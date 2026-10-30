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Poznali byste ji? Zpěvačka Pink vyrazila do ulic bez make-upu

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  9:30
Paparazzi zachytili zpěvačku Pink v ulicích New Yorku se štěnětem. (26. října...

Paparazzi zachytili zpěvačku Pink v ulicích New Yorku se štěnětem. (26. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Paparazzi zachytili zpěvačku Pink v ulicích New Yorku se štěnětem a s...
Zpěvačka Pink se synem v ulicích New Yorku (říjen 2026)
Zpěvačka Pink se synem v ulicích New Yorku (říjen 2026)
Zpěvačka PINK (vlastním jménem Alecia Beth Moore-Hartová), New York, 7. června...
54 fotografií
Zpěvačka Pink (47) překvapila některé fanoušky fotografiemi z procházky v New Yorku. Bez výrazného líčení, ve volném sportovním oblečení a se šátkem na hlavě vypadala úplně jinak, než jak ji lidé znají z koncertních pódií a videoklipů. Zatímco někteří lidé její vzhled komentovali na sociálních sítích velmi nelichotivě, ona sama reagovala jako vždy s humorem a sebevědomím.

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Americká zpěvačka Pink je známá výrazným hlasem, energickými vystoupeními i nezaměnitelným stylem. Když se ale objeví na veřejnosti bez líčení a v pohodlném oblečení, pozornost na sebe strhne úplně jiným způsobem. Tentokrát fotografové zachytili hudební hvězdu při procházce ulicemi New Yorku, kde venčila svého čtyřnohého společníka.

Na sobě měla volnou fialovou sportovní teplákovou soupravu, hlavu si zakryla vzorovaným šátkem a na rozdíl od svých koncertních vystoupení, při nichž často sází na výrazné líčení a extravagantní styling, působila na snímcích zcela nenuceně a přirozeně.

Fotografie, pořízené 26. října, se rychle rozšířily po internetu. Část diskutujících se pozastavovala nad tím, jak zpěvačka bez make-upu vypadá. Mnozí ji podle zahraničních médií na první pohled dokonce vůbec nepoznali. Pink však podobné reakce nijak nerozhodily.

Paparazzi zachytili zpěvačku Pink v ulicích New Yorku se štěnětem. (26. října 2026)
Paparazzi zachytili zpěvačku Pink v ulicích New Yorku se štěnětem a s kamarádkou, herečkou Kerri Kenneyovou. (26. října 2026)
Zpěvačka Pink se synem v ulicích New Yorku (říjen 2026)
Zpěvačka Pink se synem v ulicích New Yorku (říjen 2026)
54 fotografií

Naopak. Snímky sama sdílela na Instagramu a připojila k nim ironický komentář. „O čem všichni mluví? Vypadám žhavě a sexy, je jasné, že přesně o to mi ten den šlo,“ vzkázala fanouškům. Dodala, že se ráno probudila s tím, že bude zkrátka vypadat úžasně, a přesně to se jí podle vlastních slov podařilo.

Později zveřejnila nelichotivou selfie a s nadsázkou poznamenala, že následující den vypadá ještě lépe. Svou reakcí ukázala, že se zbytečně netrápí tím, zda splňuje představy ostatních o dokonalém vzhledu.

Pink se ostatně už v minulosti vyjadřovala k tomu, jak vnímá stárnutí a tlak na ženskou krásu. Například v roce 2020 napsala na sociálních sítích, že si samozřejmě všímá přibývajících vrásek, ale nechce podstupovat kosmetické zákroky jen proto, aby její tvář působila mladší. Zdůraznila, že pro ni i u ostatních lidí mají vždy větší hodnotu talent a osobitost než dokonalý vzhled.

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Alecia Beth Moore se narodila 8. září 1979 v Pensylvánii. Hudební kariéru zahájila v devadesátých letech a výrazně na sebe upozornila už na začátku nového tisíciletí. Mezi její nejznámější hity patří například Get the Party Started, Just Like a Pill, So What, Raise Your Glass nebo Try. Během kariéry získala řadu hudebních ocenění včetně cen Grammy a proslavila se také náročnými a propracovanými koncertními show, při nichž zpívá a předvádí akrobatické prvky ve vzduchu.

V soukromí tvoří rodinu s bývalým motokrosovým závodníkem Careym Hartem. Vzali se v lednu 2006, o dva roky později se na čas rozešli, později se však k sobě vrátili. V únoru 2026 Pink veřejně popřela zprávy o dalším rozchodu a označila je za nepravdivé.

Společně vychovávají dvě děti, dceru Willow Sage a syna Jamesona Moona. Pink o mateřství často mluví otevřeně a rodina se objevuje i po jejím boku při veřejných událostech. V roce 2026 se rodina přestěhovala do New Yorku, aby podpořila dceřin zájem o hudbu a muzikály a její sen vystupovat na Broadwayi.

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