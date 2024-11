Neříkám, že nevěřím v lásku, ale monogamie je utopie, míní Shakira

„Mám právo se chovat špatně/ Bavit se dobře/ Jsem volná a teď/ Můžu si dělat, co chci/ Bavím se dobře jako svobodná,“ zpívá Shakira v písni Soltera.

Britskému časopisu Marie Claire řekla, že už dlouhý a věrný vztah nečeká. „Neříkám, že nevěřím v lásku, protože mám příklad ve svých rodičích, kteří jsou spolu už padesát let. Jak se dívají jeden druhému do očí, drží se za ruce a nemohou žít odděleně,“ řekla zpěvačka.

„Takže byla jsem svědkem takové lásky, ale neměla jsem sama to štěstí,“ postěžovala si zpěvačka.

„Monogamie je utopie. Ale vynahradila jsem si to jinak, láskou svých fanoušků, dětí a opravdových přátel. Oscar Wilde řekl, že přátelství je nejčistší forma lásky, a já si myslím, že je to pravda. Trvá déle, alespoň podle mých zkušeností. Můj vztah trval dvanáct let, ale moji přátelé tu budou celý život. Když přišly těžkosti, tehdy jsem poznala, jak je přátelství opravdu důležité,“ vysvětlila Shakira.

Otec jejích dětí Gerard Piqué prohlásil v jednom z rozhovorů, že je s novou partnerkou šťastný a že vše nebylo tak, jak to Shakira podala médiím.

„Nakonec pravda nebo to, co se stalo, k čemu došlo, nebylo řečeno tak, jak se to opravdu událo. A to nemohu ovlivnit,“ řekl Piqué.

„Nejlepší na tom je, že jsem nakonec obklopen svými blízkými, rodinou, přáteli, lidmi, kteří mě opravdu znají. Vědí, jaký jsem a co dělám, a to mi dává velký vnitřní klid. Jsem velmi šťastný, mám se skvěle a cítím se privilegovaný. Život, který jsem prožil, možnost hrát za klub svého života více než dvacet let, úžasné děti, neuvěřitelná rodina, celoživotní přátelé, ti ze školy, které stále mám, toho si moc vážím,“ prohlásil Piqué v rozhovoru pro CNN.

Gerard Piqué a Shakira (Barcelona, 20. března 2014)

Shakira na to nepřímo reagovala na Instagramu. „Jsou lidé, kteří mě zradili, otočili se ke mně zády a vnitřně mě rozervali. Lidé, kteří tu nebyli, když jsem je nejvíc potřebovala. Proces uzdravování je dlouhý a bude mi trvat několik alb, než se z toho dostanu,“ napsala Shakira jen několik hodin po zveřejnění Piquého rozhovoru.

Kolumbijská zpěvačka se s mladším fotbalistou seznámila během natáčení videoklipu k písni Waka Waka, oficiální písni mistrovství světa ve fotbale v roce 2010 a v roce 2011 svůj vztah přiznali veřejnosti. Rozešli se v roce 2022 a mají spolu dva syny – jedenáctiletého Milana a devítiletého Sashu