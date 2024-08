Je to už deset let, co nepiju, pochlubil se Zoli Sallai z kapely No Name

S Petrem Jandou má populární slovenská kapela No Name skvělé vztahy. Už proto, že u něj na Propasti dvakrát točila desku. „Jsme tu zváni každý rok, ale přijel jsem z kapely jediný, kluci jsou na dovolené. Ale už o víkendu se uvidíme, protože máme koncert,“ hlásil klávesista Zoli Sallai, kterému dělala doprovod manželka Kateřina.

„My považujeme za zbytečné někam jezdit, když je doma teplo. Stačí, když přijedeme do Stredy nad Bodrogom, kde má Zoli rodiče. Je to u hranic s Maďarskem a letos tam naměřili 41 stupňů Celsia,“ dodává bývalá modelka. Právě odtamtud vozí Sallai každý rok Petru Jandovi skvělý maďarský meloun.

Zoltán Sallai, jeho manželka Kateřina a Petr Janda (23. července 2024)

Manželé mají dvě děti. Zoli junior má osm let, Izabelka je o rok mladší. Hudebník na ně od narození mluví jenom maďarsky, stejně jako jeho rodiče, zatímco jeho manželka česky. Přitom žijí v Košicích. „Oba zdědili hudební pudy a geny, ale musí se to rozvíjet. Jakmile u dítěte vidíte talent, je třeba na něm pracovat, jinak to nejde. Ale bez jakéhokoliv nátlaku,“ říká Sallai, který je vystudovaným pedagogem a učí na konzervatoři. „Ale u syna, který chodí na klavír a na bicí, má pořád větší respekt jeho pedagog, než já. To je normální, tak je to i v jiných rodinách.“

Kapela No Name, jejíž jádro tvoří bratři Timkovi, drží pohromadě už několik desítek let. Klávesista tvrdí, že nikdy žádnou krizi neměli. „Slovo ponorka u nás neexistuje. Každý z nás je trochu jiný element, takže se dobře doplňujeme. Samozřejmě, že někdy dojde k výměně názorů, ale umíme si sednout a případné problémy inteligentně vykomunikovat,“ říká.

Velkým problém měl ale sám Zoli Sallai, když před mnoha lety propadl alkoholu. Tři roky pil nonstop. Důvodem byly mimo jiné problémy v předchozím manželství. Alkoholem zaháněl úzkosti a výsledkem byly změny chování, rozpadlý vztah a problémy v kapele. Dostal nůž na krk a šel se léčit. Ale až druhý pobyt v protialkoholické léčebně mu pomohl.

Zoltán Sallai a jeho manželka Kateřina

„Je to už deset let, co nepiju. Ale nikdy to nebude uzavřená záležitost, protože člověk nemůže vědět, jestli do toho zase nespadne, i když se tomu brání, jak může,“ hlásá pedagog hudby, který si udělal dokonce doktorát. V rámci abstinence se zdráhá pozřít i jedinou kapku alkoholu. „Jsou jenom dvě možnosti, jak se z toho dostat. Pokud si řeknete, že nesmíte, tak máte problém. Ale jakmile si uvědomíte, že nechcete, pak máte vyhráno, protože už jste nad věcí.“

Krom působení v kapele No Name se věnuje i vlastní tvorbě. Jako hudební skladatel a producent spolupracuje s řadou českých interpretů. Například s Ilonou Csákovou, Terezou Maškovou, Olgou Lounovou, Milanem Peroutkou a skupinou Botox.

Ale i jeho manželka, bývalá modelka Kateřina Krňanská, má na svém kontě úspěchy. Každý rok se účastní zahajovacího a závěrečného ceremoniálu karlovarského filmového festivalu. Michal Caban ji před pár lety dal taneční „roli“ a dnes patří mezi nejstarší vystupující na pódiu. A hlavně, podle její postavy byla vymodelována skleněná soška, kterou dostávají všichni ocenění umělci.

„Tono Stano mě nafotil na billboard, když se konal třicátý pátý ročník festivalu, a podle mě a mé kolegyně Emy se pak udělal model ženy, která drží zeměkouli,“ říká Kateřina. Doma ji tak má řada českých ale i hollywoodských hvězd. „Ale jenom já mám originál!“ dodává Zoli se smíchem.