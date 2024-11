Za hereckou hvězdu jsem se nikdy nepovažovala, říká Zlata Adamovská

Potkáváme se na natáčení nového seriálu Milionáři, jehož ústředním motivem je snová výhra v loterii. Myslíte si, že peníze kazí charakter?

Myslím, že i to se může stát. Ale z vlastní zkušenosti vím, že když někomu spadnou peníze do klína, třeba v dědictví nebo v restituci, neváží si jich tolik, jako když si je vydělá sám vlastním přičiněním. Znám milionáře, kteří jsou vstřícní a velkorysí, ale znám i líné a závistivé jedince, kteří místo toho, aby přiložili ruce k dílu, u sklenice piva pomlouvají ty, kteří něčeho dosáhli. Je to složité, všichni nemají stejné možnosti, ale právě váš charakter vás může posunout k úspěchu a posléze i k penězům.

Vůbec nechápu, jak jsem to mohla vydržet, odehrát vlastně deset premiér do roka. Vždy nové kulisy, texty, kolegové. Tam jsem si opravdu sáhla na dno svých sil.