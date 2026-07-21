Anna K. prozradila, co by si přála v příštím životě zažít na vlastní kůži

Léto a festivaly jsou v plném proudu. Jak si je letos užíváte?
Miluji tohle letní hraní, máme to s kluky moc rádi. Tedy ne, když je na pódiu 50 stupňů. Má to úplně jinou atmosféru než vnitřní koncerty, které taky miluji. Ale hrát pod širým nebem, například v Boskovicích na hradě, kde jsme byli nedávno, tak tam byla atmosféra úplně mystická.
Na vedro jste ale poměrně zvyklá, jezdíte za svými přáteli na Bali.
Jinak vnímáte teplo, když jste na dovolené. Můžete odpočívat a trochu náročnější to je, když stojíte na pódiu a máte odehrát celý koncert. Ale miluju to. Na Bali mám naplánováno se jet podívat podruhé letos v říjnu, protože to místo mi úplně učarovalo a U Báby na Bali jsem se hned napoprvé cítila jako doma. Takže se už se nemůžu dočkat.
Co nečekaného jste pro sebe v těchto končinách objevila? Byla to destinace vašich snů? Máte ještě nějakou?
Učarovalo mi tam úplně všechno. Balijci jsou nesmírně mírumilovní lidé. Věří, že když dobro dáváte, tak se vám vrací a podle toho se chovají. Když jsem tam letěla poprvé, tak jsem vůbec nevěděla, co mne tam čeká. A opravdu jsem si celou tu atmosféru a energii lidí a toho místa zamilovala. Někdy bych se chtěla vrátit do Toskánska a zamilovala jsem si hodně jižní Francii a Provence. Ráda se také vracím na ostrov Mallorca.
Dokázala byste říci, co vám v poslední době doslova vyrazilo dech?
Byla jsem na úžasném setkání s nejslavnějším horolezcem světa Reinholdem Messnerem v rámci jeho turné Final Expedition. Měla jsem to štěstí být na obou večerech s touto legendou. Jeden byl v Pražské křižovatce a druhý v O2 Universu. Setkala jsem se tam se spoustou zajímavých lidí, našich polárníků, horolezců a byla jsem naprosto unesená. Od dětství sleduji a fascinuje mne tento svět a jejich filozofie. A přála bych si v příštím životě něco takového zažít i na vlastní kůži. Obdivuji jejich vůli a věčnou touhu.
V životě jste si prošla nelehkými okamžiky. Kam se schováte, když je vám nejhůř?
Moje bezpečné místo je můj domov, který se dělí na dvě místa. Jedno je tam, kde žiju, Vrané nad Vltavou. Asi největší pouto cítím s místem, kde mám své kořeny, kde jsem se narodila. A to jsou Krkonoše.
Existuje ve vašem životě člověk, který o vás ví úplně všechno?
To netuším. Myslím si, že neexistuje, protože i já sama sebe často na své cestě životem občas hodně překvapuji.
Hodně toho o vás ale určitě ví váš pes, se psími čumáky je vaše tvář spjatá neodmyslitelně.
Nepamatuji si ve svém životě období, kdyby vedle mne nebyli psí parťáci. Ta jejich bezpodmínečná láska a věrnost, ten psí pohled je odzbrojující. Sleduji spoustu psích útulků, lidi, kteří zasvětili svůj život k jejich záchraně a smekám před nimi. Snažím se, pokud je v mých silách, být i nápomocná.
Vrátím se k vašemu koncertování. Připravujete jeden z největších koncertů kariéry, v pražském Universu s Českým národním symfonickým orchestrem.
Přípravy jsou v plném proudu. Jsme v kontaktu s panem dirigentem Gastem Waltzingem, který pro tento večer aranžuje 21 mých písní. Je to velký sympaťák a podle toho, co zatím poslal a z čeho nám spadla čelist, si myslím, že to bude nadpozemská symfonie a opravdu nezapomenutelný večer, který si všichni užijeme. Také mne budou s kapelou čekat zkoušky s Českým národním symfonickým orchestrem. Moc se na tuhle práci těším. Je to pro mne nová výzva a posun někam, kde jsem ještě nebyla.
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Chodí na vaše koncerty vaše rodina?
Ano chodí a moc rádi.
Prý máte specifický pokoncertní rituál, můžete ho prozradit?
Po každém koncertě si dám jedno plzeňské pivo.
Váš styl je nezaměnitelný, kdo je vaším oděvním idolem v oblasti vašich světových kolegyň?
Nevybavuji si žádný konkrétní oděvní idol. Oblékám se celý život podle nálady. Mám ráda některé české návrháře, kterými se nechávám inspirovat. O módu se zajímám celý život, mám svůj minimalistický styl, jak v soukromém životě, tak na pódiu. Je pro mne důležité, abych se na koncertě mohla svobodně pohybovat. Asi mne neuvidíte ve velké večerní robě.
O vlasy se vám stará renomovaný kadeřník Michal Zapomněl, co spolu při úpravě účesu nejraději řešíte?
Neustále dokola s ním řeším, jestli se mám ostříhat, nebo ne. A on je ten, který mne vždy přesvědčí, že ke mne dlouhé vlasy patří a že mi sluší. On si sám říká Bojovník za vlasy krásnější a zdravější a já jsem z jeho péče a přístupu nadšená.
Kde by jste se chtěla vidět za deset let?
Nevím zrovna kde, ale rozhodně bych ráda byla v dobré kondici, abych mohla stát na pódiu a zpívat pro lidi. Protože to je moje živá voda a můj život.