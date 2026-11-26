Diváci čtrnácté řady StarDance v sobotu 28. listopadu neuvidí v porotě komika a tanečníka Richarda Genzera. Česká televize o jeho absenci věděla s předstihem a na uvolněné místo povolala Jana Révaie, takže porota zůstane i během osmého soutěžního večera čtyřčlenná.
„Během osmého večera letošní řady StarDance v porotě výjimečně nezasedne Richard Genzer, a to kvůli jeho dříve naplánovaným pracovním povinnostem,“ potvrdil PR koordinátor soutěže Josef Ducký s tím, že jej zastoupí právě Jan Révai.
Proč Richard Genzer v sobotu nedorazí
Za Genzerovou nepřítomností stojí souběh přímého přenosu České televize s jiným televizním natáčením. Ve stejný večer od 18 hodin natáčí ve studiu televize Prima další díly improvizační show Partička, v níž Richard Genzer vystupuje spolu s Michalem Suchánkem, Michalem Novotným či Igorem Chmelou.
Jde o dočasný záskok pro tento jediný sobotní večer. Devátý, semifinálový přenos StarDance v sobotu 5. prosince bude opět s Richardem Genzerem, stejně jako finále o týden později, v sobotu 12. prosince.
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Návrat porotce po deseti letech
Pro Jana Révaie nejde o neznámé prostředí. V porotě StarDance zasedal ve čtyřech ročnících – v páté, šesté, sedmé a osmé řadě v letech 2012, 2013, 2015 a 2016. Na obrazovky České televize se tak v roli porotce vrací po deseti letech.
Stejně jako Richard Genzer má i Révai profesionální taneční průpravu – oba v minulosti působili ve známé taneční skupině UNO pod vedením choreografa Richarda Hese a prošli muzikálovou scénou. Širší publikum zná Révaie také z muzikálového filmu Rebelové či řady divadelních a televizních rolí.
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V sobotním přenosu usedne Révai vedle stálé trojice porotců letošního ročníku, kterou tvoří Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík a choreografka Jana Burkiewiczová. Večerem budou opět provázet moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková.
Osmý večer rozhodne o semifinalistech
Po minulém charitativním večeru pro Centrum Paraple, při němž nikdo nevypadl, se soutěž v sobotu vrací k vyřazování. O postup do semifinále bude bojovat zbývajících pět tanečních párů: Vojtěch Dyk s Catharinou Málek, Marta Jandová s Martinem Prágrem, Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou, Sara Prachař Sandeva s Danielem Makovcem a Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem.
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Soutěžící čekají standardní, latinskoamerické i současné tance a o tom, kdo soutěž těsně před semifinále opustí, rozhodnou známky poroty spolu s diváckými hlasy. Přímý přenos osmého večera začíná v sobotu 28. listopadu ve 20:08 na ČT1.