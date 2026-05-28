Jennifer Lopezová znovu dokázala, proč je už desítky let považována za jednu z nejkrásnějších žen showbyznysu. Zpěvačka a herečka se na sociálních sítích pochlubila sérií záběrů z oslavy Memorial Day (americký státní svátek věnovaný památce vojáků, kteří zemřeli při službě v armádě USA), během které zapózovala v bílých bikinách u bazénu své luxusní vily. Ve svých 56 letech vypadá Lopezová podle mnohých „lépe než kdy dřív“.
|
Jennifer Lopezová ukázala břišáky, ve svých šestapadesáti vypadá o 20 let mladší
Na fotografiích pózuje v titěrných bílých bikinách, slaměném klobouku a se zlatým řetízkem kolem pasu. Nechyběly ani momentky na nafukovacím kruhu v bazénu nebo odpočinek na lehátku na zahradě jejího nového domu v Hidden Hills v Kalifornii.
Luxusní sídlo za přibližně 18 milionů dolarů si zpěvačka nedávno kompletně zrekonstruovala a podle blízkých zdrojů se tam cítí „svobodná a šťastná“.
„Trávím den s lidmi, které miluji,“ napsala Lopezová ke galerii snímků, na nichž nechyběly ani její osmnáctileté děti, dvojčata Max a Emme. Součástí rodinné oslavy bylo i spontánní karaoke, během kterého si společně zazpívali hit Total Eclipse of the Heart od Bonnie Tyler.
Fanoušky stále nejvíc fascinuje zpěvaččina postava, Instagram zaplavily komentáře o tom, že Jennifer „snad zastavila čas“. Sama hvězda přitom dlouhodobě tvrdí, že za jejím vzhledem nestojí žádné zázraky, ale disciplína.
Pravidelně cvičí, tančí, dbá na spánek a vyhýbá se alkoholu i kouření. Podle magazínu Times of India trénuje několikrát týdně bez ohledu na pracovní vytížení. Pokud „nestíhá“, přivstane si na cvičení třeba ve čtyři hodiny ráno.
Lopezová v posledních měsících působí uvolněněji než dřív. Po rozvodu s Benem Affleckem si podle svých slov prošla velmi náročným obdobím, dnes ale mluví hlavně o svobodě a nové životní etapě. „Naučila jsem se být konečně šťastná sama se sebou, je to velmi osvobozující,“ uvedla nedávno v televizním rozhovoru.