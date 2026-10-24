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V osmi si připadala pozadu. Teď Adéla Jergová učila tančit Jimmyho Fallona

Tereza Hrabinová
  11:30
Adéla Jergová

Adéla Jergová | foto: Instagram

Adéla Jergová
Adela Jergová alias Adéla na festivalu Lollapalooza v americkém Chicagu (2....
Adela Jergová alias Adéla
Adela Jergová alias Adéla
10 fotografií
Jako malá chtěla být Hannah Montanou a angličtinu pilovala i u rozhovorů Jimmyho Fallona. Teď slovenská zpěvačka Adéla Jergová usedla přímo naproti němu. V populární americké talkshow vyprávěla o dětských ambicích, podpoře Nicole Kidmanové i mamince, která pro její úspěch nabídla dvě možná vysvětlení.

Někdo v osmi letech řeší, jestli dostane k narozeninám kolo. Adéla Jergová už měla pocit, že jí ujíždí vlak do Hollywoodu. Dvaadvacetiletá rodačka z Bratislavy, která vystupuje jako ADÉLA, o tom vyprávěla při své první návštěvě v pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Vedle rozhovoru představila také své hity Nicole Kidman a Ain’t in LA.

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Epizodu odvysílala americká NBC ve čtvrtek 22. října večer, tedy v pátek nad ránem našeho času. Dalšími hosty byli herci Kristen Bell a Joe Manganiello.

Adéla Jergová
Adéla Jergová
Adela Jergová alias Adéla na festivalu Lollapalooza v americkém Chicagu (2. srpna 2026)
Adela Jergová alias Adéla
10 fotografií

Miley začínala v jedenácti. Je nejvyšší čas

Fallon pochválil Adélinu angličtinu i přízvuk. Jak se dívka ze Slovenska naučila mluvit tak přirozeně? Za vším stál Disney Channel, seriál Hannah Montana a přesvědčení, že jednou bude slavná jako Miley Cyrus. Tu přitom zpočátku díky českému dabingu považovala za dívku z Prahy.

Adéla svůj plán nepodceňovala. Hledala si adresu studií Disney a odmítala se smířit s bratrovým tvrzením, že něco takového se jí nepodaří.

„Miley byla na castingu v jedenácti. Mně bylo osm a říkala jsem si: Nestíhám,“ vzpomínala. Začala se proto učit anglicky a sledovala také Fallonovy rozhovory s oblíbenými hvězdami.

Propaguje ji také její múza: Nicole Kidmanová

Zvláštní kapitolu jejího vzestupu píše i Nicole Kidmanová. Adéla po oscarové herečce pojmenovala skladbu a získala tím i její pozornost. Když byla Nicole v září sama hostem Jimmyho Fallona, přišla řeč také na mladou Slovenku a videoklip inspirovaný jejími filmovými rolemi.

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„Je tak talentovaná,“ pochválila ji herečka. Píseň si navíc sama prozpěvovala ve videu po boku Pedra Pascala, Duy Lipy a Kristen Wiig.

Adéla přiznala, že při pohledu na hvězdnou sestavu nejdřív podezírala umělou inteligenci. S nadsázkou poznamenala, že jí Kidmanová veřejným zmiňováním jejího jména prokazuje dobročinnost.

Podobné překvapení zažívala její maminka, která Nicole Kidmanovou také obdivuje. Podle zpěvaččina vyprávění si nebyla jistá, jestli se lidé zbláznili, nebo je její dcera geniální. Jedno ale uznala: funguje to.

Výsledky jí dávají za pravdu. Skladba Nicole Kidman se v aktuálním americkém žebříčku Billboard Hot 100 posunula z devátého na šesté místo.

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Virální tanec a bolavá záda

Slavný tanec „swaggerina“ vznikl podle Adély spontánně při zkoušce. Když se jí choreograf Robbie Blue zeptal, co by v dané části písně chtěla dělat, odpověděla, že neví, a začala se naklánět dozadu a dopředu. Choreografa pohyb nadchl. Zvládla by ho opakovat pokaždé? Jasně, souhlasila zpěvačka.

„Teď mám problémy se zády, ale je to úžasné,“ vtipkovala u Fallona. Pohyb se stal virálním. Vzápětí ho naučila i moderátora a společně se v pořadu vlnili.

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