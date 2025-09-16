Herečka se k tématu dostala během promo turné k novému filmu Život v hajzlu, kde hraje po boku Austina Butlera. Děj se odehrává v New Yorku v roce 1998 a oba herci během rozhovoru vzpomínali na tehdejší dobu. Butler si vybavil herní konzoli Nintendo 64 a Zoe připomněla mobilní telefon, klasickou „cihlu“ od Nokie. „Vzpomínám na tu dobu hodně nostalgicky – i móda a grunge v New Yorku byly skvělé,“ řekla.
Na otázku, co by naopak v devadesátkách nechala, odpověděla jasně: nevhodné vtipy v populárních seriálech. „Super homofobní vtipy v mainstreamové televizi. Když se teď díváte na Přátele, říkáte si: Páni, to je...“ začala herečka.
Austin Butler se udiveně zeptal: „Páni, i v Přátelích?“
„Bože, v Přátelích je jich tolik. Když se na to díváte dnes, říkáte si: Tohle má být ta pointa? Je to šílené. Takže možná to? Můžeme to nechat minulostí,“ prohlásila.
Butler pak souhlasil a dodal: „To je šílené. Jo, tohle rozhodně nechte v devadesátkách.“
Tvůrci kultovního seriálu Přátelé sami v minulosti přiznali, že některé dějové linky ani vtipy nezestárly dobře. „V každé epizodě je něco, co jsme mohli změnit nebo udělat jinak,“ uvedla v roce 2019 spolutvůrkyně Marta Kauffmanová.
Naopak herec David Schwimmer, představitel Rosse, seriál v roce 2020 hájil. Připomněl, že Přátelé byli na svou dobu průlomoví – už v pilotním díle se objevila lesbická svatba a seriál otevřeně ukazoval témata sexu i vztahů. Seriál se vysílal mezi lety 1994 a 2004 a dodnes patří mezi nejúspěšnější televizní projekty všech dob.