Mareše znovu sblížily a podle Kerndlové si tehdy vyříkaly staré křivdy. Kerndlová po smrti Zeťové uvedla, že je šťastná, že spolu stačily uzavřít minulost a usmířit se.
Tereza Kerndlová letos slaví nejen čtyřicítku, ale také 25 let na hudební scéně. Jubileum spojí s koncertem ve Foru Karlín 10. října 2026, kde chce představit své největší hity i nové písně z alba Diamanty.