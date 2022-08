Zkusíme, jaké je to žít u moře, říká moderátorka Love Islandu Zorka Hejdová

Reality show Love Island je o hledání lásky. Je podle vás složité najít v dnešní době lásku?

Myslím si, že je to poměrně těžké. Vnímám to od svých nezadaných kamarádek. Je to paradoxní, protože člověk by si myslel, že v dnešní době sociálních sítí bude jednoduché se seznámit, ale mám pocit, že někdy je ten svět až moc virtuální a člověk tomu musí jít naproti i jinými cestami.

Love Island bude plný randíček. Je romantika ve vztahu důležitá a jsou podle vás Češi a Slováci romantici?

Se Slováky nemám zkušenost, ale Češi určitě nejsou jako národ pověstní romantici. A jestli je romantika důležitá pro fungování vztahu? To je asi vždy o nastavení těch dvou lidí. Nemyslím si, že je romantika vždycky klíčová. Každá dvojice má svoje, co považuje ve vztahu za důležité. Já osobně taky nepotřebuji každý týden večeřet při svíčkách. Je to hezké a je fajn si vztah někdy okořenit, ale třeba pro mě osobně je to vedlejší.

Kdo je ve vašem vztahu větší romantik?

Můj muž je určitě kreativnější romantik. On je ten, kdo vymýšlí různá překvapení jako například, když mě žádal o ruku v televizním vysílání nebo když mi nechal v domě vytvořit šatnu jako narozeninové překvapení. To jsou okamžiky, na které nezapomenu.

Manželé Míra Hejda a Zorka Hejdová (Praha, 7. června 2022)

Čím je pro vás láska?

Láska je alfou a omegou všeho. Zdraví je nejdůležitější, ale láska bude myslím si v podobné rovině. Ať už vás v životě potká cokoli, když máte někoho milujícího vedle sebe, tak vše společně překonáte. A proč jsou skoro všechny písničky a filmy o lásce, protože každý chce lásku zažívat a nejlépe ji mít na celý život.

Jste šťastně vdaná. Co jsou ingredience spokojeného vztahu?

Komunikace, důvěra a humor. Ale když bych měla vyzdvihnout jednu věc, tak určitě komunikace. Když si ti dva umějí na rovinu říct, když je nějaký problém a umějí ho spolu řešit a komunikovat i za cenu, že se občas pohádají, tak mezi nimi žádné problémy nevisí.

Co máte na Love Islandu ráda?

Když jsem se dozvěděla, že Love Island se blíží i na československé obrazovky, tak jsem nevěděla, co od toho čekat. První díl jsem si pustila čistě ze zvědavosti, ale brzy jsem se stala pravidelnou divačkou. S manželem jsme oba měli Voyo i staženou aplikaci a sledovali každý díl. Dobře jsem se bavila a zároveň to pro mě byla sonda do mezilidských vztahů. Strašně mě bavilo sledovat, jak se jednotlivé vztahy rozvíjejí. A opět jsem se utvrdila v tom, jak první dojem většinou nefunguje. Páry, které jsem v začátku tipovala na vítězství a velkou lásku, spolu nakonec vůbec nefungovaly.

Jste zkušenou moderátorkou. Může vás Love Island ještě něčím překvapit?

Stoprocentně. Vše, co jsem moderovala na televizní obrazovce, nemělo s Love Islandem nic společného. Reality show beru jako velkou výzvu a sama jsem zvědavá, jak do tohoto formátu zapadnu. Mám k Love Islandu přirozený respekt, ale těším se.

Kdybyste byla svobodná, dokážete si představit, že byste se do seznamovací reality show sama přihlásila?

Kdyby mi bylo o několik let méně, byla bych single a nepracovala bych ve veřejné sféře, tak si to možná i dokážu představit. Pro mladé lidi, kteří nemají partnera, je to super. Prodlouží si léto. Užijí si dva měsíce v krásném prostředí a třeba to klapne a zamilují se, tak proč to nezkusit?

Léto si prodloužíte i vy. Na Kanárské ostrovy se přesunete společně s rodinou. Jak reagovali na stěhování?

Konzultovala jsem to s manželem, protože jeho názor byl pro mě klíčový. Míra mě podporuje ve všem, co dělám, a řekl mi, že bych do toho určitě měla jít a že to zvládneme! Navíc jsme si vždy chtěli zkusit, jaké je to bydlet u moře. Má práci, kterou si lze zařídit tak, aby ji mohl dělat částečně i z dálky, byť na některé akce a natáčení se bude muset do Čech vracet. Jsem ráda, že mám vedle sebe partnera, který je mi oporou. Bez jeho pomoci bych takovou nabídku s rok a čtvrt starým synem přijmout nemohla, ale on jako táta funguje báječně.

Na co se těšíte úplně nejvíc?

Asi na samotné začátky – první vstup do vily a seznámení s jejími novými obyvateli. To bude vzrušující nejen pro soutěžící, ale i pro mě.

Reality show Love Island můžeme sledovat ve vysílání televize Nova a Nova Fun poprvé v úterý 20. září. Co byste popřála a možná i poradila všem soutěžícím?

Ze svých zkušeností bych jim poradila, ať nedají na předsudky a první dojem. I jako divačka jsem se přesvědčila, jak se člověk může zmýlit. Ať hodnotí své protějšky s rozvahou a nedělají závěry předtím, než je stihnou poznat. A ať si to maximálně užijí.