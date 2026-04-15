Spíše než zpěv ji proslavily bujné vnady. Samantha Fox slaví šedesátiny

Britskou zpěvačku Samanthu Fox, která se narodila 15. dubna 1966, spíše než pěvecké kvality proslavily její vnady. Hvězda popové hudby 80. let se ostatně ještě před vstupem do světa showbyznysu proslavila na straně tři deníku Sun, kde se od svých 16 let objevovala „nahoře bez“.
Samantha Fox kariéru zahájila jako šestnáctiletá, a to rovnou jako topless dívka proslavené třetí strany britského bulváru The Sun. | foto: The Sun/News SyndicationProfimedia.cz

Svůj vyvinutý hrudník - byť trochu zahalenější - ale ukazovala i jako zpěvačka a stala se díky tomu idolem teenagerů nejen za Západě, ale i za železnou oponou. Placky a fotky, které se v Československu prodávaly na poutích, však čerpaly především z její topless éry.

V roce 1986 svět erotické fotografie opouští a bere do ruky mikrofon. Své první album Touch Me vydává ještě téhož roku, o rok později následuje Samantha Fox a rok nato I Wanna Have Some Fun.

Její kariéra zpěvačky ale byla velmi krátká, první hit vydala v roce 1986 a o pět let později už byla její kariéra za zenitem. V pozdějších letech se sice pokoušela o comeback, výraznější úspěch už ale nepřišel. Celkem vydala šest alb, poslední v roce 2005.

Na skok se však vrátila i k erotice. V roce 1995, bylo jí devětadvacet, se nejprve nechala vyfotit na oslavu pětadvacátého výročí třetí stránky v The Sun. Nadšené reakce čtenářů ji však jen tak nepustily, její fotky je tak provázely celým týdnem.

Občas vzala za vděk i poněkud obskurními zakázkami, jako třeba v roce 2003 boxerským utkáním ženských celebrit. V roce 2023 se Samantha Fox například objevila v britské reality show Celebrity MasterChef.

Z jejího osobního života se nejprve vědělo o jejím vztahu s australským sériovým ultrapodvodníkem Peterem Fosterem a Paulem Stanleym z kapely Kiss. Poté však fanoušci zjistili, že je ve vztahu s kytaristkou skupiny Girlschool. Svou lesbickou orientaci přiznala už před lety, neskrývá ji a v červnu 2022 si vzala spisovatelku Lindu Olsenovou.

Samantha Fox se v roce 2007 objevila jako host provinčního plesu v severočeském Mostě. Do České republiky přijela podruhé zpívat v roce 2009, kdy měla v Brně společný koncert s Michalem Davidem. „Je to ryzí showbyznys projektovaný na pěknou prsatou blondýnu s jednoduchými, ale velmi hitovými písněmi,“ zhodnotil tehdy její roli na hudební scéně generačně spřízněný český hitmaker.

