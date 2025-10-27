Nelly Furtado končí po 25 letech s koncertováním, roky ji kritizují kvůli nadváze

Kanadská zpěvačka Nelly Furtado (46) oznámila, že po pětadvaceti letech končí s koncertováním. Nadále se chce věnovat hlavně skládání písniček pro sebe i pro jiné interprety, jak tomu bylo i doposud. Fanoušci spekulují o tom, že za koncem veřejného vystupování stojí dlouholetá kritika zpěvaččiny postavy, které se jí dostává v médiích i na sociálních sítích.

„Před pětadvaceti lety vyšlo mé první album nazvané Whoa, Nelly! Na první fotografii u tohoto příspěvku je mi dvacet a chystám se na své první koncertní vystoupení, bylo to tehdy na devadesátkovém hudebním festivalu Lilith Fair,“ začala Nelly Furtado svůj příspěvek na Instagramu.

Fanoušky následně překvapila oznámením, že končí s koncertováním. „Rozhodla jsem se, že v dohledné době skončím s vystoupeními a budu se více soustředit na jiné kreativní aktivity, u kterých cítím, že mi v následující fázi mého života více sednou,“ popisuje zpěvačka, jejíhož prvního alba se na světě prodalo více než 6,5 milionu kopií.

„Kariéru jsem si nesmírně užívala, skládání písniček stále velice miluji. Vždycky to pro mě byl v první řadě koníček a měla jsem velké štěstí, že se mé hobby nakonec stalo i mou celoživotní prací. Ve svém srdci budu navždycky hlavně hudební skladatelkou,“ píše.

„Jsem moc vděčná za všechny ty roky plné zábavy. Mé nekonečné díky patří všem, kteří kdy poslouchali mou hudbu a přišli se podívat na některý z mých koncertů,“ dodala Furtado a přidala i video z jednoho ze svých posledních koncertů. Ten se uskutečnil v Berlíně a zpěvačce se zde dostalo bouřlivých ovací.

Furtado ukázala výrazné křivky v bikinách. Vyhlašuji rok sebelásky, říká

Letos v lednu zveřejnila Nelly Furtado fotografii, na které pózuje v bikinách. „Za poslední rok jsem si uvědomila, jak moc velký tlak je v mé profesi kladen na vzhled. Zároveň jsem se díky tomu naučila sebelásce a tomu, jak získat opravdovou sebedůvěru,“ napsala k fotkám, na kterých je vidět, že v posledních dvou letech přibrala mnoho kil.

Držitelka Grammy tehdy také otevřeně promluvila o problémech s nepravdivými tvrzeními, které musela řešit právní cestou. „Podnikla jsem právní kroky proti několika online šarlatánům, kteří prodávali služby založené na lžích o mém zdraví a kráse. Pokud vás to opravdu upřímně zajímá, pravda je taková, že jsem nikdy v životě nepodstoupila žádnou operaci obličeje. Nemám na sobě nic falešného kromě fazet na předních horních zubech, které jsem si nechala udělat relativně nedávno,“ uvedla.

„Je naprosto v pořádku být v pohodě s tím, co vidíte v zrcadle. A také je naprosto v pořádku chtít něco jiného,“ dodala.

Nelly Furtado se proslavila zejména svými hity I’m Like A Bird a Maneater, spolu s proslulým duetem Broken Strings s Jamesem Morrisonem z roku 2008. V roce 2022 se vrátila na pódia po pětileté pauze.

