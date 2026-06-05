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Sexy jako nikdy předtím. Zpěvačka Nelly Řehořová vydává debutové album

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Herečka a zpěvačka Nelly Řehořová (24) vydává své debutové album Lovestories. Je to deska o lásce, zklamání a sešitém srdci. Na albu hostuje i známý olympionik.
Nelly Řehořová

Nelly Řehořová | foto: Archiv N. Řehořové

Nelly Řehořová
Nelly Řehořová
Součástí alba Lovestories je také píseň Mimo tenhle svět, titulní skladba k...
Nelly Řehořová
27 fotografií

Z filmů Špunti na vodě nebo Strašidla si ji diváci pamatují ještě jako dětskou herečku. Dnes už ale Nelly Řehořová stojí i na hudební scéně a objevuje se v muzikálech v Divadle Broadway i Hudebního divadla Karlín. Teď vydává své dlouho připravované album Lovestories.

Na desce pracovala šest let a přiznává, že cesta k ní nebyla jednoduchá. Během dospívání se měnil její pohled na hudbu, vztahy i na ni samotnou. „Chtěla jsem psát písničky, ve kterých jsem to opravdu já. Některé skladby už byly skoro připraveny, ale najednou jsem s nimi přestala souznít. Lovestories jsou o chvílích, kdy se člověk ztrácí, nachází a učí znovu věřit,“ říká.

Nelly Řehořová

Album je celé v češtině a stojí na osobních příbězích o lásce, vztazích, zklamání i návratech k vlastní síle i o tom, co v člověku některé vztahy zanechají.

Deska Lovestories tak ukazuje Nelly v její nejosobnější podobě. Nedílnou součástí alba byla spolupráce s producentem a co-writerem Marcellem, kterého mnozí znají ze Zrádců. Nelly provází celou hudební kariéru a je dlouhodobě součástí její tvorby.

Nahé tělo patří jen tomu, kdo se zamiluje do vaší duše, říká k rolím Nelly Řehořová

Důležitý je i vizuál desky. Název Lovestories odkazuje na Instagram Stories – každá píseň je jako jeden krátký, ale intenzivní příběh. Na coveru alba je skleněné srdce s prasklinou a sešitím, které vytvořila designérka LindaPro. „Vlastně docela připomíná moje srdce,“ říká Nelly.

Zpěvačka Nelly Řehořová a olympionik a šermíř Alex Choupenitch

Výraznou roli ve vizuálu hraje také móda. Outfit na cover připravil návrhář Tomáš Němec, který pro Nelly vytvořil korzet ve tvaru srdce. Celý obraz tak propojuje křehkost, ženskost, lehce temnou romantiku i silnou osobní výpověď.

V průběhu června vyjdou také tři akustické live sessions natočené v prostorách pražské Kunsthalle, na kterých se kromě Nelly podíleli i zpěvačka a klávesistka Táňa Lvovská a producent a songwriter Filip Kaleta. Singl Fake Boy vznikl ve spolupráci s olympijským medailistou a šermířem Alexandrem Choupenitchem.

Na konci léta čeká Nelly natáčení hned dvou filmů, které nechává zahalené tajemstvím. „Čekají mě dva filmové projekty, o kterých zatím nemůžu prozradit víc, ale na které se moc těším“ říká zpěvačka a herečka.

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