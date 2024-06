Zpěvačka Rihanna šokovala vzhledem, ukázala se výjimečně bez paruky

I když mnozí sledující na sociálních sítích zpěvaččin přirozený vzhled kritizují a bez paruky nebo prodloužených vlasů podle jejich názoru vypadá, jako by zestárla o třicet let, Rihanna dobře ví, co dělá. Rodačka z Barbadosu je totiž nejen celosvětově populární zpěvačkou, ale i velmi zdatnou obchodnicí. A tak je více než jasné, že tento zdánlivě náhodný krok je velmi dobře promyšleným marketingovým tahem.

Podnikatelka rozšiřuje svůj sortiment a kromě parfémů, dekorativní kosmetiky Fenty Beauty, plavek, spodního prádla a oblečení, startuje pod svou značkou také prodej produktů na vlasy. Řada je určena pro posílení a zlepšení kvality všech typů vlasů.

„Je čas na nové vlasové produkty, na které jste čekali. Víte, jak moc mi záleží na mých vlasových proměnách. Zkusila jsem snad už téměř každou barvu, délku vlasů i účes. Od vln přes copánky až k přírodním přirozeným vlasům. Proto nyní na trh přináším flexibilní řadu produktů určenou pro všechny typy vlasů. Každý z produktů je navržen tak, aby vlasy posílil a napravil napáchané škody,“ napsala na Instagram dvojnásobná maminka. Nová vlasová řada Fenty Hair je v prodeji online od úterý 11. června.

Přestože Rihanna během své umělecké dráhy proslula výrazným make-upem a dnes sama prodává kosmetiku, její matka jí až do šestnácti let líčení přísně zakazovala. „Mohla jsem ji jen sledovat v zrcadle, jak se líčí, byla jsem tím úplně posedlá! Máma mi dovolila maximálně rtěnku. A to jen když jsem šla za družičku na svatbě. Sama mě pak poprvé nalíčila na školní soutěž krásy. Bylo mi šestnáct a bylo to krátce předtím, než jsem se odstěhovala z Barbadosu,“ svěřila se v minulosti během rozhovoru pro magazín Interview.

V letošním roce se Robyn Rihanna Fenty umístila na 8. místě v žebříčku magazínu Forbes Nejbohatší celebrity světa. Miliardářkou se stala právě díky úspěchu kosmetické řady Fenty Beauty.

Podnikatelka spoluvlastní společnost s Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), francouzským koncernem sídlícím v Paříži, který je majitelem více než šedesáti obchodních značek luxusního zboží. Zpěvačka má také podíl v kolekci spodního prádla Savage x Fenty, která měla v únoru 2021 odhadní cenu 1 miliardu dolarů.

Kromě hudební kariéry to Rihanna zkusila i u filmu. Zahrála si například ve snímcích Bitevní loď, Apokalypsa v Hollywoodu, Valerian a město tisíce planet či Debbie a její parťačky.

Podnikatelka žije se slavným raperem Rakimem Mayersem (35), kterého znají příznivci rapu pod jménem A$AP Rocky, mají spolu dva syny. Dali se dohromady poté, co se zpěvačka v lednu 2020 po třech letech rozešla se saúdskoarabským miliardářem Hassanem Jameelem.