„Svoje tělo jsem dost zmenšovala, protože jsem měla za to, že to patří k životu veřejně vídané ženy,“ řekla zpěvačka v rozhovoru pro Document Journal. „Domnívala jsem se, že tak dám lidem najevo, že svoji pozici beru vážně. Cítila jsem se velmi slabá.“

Příjem potravy se tak pro Lorde stal problémem, který musela vyřešit. „Jako bych ani nebyla ve vlastním těle. Zpětně už nemám pocit, že mě odfoukne i vánek, teď jím jak chci a potřebuji,“ říká.

Novou tvorbu prý nehodlala vydat dříve, než se srovná s vlastním tělem. „Tohle album je vedlejší produkt toho, že jsem se konečně plně sžila s vlastní fyzickou schránkou a uvědomila si naplno svou sílu,“ říká na adresu chystané desky Virgin, která vyjde 27. června.

U příležitosti vydání singlu What Was That, který mohli posluchači poprvé slyšet 24. dubna letošního roku, Lorde na svém webu napsala, že v době psaní této písně nezažívala příliš příjemné období. Šlo o konec roku 2023, kdy žila v New Yorku, vypořádávala se s náročným rozchodem a do toho přestávala brát antikoncepci. Psychické vypětí si tak zjevně vybralo svou daň.

„Občas mi přišlo, že bych neměla moc jíst, a jako bych každé sousto musela krást. Uvědomila jsem si, že to začínám přehánět, jako bych se schovávala sama před sebou,“ přiznává. „Každé jídlo byl boj.“

Lorde v klipu k písni Oceanic Feeling (2022)

Od problémů s potravou jí nakonec pomohla psychedelika, díky nimž se dokázala vrátit do normálu a najít ztracené sebevědomí, a také konopí, o němž je známo, že podporuje chuť k jídlu.

„Psychedelická terapie je základním kamenem mého zdraví i práce. Drží mě při životě. Naštěstí nemám v genech sklony k závislosti, nicméně když jsem si poprvé zakouřila trávu, jako bych konečně pochopila vlastní mozek,“ svěřila se zpěvačka. „Kdybych to nikdy nezkusila, nejspíš bych se ani nikdy nestala umělkyní.“

Lorde, jejíž texty jsou tradičně plné introspektivních témat, se zpětně netají tím, že právě konopí a psychedelická terapie jí pomohly znovuobjevit ztracený potenciál. „Teď už se neokrádám,“ říká.