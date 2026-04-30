Cher (vlastním jménem Cherilyn Sarkisian) podala návrh kvůli vážným obavám o zdravotní stav i finanční situaci svého potomka. Uvedla, že Allman je „vážně nezpůsobilý“ a není schopen nakládat s penězi. Podle jejích slov nemá vůbec přehled o financích a není schopen se bránit podvodům ani vlivu okolí, což má souviset s jeho psychickými problémy a závislostí.
Syn zpěvačky Cher se předávkoval a leží v nemocnici. S drogami začal už jako dítě
Soudce však argumenty zpěvačky v tuto chvíli nepovažuje za dostatečně urgentní. Poukázal mimo jiné na to, že plánované výplaty ze svěřenského fondu probíhají dlouhodobě a nezaznamenal žádnou novou skutečnost či mimořádnou situaci, proč je zastavit.
Devětačtyřicetiletý Allman je momentálně hospitalizován v psychiatrickém zařízení v americkém státě New Hampshire, kde zároveň čelí několika trestním obviněním. Podle zpěvačky měl prostředky ze svěřenského fondu po svém otci utrácet za drogy. Další výplata mu má dorazit v následujícím měsíci, soud však naznačil, že vzhledem k jeho současné hospitalizaci je pravděpodobné, že k penězům nebude mít přímý přístup.
Případ byl zamítnut s tím, že zpěvačka může svou žádost podat znovu, pokud předloží nové skutečnosti nebo se situace změní. Celá kauza tak zůstává otevřená a bude záležet na dalším vývoji zdravotního stavu i okolností kolem jejího syna.
Cher patří mezi největší hudební ikony posledních desetiletí. Během své kariéry prodala desítky milionů desek, získala řadu ocenění včetně Oscara a proslavila se schopností neustále měnit svůj styl i image.
Její syn Elijah Blue Allman je hudebník a člen kapely Deadsy, dlouhodobě se potýká s problémy s drogovou závislostí a psychickým zdravím, které ovlivňují jeho osobní i profesní život.
Cher byla dvakrát vdaná. V roce 1964 si brala Sonnyho Bona a o jedenáct let později Gregga Allmana. S oběma muži má dítě. Zatímco její první manžel byl o jedenáct let starší než ona, druhý byl už o rok mladší. Zpěvačka se po druhém rozvodu zaměřuje převážně na výrazně mladší muže. Její zatím poslední partner, se kterým je už tři roky, je o 40 let mladší.