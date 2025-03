Lizzo předvedla postavu v černých krajkových šatech s výstřihem. Místo doplňků v podobě náhrdelníku a náušnic zvolila pouze výrazné prsteny a nechala si rozpuštěné vlasy. Komik Myke Wright svou partnerku doplnil v šedohnědém obleku a černém tričku.

Zpěvačka již minulý měsíc prozradila, že si splnila svůj cíl zhubnout a zbavila se od srpna 2024 celkem šestnácti procent tělesného tuku. „Dokázala jsem to. Dnes, když jsem se postavila na váhu, jsem zjistila, že jsem dosáhla svého cíle,“ podělila se o své úspěchy na Instagramu.

„Tohle číslo na váze jsem neviděla od roku 2014! Ať je to i pro vás připomínka, že můžete dokázat cokoli, co si usmyslíte, když to opravdu chcete. Je čas na nové cíle,“ vzkázala dvanácti milionům lidí, kteří ji na této sociální síti sledují.

Lizzo na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)

O hubnutí promluvila i na TikToku. „Právě teď se snažím hubnout. Ale je jasné, že ani potom, co dosáhnu svého cíle, mě spousta lidí v žádném případě nebude považovat za štíhlou. Podle BMI budu stále považována za morbidně obézní a malí zakomplexovaní mužíci na internetu mi budou stále říkat velká zadnice. Ale budu šťastná a to je to, o co jde,“ dodala.

S přítelem Mykem Wrightem se znají déle než šest let, na veřejnosti se však společně příliš neobjevují a svůj vztah nijak neprezentují. „On je pro mě vším. Jsme prostě zamilovaní. Je to láska mého života. Jsme životní partneři,“ řekla zpěvačka v roce 2022 časopisu Vanity Fair v rozhovoru, kdy se o svém partnerovi výjimečně zmínila.

V srpnu 2024 Lizzo oznámila, že se rozhodla, dát si roční hudební pauzu. Své fanoušky zásobuje na Instagramu snímky v plavkách a zdůrazňuje, jak je na sebe hrdá. Pravidelně cvičí pilates, plave, posiluje a tvaruje svou postavu.

„Jsem metodická, hubnu pomalu,“ říká umělkyně, i když podle názoru mnoha fanoušků, kteří komentují její příspěvky na Instagramu, mohou za náhlý výrazný úbytek váhy jednoznačně injekce na zhubnutí.