Dvakrát porazila rakovinu a má za sebou těžký rok. Anna K. slaví šedesátiny

Před patnácti lety podstoupila léčbu rakoviny prsu a poté se zapojila do dvou vlastních kampaní nabádajících ženy k včasnému vyšetření a pravidelným kontrolám. V roce 2017 se jí onemocnění podařilo zvládnout podruhé.

Rodačka z Vrchlabí vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři a od dětství účinkovala v divadle Semafor, s přestávkou více než 20 let.

Komerční úspěch měla její debutová deska Já nezapomínám z roku 1993. Za své třetí album Nebe dostala od Akademie populární hudby svého prvního Anděla za album roku a zpěvačku roku 1999. Za loňské album Údolí včel získala také sošku Anděla, konkrétně za titulní píseň, a také platinovou desku za prodej.

V roce 2016 se Anna K. zúčastnila taneční soutěže StarDance, kde tančila s Markem Hrstkou.

Loni Anna K. oslavila 30 let na hudební scéně, k čemuž se rozhodla v dubnu uspořádat dva velké koncerty, v pražském Foru Karlín a v brněnském Sonu. Divadelní scénu připravil vyhledávaný scénograf Marek Cpin, který je spolupracovníkem Národního divadla i Divadla na zábradlí.

Těžké období si prožila loni v létě, kdy oznámila svým fanouškům, že místo plánované svatby s muzikantem Tomášem Varteckým se po 27 letech rozhodli vztah ukončit. „Moji drazí přátelé, kamarádi. To, co teď píšu, je jedno z nejbolavějších psaní. Sděluje se mi těžko, že se můj život za posledních pár měsíců opět otočil ze světla do tmy. Víte, že o svém soukromí na veřejnosti většinou nehovořím,“ začala v úvodu svého příspěvku v srpnu 2024 Anna K.

„Tomáš si vybral cestu, na které už ho doprovázet nemůžu. Zažili a vytvořili jsme spolu spoustu krásných věcí a ty z našeho života nikdy nezmizí. Díky vám, díky mým nejbližším a díky muzice má můj život přesto všechno smysl,“ dodala tenkrát s tím, že Tomášovi přeje, ať najde v životě štěstí a klid. „Já se o něj teď taky pokouším a věřím, že ho na své nové cestě zase najdu.“

Tomáš Vartecký si pak hned v září 2024 vzal Martinu Virák Lipnicki. Kytarista se seznámil se svou novou láskou Martinou v hotelu.