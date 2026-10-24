Někdo v osmi letech řeší, jestli dostane k narozeninám kolo. Adéla Jergová už měla pocit, že jí ujíždí vlak do Hollywoodu. Dvaadvacetiletá rodačka z Bratislavy, která vystupuje jako ADÉLA, o tom vyprávěla při své první návštěvě v pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Vedle rozhovoru představila také své hity Nicole Kidman a Ain’t in LA.
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Epizodu odvysílala americká NBC ve čtvrtek 22. října večer, tedy v pátek nad ránem našeho času. Dalšími hosty byli herci Kristen Bell a Joe Manganiello.
Miley začínala v jedenácti. Je nejvyšší čas
Fallon pochválil Adélinu angličtinu i přízvuk. Jak se dívka ze Slovenska naučila mluvit tak přirozeně? Za vším stál Disney Channel, seriál Hannah Montana a přesvědčení, že jednou bude slavná jako Miley Cyrus. Tu přitom zpočátku díky českému dabingu považovala za dívku z Prahy.
Adéla svůj plán nepodceňovala. Hledala si adresu studií Disney a odmítala se smířit s bratrovým tvrzením, že něco takového se jí nepodaří.
„Miley byla na castingu v jedenácti. Mně bylo osm a říkala jsem si: Nestíhám,“ vzpomínala. Začala se proto učit anglicky a sledovala také Fallonovy rozhovory s oblíbenými hvězdami.
Propaguje ji také její múza: Nicole Kidmanová
Zvláštní kapitolu jejího vzestupu píše i Nicole Kidmanová. Adéla po oscarové herečce pojmenovala skladbu a získala tím i její pozornost. Když byla Nicole v září sama hostem Jimmyho Fallona, přišla řeč také na mladou Slovenku a videoklip inspirovaný jejími filmovými rolemi.
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„Je tak talentovaná,“ pochválila ji herečka. Píseň si navíc sama prozpěvovala ve videu po boku Pedra Pascala, Duy Lipy a Kristen Wiig.
Adéla přiznala, že při pohledu na hvězdnou sestavu nejdřív podezírala umělou inteligenci. S nadsázkou poznamenala, že jí Kidmanová veřejným zmiňováním jejího jména prokazuje dobročinnost.
Podobné překvapení zažívala její maminka, která Nicole Kidmanovou také obdivuje. Podle zpěvaččina vyprávění si nebyla jistá, jestli se lidé zbláznili, nebo je její dcera geniální. Jedno ale uznala: funguje to.
Výsledky jí dávají za pravdu. Skladba Nicole Kidman se v aktuálním americkém žebříčku Billboard Hot 100 posunula z devátého na šesté místo.
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Virální tanec a bolavá záda
Slavný tanec „swaggerina“ vznikl podle Adély spontánně při zkoušce. Když se jí choreograf Robbie Blue zeptal, co by v dané části písně chtěla dělat, odpověděla, že neví, a začala se naklánět dozadu a dopředu. Choreografa pohyb nadchl. Zvládla by ho opakovat pokaždé? Jasně, souhlasila zpěvačka.
„Teď mám problémy se zády, ale je to úžasné,“ vtipkovala u Fallona. Pohyb se stal virálním. Vzápětí ho naučila i moderátora a společně se v pořadu vlnili.