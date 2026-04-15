Svůj vyvinutý hrudník - byť trochu zahalenější - ale ukazovala i jako zpěvačka a stala se díky tomu idolem teenagerů nejen za Západě, ale i za železnou oponou. Placky a fotky, které se v Československu prodávaly na poutích, však čerpaly především z její topless éry.
V roce 1986 svět erotické fotografie opouští a bere do ruky mikrofon. Své první album Touch Me vydává ještě téhož roku, o rok později následuje Samantha Fox a rok nato I Wanna Have Some Fun.
Její kariéra zpěvačky ale byla velmi krátká, první hit vydala v roce 1986 a o pět let později už byla její kariéra za zenitem. V pozdějších letech se sice pokoušela o comeback, výraznější úspěch už ale nepřišel. Celkem vydala šest alb, poslední v roce 2005.
Na skok se však vrátila i k erotice. V roce 1995, bylo jí devětadvacet, se nejprve nechala vyfotit na oslavu pětadvacátého výročí třetí stránky v The Sun. Nadšené reakce čtenářů ji však jen tak nepustily, její fotky je tak provázely celým týdnem.
Občas vzala za vděk i poněkud obskurními zakázkami, jako třeba v roce 2003 boxerským utkáním ženských celebrit. V roce 2023 se Samantha Fox například objevila v britské reality show Celebrity MasterChef.
Z jejího osobního života se nejprve vědělo o jejím vztahu s australským sériovým ultrapodvodníkem Peterem Fosterem a Paulem Stanleym z kapely Kiss. Poté však fanoušci zjistili, že je ve vztahu s kytaristkou skupiny Girlschool. Svou lesbickou orientaci přiznala už před lety, neskrývá ji a v červnu 2022 si vzala spisovatelku Lindu Olsenovou.
Samantha Fox se v roce 2007 objevila jako host provinčního plesu v severočeském Mostě. Do České republiky přijela podruhé zpívat v roce 2009, kdy měla v Brně společný koncert s Michalem Davidem. „Je to ryzí showbyznys projektovaný na pěknou prsatou blondýnu s jednoduchými, ale velmi hitovými písněmi,“ zhodnotil tehdy její roli na hudební scéně generačně spřízněný český hitmaker.
4. října 2019