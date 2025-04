11:30

Zpěvačka Meghan Trainorová v roce 2014 dominovala po dobu osmi týdnů hitparádám se svým debutovým singlem All About That Bass. Na svém Instagramu nedávno zveřejnila fotky, které dokumentují její fyzickou proměnu. Nyní odhalila, jaké tajemství se za touto změnou skrývá.