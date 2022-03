Líbí se mi být tlustá, jsem krásná a zdravá, říká obézní zpěvačka Lizzo

„Myslím, že mám opravdu sexy tělo! Jsem ikona. Každý den tuto skutečnost přijímám víc a víc,“ říká zpěvačka Lizzo v rozhovoru pro magazín People. Ve svém rozměrném těle se prý i přes velkou nadváhu cítí sexy.

Lizzo je kromě své hudby známá i odvážnými fotkami na sociálních sítích, kde se nestydí své křivky často vystavovat. „Dobře, všichni víme, že jsem tlustá. Já vím, že jsem tlustá. Nevadí mi to. Jsem ráda tlustá. Jsem krásná a zdravá,“ říká morbidně obézní diva.

Držitelka ceny Grammy chce svým přístupem pomoci hlavně ženám a dívkám, které s přebytečnými kily bojují. Podle ní je totiž zakrývat nemusí. „Prostě si věřím a vytvářím si svůj vlastní standard krásy. A jednoho dne to bude celosvětový standard,“ míní.

Lizzo chápe, že se nemusí líbit všem. „Nemusím mít ideální typ těla pro každého, stejně jako třeba Kim Kardashianová nemusí být něčí ideál. I tak je to ovšem ikona a vytvořila novodobý standard krásy,“ říká zpěvačka.

Je také odhodlaná bojovat proti nálepkám, které podle ní společnost silnějším ženám přiřazuje. „Směšná, tlustá kamarádka. Nebo kamarádka, která tě zmlátí, když se jí něco nebude líbit, protože je velká. Nebo ta tlustá nejistá holka,“ dodává Lizzo ohledně urážek a předsudků, které podle ní silnější dívky často slýchávají.

V současné době chystá zpěvačka se společností Amazon vlastní pořad s názvem „Watch Out for the Big Grrrls“, ve kterém bude hledat mladé taneční talenty. Vítězové soutěže se k ní pak budou moct přidat jako tanečníci na jejím nadcházejícím koncertním turné.

VIDEO: Lizzo - Juice (Glastonbury 2019):