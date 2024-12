Rozhovor jsme společně dělali na předávání cen Český slavík. Na kolika předávání cen jste v Česku už byla?

LP: Já nevím, na mnoha. Kolikrát na ně i zapomenu, ale Český slavík je vzácná příležitost. Na žádné takové akci jsem v České republice předtím nebyla, bylo to skvělé.

Má to nový rozměr i díky tomu, že jste tam byla ruku v ruce s přítelkyní?

LP: Samozřejmě, to je vždycky milé. A bože, podívejte se, jak je krásná!

Jaké byly přípravy na slavnostní večer?

Iveta: Přípravy byly poměrně dlouhé. Nechala jsem si ušít šaty přímo speciálně na ten večer. Šil mi je návrhář Michal Miroslav Knot a myslím si, že se nám to povedlo. Já jsem taková „všechno, co se třpytí,“ takže to byl záměr a samozřejmě jsme to nemohli zapomenout dozdobit i italskými šperky Gismondi. Kolekce Aura mi díky použití kruhů hodně připomíná právě Českého slavíka.

LP: Já na sebe vzala klasický oblek značky Saint Laurent, to je můj standard. Noc si žádala uhlazenou klasiku.

Dokážete vůbec doma poslouchat nějakou muziku?

LP: Ano, samozřejmě. Já dovedu poslouchat hudbu všeho druhu, kdykoliv. Klasicky už spolu posloucháme Calina. (smích)

I: Z těch českých umělců, ano. Calina jsem jí pouštěla jako prvního, protože má velké hity. Také jsem pouštěla Ewu Farnou.

LP: Ta byla cool, ano. A taky jsi mi pouštěla zpěvačku, Iveta…

I: Bartošová.

LP: Jó! Ona se šla podívat na dokument o té zpěvačce a byla z toho dost emotivní. Pamatuju si, že jsme pak společně nahlédly do její tvorby a bylo to krásné.

I: Bylo tam hodně emocí, proto jsem pak LP musela pustit písničky této naší legendy.

Iveto, je váš vztah už na takovém levelu, že jste si troufla ukázat partnerce LP pravé československé osmdesátky?

I: (smích) Ano, už jsem jí je ukázala!

LP: Ohledně hudby jsem hodně otevřená, dokonce jsem schopna během jednoho dne jít od Post Maloneho až po Franka Sinatru. Je vždycky fajn slyšet, co poslouchají lidé v jiných zemích.

Co je zdejší českou specialitou, kterou si opravdu užíváte? Knedlíky?

LP: (smích) Ne. Cože?

I: Ne, knedlíky musíš teprve vyzkoušet, ty ti uvařím.

LP: Jak to, že jsem je sakra ještě neochutnala? (smích) Tys mi je zatajovala.

I: Ono je to komplikovanější, protože LP je pescetariánka (pozn. red.: pescetariánství je mírná varianta vegetariánské stravy, která ze živočišných produktů kromě vajec a mléčných výrobků povoluje konzumaci ryb a darů moře) a v Čechách máme hodně masa, takže s tím musím trošku „handlovat“.

Jste ve formě, řekl bych. Fit a štíhlounké. Na jídle asi pravidelně musíte ušetřit na vánoční dárky.

LP: Obecně, v mojí rodině, když dojde na svátky, tak si vždycky říkám „Proboha, kolikrát denně budeme ještě jíst?“. Není to o tom, že bychom nejedly.

A jíte?

LP: Jíme. (smích)

Miss České republiky 2018 Iveta Maurerová Zpěvačka a písničkářka LP

Iveta Maurerová je vítězka nultého ročníku obnovené národní soutěže krásy Miss České republiky z roku 2018. Kariéru modelky začala v menší modelingové agentuře Victoria Agency. Od 16 let působila v brněnské modelingové agentuře DFC Fashion Club. V roce 2019 zahájila spolupráci s modelingovou agenturou Pure Models.

Iveta Maurerová byla reportérkou Víkendové snídaně na Nově. Tam se také na jaře 2023 seznámila s americkou zpěvačkou LP. Zahrála si v jejím videoklipu k písni Dayglow, který se natáčel v Praze.

Laura Pergolizzi je americká zpěvačka s italskými kořeny. Vyrůstala na Long Islandu a po dokončení studií na střední škole se v roce 1996 přestěhovala do New Yorku. V roce 2010 se usadila v Los Angeles. Proslavila se skládáním písní pro Cher, Christinu Aguileru, Ritu Oru, Rihannu a Backstreet Boys. Následně začala zpívat sama. Vzhledem připomíná zpěváka Boba Dylana. Mezi její velké hity patří Girls Go Wild, Lost On You, Recovery či Muddy Waters.