V domě v době incidentu princ William nebyl. Rodina následníka trůnu dům, který William dostal jako svatební dar od zesnulé královny Alžběty II. v roce 2011, využívá k dovoleným.
Policie v hrabství Norfolk v úterý uvedla, že reagovala na oznámení o podezřelé aktivitě na pozemku panství Sandringham, které patří králi Karlovi III. Incident se stal v pondělí pozdě večer, informovala agentura Reuters.
Britská média uvedla, že se někdo vloupal do domu Anmer Hall, kde princ William, jeho manželka a jejich tři děti George, Charlotte a Louis příležitostně pobývají. Policie Reuters sdělila, že objekt byl v době incidentu prázdný. Hlavním domovem prince a jeho rodiny je rezidence na panství hradu Windsor západně od Londýna.
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Na královské pozemky pronikli nezvaní hosté v minulosti několikrát, připomněla agentura AP. V říjnu 2024 zloději vnikli do areálu hradu Windsor, odkud odcizili pick-up a čtyřkolku.
V roce 2021 byl na hradním pozemku zadržen muž s kuší, který se později přiznal, že chtěl zabít královnu Alžbětu II. V roce 1982 se zase vetřelec Michael Fagan dostal až do její ložnice, kde s ní několik minut hovořil, než královna přivolala pomoc.
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Britská královská rodina