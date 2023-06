Hvězdu seriálu Zlatá sedmdesátá odsoudili za znásilnění, hrozí mu doživotí

Ke znásilněním mělo dojít v letech 2001 a 2003. V roce 2020 byl Masterson po tříletém vyšetřování zatčen a obviněn. Následně ho propustili na kauci a od té doby probíhal soud, který ho nyní shledal vinným ve dvou ze tří případů znásilnění.

Herec si vyslechl verdikt losangeleského soudu bez emocí. Jeho manželka Bijou Phillipsová však nezadržela slzy. Mastersona v poutech odvedli ze soudní síně přímo do vězení, kde bude do příštího slyšení. To by mělo proběhnout v srpnu. Hrozí mu trest od 30 let odnětí svobody po doživotí. Jeho právníci trvají na tom, že je herec nevinný ve všech bodech obžaloby a hodlají se proti rozsudku odvolat.

Podle prokurátora měl Masterson v roce 2001 znásilnit třiadvacetiletou ženu, o dva roky později pak osmadvacetiletou ženu a koncem roku 2003 další třiadvacetiletou ženu, kterou pozval do svého hollywoodského domu. Další dva případy byly zamítnuty kvůli nedostatečným důkazům a kvůli vypršení promlčecí lhůty.

Dvě ženy prohlásily, že jim herec podal drink, kterým je omámil. Když omdlely, znásilnil je. Třetí byla dlouholetá Mastersonova přítelkyně, která vypověděla, že ji znásilnil, když spala. V případě jejího obvinění ho ovšem porota shledala nevinným.

„Prožívám celou řádku emocí – úlevu, vyčerpání, sílu, smutek – s vědomím, že násilník, Danny Masterson, bude čelit odpovědnosti za své zločinné chování, uvedla jedna ze znásilněných žen, kterou Masterson znal jako členku scientologické církve.

Právě scientologická církev byla důležitým prvkem jednání, protože herec v ní má vysoké postavení a tvrdí, že právě kvůli tomu se stal terčem obvinění. Prokurátor naopak tvrdí, že využíval svého postavení v církvi, aby ženy, které byly všechny členkami církve, znásilnil.

Církev v prohlášení po verdiktu uvedla, že „zatažení náboženství do tohoto procesu bylo bezprecedentním porušením prvního dodatku a ovlivňuje práva každého Američana na řádný proces. Církev nebyla žádnou ze stran tohoto případu a náboženství do tohoto řízení nepatřilo.“

Ženy ovšem vypověděly, že když nahlásily Mastersona církevním úředníkům, bylo jim řečeno, že nebyly znásilněny, musely projít etickými programy a zakázali jim nahlásit policii člena s tak vysokým postavením.

„Byly znásilněny, byly za to potrestány, pomstili se jim,“ řekl porotcům ve své závěrečné řeči zástupce okresního prokurátora Reinhold Mueller. „Scientologie jim řekla, že pro ně neexistuje žádná spravedlnost.“ Církev to označila za „naprostou lež.“

Danny Masterson se proslavil po boku Ashtona Kutchera, Mily Kunisové a Tophera Grace v seriálu Zlatá sedmdesátá. Když herce v roce 2017 začali vyšetřovat, jistou dobu ještě účinkoval s kolegou Ashtonem Kutcherem v seriálu Ranč. Po propuknutí aféry kolem filmového producenta Harveyho Weinsteina a nárůstu podpory hnutí MeToo produkce Mastersona ze seriálu vyhodila.