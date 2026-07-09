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Stárnout budete s botoxem i bez něj, říká láska Harryho Stylese Zoe Kravitzová

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  12:12
Zoe Kravitzová v New Yorku na premiéře filmu Život v hajzlu (26. srpna 2025)

Zoe Kravitzová v New Yorku na premiéře filmu Život v hajzlu (26. srpna 2025) | foto: AP

Zoe Kravitzová na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)
Herečka a modelka Zoe Kravitzová byla elegance sama. Vsadila na pánský střih...
Zoe Kravitzová v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)
Zoe Kravitzová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
36 fotografií
Americká herečka a zpěvačka Zoe Kravitzová (37) prošla v posledních letech proměnou vzhledu, která mezi fanoušky vyvolala spekulace o možných estetických zákrocích. Dcera hudebníka Lennyho Kravitze však stárnutí přijímá s nadhledem a tvrdí, že se svým vzhledem nechce příliš zabývat.

Zoe Kravitzová o kráse promluvila v rozhovoru pro britský Vogue a přiznala, že se chce zaměřit na svůj osobní rozvoj, místo aby se příliš zabývala tím, jak vypadá. „Kdybych se teď jen rozčilovala, že nevypadám tak, jak bych chtěla, bylo by to jako plýtvání časem. Myslím, že si velmi dobře uvědomuji, že jednoho dne umřu,“ řekla herečka, která debutovala filmem Koření života v roce 2007.

Zoe Kravitzová v New Yorku na premiéře filmu Život v hajzlu (26. srpna 2025)
Zoe Kravitzová na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)
Herečka a modelka Zoe Kravitzová byla elegance sama. Vsadila na pánský střih kalhot a celý outfit ladila do odstínů hnědé. Jako doplněk zvolila kožešinu.
Zoe Kravitzová v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)
36 fotografií

Snoubenka britského zpěváka Harryho Stylese zároveň nechtěla komentovat spekulace o případných estetických zákrocích. „Ať už si necháte aplikovat botox, nebo ne, budete stárnout. V nějakém smyslu budete vypadat jinak. Pokud se vnitřně nepřipravíte na to, že se na vás život podepíše, pak to bude ta nejtěžší část,“ dodala.

Zoe Kravitzová v New Yorku na premiéře filmu Život v hajzlu (26. srpna 2025)

Přesto se v posledních letech stále častěji objevují spekulace o tom, zda si Kravitzová nechala upravit obličej. Fotografie z různých období její kariéry ukazují výraznou změnu vzhledu. Na začátku herecké kariéry měla plnější a kulatější rysy obličeje, zatímco dnes působí její tvář mnohem ostřeji a výrazněji. Starší fotografie herečky se nedávno začaly šířit na Redditu a fanoušci přiznávali, že je rozdíl mezi jejím tehdejším a současným vzhledem překvapil.

Podle odborníků však mohou změny souviset s více faktory. „Obličej Zoe Kravitzové působí výrazněji modelovaný, zejména ve střední části a v oblasti čelisti,“ prohlásil ředitel klinik Cosmedics Ross Perry. Dodal, že za proměnou může stát i přirozený úbytek tuku v obličeji, hubnutí, líčení nebo případně kosmetické zákroky, nelze to však s jistotou potvrdit.

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