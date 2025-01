„2024. Tenhle rok byl jízda. Nádherné koncertní léto s top teamem. Druhá vyprodaná O2 arena. Cca 20 kg dole a stále v procesu. Zlatá a Absolutní Slavice. Děkuju. Ohlášení stadionového koncertu #blázen. Ed Sheeran support,“ napsala Ewa Farna na Instagram k několika fotkám a videím ze zákulisí.

Postava zpěvačky a její váhové výkyvy jsou už roky tématem bulvárních článků i rubrik Módní policie. Už v roce 2013 se svěřila s tím, že je překvapená, jak moc se řeší její vzhled. „Jsou mnohem důležitější věci, než vědět, jestli Farna má padesát kilo s postelí nebo bez,“ řekla tehdy pro iDNES.cz s tím, že každý si má řešit svou vlastní váhu.

Koncem loňského listopadu se pochlubila sexy fotkou v krátké kožené bundě odhalující břicho. K té tehdy připsala, že podobné snímky vznikají tak, „když se snažíš nastavit do dobrého světla a máš tam 89 fotek, abys vybral jednu, kde nevypadáš jak doopravdy. Welcome instagram syndrom. Není to filtr ani retuš, není to ani realita, musí se to vyvažovat, ať lidi nevěří v pózu,“ napsala.

S humorem sobě vlastním odpověděla kdysi na neustálou kritiku její váhy písničkou Boky jako skříň. „Noviny pročítám, no to je síla. Prý zase přibírám, málo se hlídám,“ zpívá v ní mimo jiné.

Fanouškům na sociálních sítích také prozradila, že sama dříve často věřila nesmyslům ohledně hubnutí a oslovovaly ji různé firmy na propagování práškových diet.

„Jsem ráda, že jsem je vždy odmítla. Krátkodobé diety slibující zhubnout deset kilo za deset dní a pak návrat ke svým zvykům považuju za blbost. Jediné, co se nebojím doporučit, jsou kvalitní potraviny a co nejméně průmyslově zpracovaných potravin. Jen strava ale nestačí. Pohyb, jakýkoliv vás baví, a to nejen kvůli hubnutí, ale abyste byli zdraví. Poslouchejte odborníky, ne slavné lidi. Nejdůležitější je ověřovat si zdroje,“ radila na Instagramu.

Ewa Farna je od roku 2017 provdaná za kytaristu Martina Chobota. Na přelomu května a června 2019 porodila syna Artura, v březnu 2022 dceru Ellu.

Zpěvačku objevil producent Lešek Wronka v jejích třinácti letech, proslavila se albem Měls mě vůbec rád. V anketě Český slavík 2006 získala ocenění Objev roku.

V říjnu 2023 odehrála koncert v O2 areně, o němž iDNES.cz referoval jako o mimořádné události, která nastavila laťku zpěvaččiným kolegyním, v březnu 2024 se pak do O2 areny vrátila a opět sklidila obrovský úspěch.

U příležitosti kulatin debutového alba si Farna jako vůbec naše první zpěvačka troufla na stadion Eden v pražských Vršovicích, kde v minulosti koncertovali například Iron Maiden, Kiss, Bruce Springsteen nebo třikrát po sobě Marek Ztracený. Koncert se uskuteční 13. června roku 2026.