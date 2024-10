Těším se, jak ženy zabojují o „pana dokonalého“, říká Hejdová o nové seznamce

Jak přistupujete k tomu, že po reality show Love Island moderujete další televizní projekt o lásce, tedy seznamovací show Bachelor Česko?

Mě strašně těší, že jsem tady. Je to pro mě důkaz, že s mou předešlou prací byl evidentně někdo spokojený. Takže je to pro mě taková odměna, pochvala, že dostávám další projekt, další seznamovací reality show, takže ano, slýchám tady, že jsem už taková ambasadorka lásky, to mě těší, to si myslím, že je hezká role. Obě show mě strašně baví, baví mě sledovat, baví mě tvořit, takže pro mě je to velká čest.

Například v Americe a v Německu tato show hodně rezonovala. Mapovala jste si terén?

Mapovala, ale ne tak, že bych viděla celé série. Viděla jsem různé verze. Jediná země, kde je moderátorkou žena, je Švédsko. Viděla jsem části z australské verze i z Ameriky, kde už se točí asi dvacátá osmá řada. Tam je to neuvěřitelně úspěšné. Moc mě baví i ty osudy. Jeden Bachelor už čeká s tou svou vyvolenou vítězkou čtvrté dítě. Jsou spolu asi osm let. Je úžasné sledovat, že i touto cestou se dá najít opravdová láska a že to má tyhle dopady a žijí společně šťastný život. hrozně bych si přála, aby se nám to podařilo také.

Co říkáte na to, že Nova zvolila právě bývalého desetibojaře Jana Solfronka, člověka, který stojí nohama opravdu pevně na zemi?

Já jsem moc spokojená. Jan je gentleman, je galantní, vtipný a milý. Říkám si, že tam není nic, co by se těm ženám nemohlo pozdávat. Má úplně všechno. Je to takový full package, tedy kompletní balíček. My ženy tomu říkáme husband material, muž vhodný pro manželství. Ženy zabojují o „pana dokonalého“ a podle mě ho budou opravdu chtít získat. O to víc jsem zvědavá, jak moc o něj budou bojovat. Je jich osmnáct, to je docela dost. A pak je tu jeden takovýhle krásný a skvělý chlap. Myslím, že o zábavu bude postaráno.

V pořadech, které uvádíte, vidíte všechno z pohledu první osoby a mnohdy dovedete číst mezi řádky, protože některé věci na rozdíl od vás divák nevidí. Co vám to dává do vašeho manželství s Mírou Hejdou?

(smích) Přemýšlím, jestli si tu práci beru nějakým způsobem domů a jestli se tam něco učím. Jestli mě to nějak poučilo do manželství, to nevím. Spíš se snažím kolikrát předávat na tu druhou stranu ty své zkušenosti. Myslím, že ať už se kdekoliv řeší láska a vztahy, je vždycky hrozně důležitá komunikace, což se ukázalo a osvědčilo už mnohokrát i v show Love Island, kde účastníky k té komunikaci často i burcujeme, aby si opravdu ty věci říkali otevřeně. Uvidíme, co mě naučí Bachelor. Dnes, když děláme rozhovor, jsme měli první natáčecí den, takže to ještě nemůžu z téhle pozice vyhodnotit. Sama jsem zvědavá.

Jak to je s rodinou? Musí se vám po manželovi a synovi stýskat, ne?

Nestýská! Já je tady mám totiž s sebou, protože jinak by to ani nešlo. Synovi Nikymu jsou tři roky, nemohla bych bez něj odletět, to by bylo strašně dlouhé. Jsme tady zase celá rodina a tím pádem nemusíme řešit komunikaci na dálku a stýskání.

Honorář a vaše kritéria z pozice moderátorky také pravděpodobně hrály při přijetí této pracovní nabídky velkou roli.

To rozhodně ano, nebudeme si říkat, že ne. Je to pořád práce. Já jsem moc ráda, že dělám reality show a jiné projekty, které mě baví a naplňují, ale má to i spoustu úskalí, která mnohdy nejsou z pohledu diváků vidět. Máme ohromné množství závazků v Čechách, které na dlouhou dobu opouštíme. Vymyslet to tak, aby to bylo funkční na všechny strany, není vždycky úplně easy. Jsem ráda, že se to zase povedlo a že tady můžeme být. Ale pravda je, že kvůli tomu zase opouštíme na čas nějakou jinou práci. Snažíme se najít v tom všem nějaký balanc.

Určitě teď načas přijde výrazně náročnější tempo. Plánujete pak nějaký oddech?

Ne, ten nepřijde, protože druhý den poté, co přiletíme z Řecka zpátky domů, už naskakuju zpátky do rádia do odpolední show a pojedeme zase v tom českém tempu. Oddech úplně neplánujeme, ale jsem na to sama zvědavá. Tady to určitě bude docela fičák, těším se na to. Je to projekt, který mě baví i v roli divačky a o to víc si to užiji jako moderátorka.