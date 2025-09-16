Přátelé patří do devadesátek, kritizuje Kravitzová seriál kvůli homofobním vtipům

Herečka Zoe Kravitzová (36) se v rozhovoru pro magazín People pustila do seriálu Přátelé. Podle ní by měl zůstat tam, kde vznikl – v devadesátých letech. „Jsou tam homofobní vtipy, které dneska působí úplně jinak,“ prohlásila dcera zpěváka Lennyho Kravitze.
Zoe Kravitzová v New Yorku na premiéře filmu Život v hajzlu (26. srpna 2025)

Zoe Kravitzová v New Yorku na premiéře filmu Život v hajzlu (26. srpna 2025) | foto: AP

Lenny Kravitz a Zoe Kravitzová na evropské premiéře filmu Tiché znamení v...
Zoe Kravitzová v New Yorku na premiéře filmu Život v hajzlu (26. srpna 2025)
Zoe Kravitzová v Londýně na premiéře filmu Život v hajzlu (19. srpna 2025)
Zoe Kravitzová na udílení Essence Black Women in Hollywood Awards (27. února...
Herečka se k tématu dostala během promo turné k novému filmu Život v hajzlu, kde hraje po boku Austina Butlera. Děj se odehrává v New Yorku v roce 1998 a oba herci během rozhovoru vzpomínali na tehdejší dobu. Butler si vybavil herní konzoli Nintendo 64 a Zoe připomněla mobilní telefon, klasickou „cihlu“ od Nokie. „Vzpomínám na tu dobu hodně nostalgicky – i móda a grunge v New Yorku byly skvělé,“ řekla.

Jennifer Anistonová, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Coxová, Lisa...

Na otázku, co by naopak v devadesátkách nechala, odpověděla jasně: nevhodné vtipy v populárních seriálech. „Super homofobní vtipy v mainstreamové televizi. Když se teď díváte na Přátele, říkáte si: Páni, to je...“ začala herečka.

Austin Butler se udiveně zeptal: „Páni, i v Přátelích?“

„Bože, v Přátelích je jich tolik. Když se na to díváte dnes, říkáte si: Tohle má být ta pointa? Je to šílené. Takže možná to? Můžeme to nechat minulostí,“ prohlásila.

Butler pak souhlasil a dodal: „To je šílené. Jo, tohle rozhodně nechte v devadesátkách.“

Zoe Kravitzová a Austin Butler v New Yorku na premiéře filmu Život v hajzlu (26. srpna 2025)

Tvůrci kultovního seriálu Přátelé sami v minulosti přiznali, že některé dějové linky ani vtipy nezestárly dobře. „V každé epizodě je něco, co jsme mohli změnit nebo udělat jinak,“ uvedla v roce 2019 spolutvůrkyně Marta Kauffmanová.

Naopak herec David Schwimmer, představitel Rosse, seriál v roce 2020 hájil. Připomněl, že Přátelé byli na svou dobu průlomoví – už v pilotním díle se objevila lesbická svatba a seriál otevřeně ukazoval témata sexu i vztahů. Seriál se vysílal mezi lety 1994 a 2004 a dodnes patří mezi nejúspěšnější televizní projekty všech dob.

