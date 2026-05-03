Je ze mě máma, pořád to zpracovávám, oznámila zpěvačka Elis Mraz

„Viktorie Ella. Je ze mě MÁMA. Pořád to zpracovávám. Že už jsi tady konečně s námi. Nejvděčnější tam nahoru za ten dar a uzlíček, který jsem si odvezla domů. Rozsvítila jsi mi svět. Život je krásný, děkuji za to a hlavně za TEBE,“ napsala novopečená maminka na Instagramu k fotce s miminkem.
Slova plná emocí okamžitě zaplavila vlna gratulací od fanoušků i kolegů z hudební branže. Popřály jí kolegyně z kapely Holki, ale také zpěvačka Jitka Zelenková, kolegyně Kateřina Mátlová, herečka Michaela Tomešová, moderátorka Martina Jandová, herečka Kateřina Pechová, návrhářka Blanka Matragi, zpěvák Martin Chodúr nebo herec David Gránský.
Elis Mraz si své soukromí většinou pečlivě střeží. S partnerem, o kterém prozradila, že studuje medicínu a není ze světa showbyznysu, je už pět let. Zpěvačka krátce před porodem své dceři věnovala velmi osobní gesto – natočila pro ni písničku, kterou sdílela na svých sociálních sítích.
Pro zpěvačku tak začíná zcela nová kapitola života. Mateřství, které sama popisuje jako naplňující a silný moment, jí podle jejích slov doslova „rozsvítilo svět“.