Někdo se na mě vykašlal, ale jiný mi radu podsunul, říká Zlata Adamovská

Anna Pilařová je vdova, matka dvou dospělých dětí, kterým se až moc míchá do života. Pracuje v továrně na výrobu hudebních nástrojů a k jejím kolegům, kteří si rovněž vsadili a vyhráli, patří Tomáš a Tereza. Hrají je Jakub Jelínek a Marie Anna Myšičková, dcera bývalé uměleckého šéfa Dejvického divadla. Oba velmi oceňují, že jim coby začínajícím hercům byla Adamovská při natáčení nápomocná.
„Pomáhala nám co se týče komunikace, přípravy na obrazy a fixování rychlých nečekaných změn…,“ říká Jelínek, který si v minulých projektech zahrál především feťáky, celkem sedmkrát. „Člověk je při takovém natáčení neustále ve střehu. Nemůže se spoléhat na to, co si připravil, musí být otevřená kniha a soustavně reagovat na to, co se v danou chvíli děje. Je to hodně vyčerpávající, pořád jste v absolutním nasazení, protože se mění texty i akce a vy se tomu potřebujete přizpůsobit. A paní Adamovská nás povzbuzovala,“ vypráví.
Zlata Adamovská se před kamerou poprvé postavila v šestnácti, kdy hrála na Barrandově v komparzu. O rok později už ale dostala velkou televizní roli v Petřičce, filmovém přepisu románu Honoré de Balzaca. „Hrála jsem v tom s Jarkou Adamovou, Blankou Waleskou, Pepou Vinklářem a i později, když jsem točila svoje první filmy Mladý muž a bílá velryba nebo Cauza králík, měla jsem po svém boku opravdu herecké osobnosti. Někdy stačí vedle nich jenom být, pozorovat je a přijímat ty první připomínky. Je pravda, že někdo na mě kašlal ale jiný mi i nějakou radu podsunul,“ vzpomíná Adamovská.
Že by někoho jako mladá začínající herečka štvala, si nevybavuje. „Ale tenkrát se víc zkoušelo, než se šlo před kameru, takže na tom place už nikdo nikoho nezdržoval,“ vysvětluje. Nejlepší radu, jakou kdy dostala, byla: Nehraj, mysli si to.
„Je to těžké, ale člověk se musí do role opravdu vžít a existovat v ní, aby byl pro diváka uvěřitelný. A nekoukat na to, jak u toho vypadá, prostě maximálně posloužit své postavě, nechat se i znectít. Protože, když to bude pravda, divák se bude bavit a věřit vám, tak to je ta správná radost, pak ten výsledek je takový, jaký měl být,“ vypráví.
Platí to v divadle i ve filmu. Navzdory takovému přístupu, nikdy neměla problém, že by z role nedokázala vystoupit. „Já si to užiju, zavřu dveře a doma se už věnuji něčemu úplně jinému. Nenosím si práci s sebou,“ říká.
„Pak jsou chvilky, kdy je člověk o samotě nebo o tom s někým diskutuje, že možná mohl zahrát něco jinak, ale to je v pořádku, musíte zpětně zpytovat… Ale ve filmu už ta role není moc ve vašich rukách, je v rukou režiséra, střihače a dalších, kdežto na divadle je člověk svobodnější. Ty dvě hodiny tam jsou vaše,“ vysvětluje.
Vydělané peníze už léta investuje nejraději do cestování. „Ale spousty snů jsem si už splnila, i těch cestovatelských. V tomto smyslu už nemám nějaké velké ambice a touhu něco dohánět,“ říká. „Naposledy jsme byli s manželem ve Vietnamu, tři neděle a bylo to moc hezké, zajímavé a poučné. Vždycky jednou za rok jsme uskutečnili nějakou velkou cestu, ale letos nic v plánu nemáme. Počkáme, až nás bude něco inspirovat.“
Do Vietnamu jeli po vlastní ose. Přesouvali se autem a letadlem. Adrenalin herečka na cestách nevyhledává, ale ani se mu nevyhýbá. „Ač na to nevypadám, jsem docela klidný člověk. Že bych si plánovala zipline a lítání mezi stromy, to určitě ne, ale v Panamě jsem to podstoupila, když mi nabídli, abych to zkusila. A bylo to moc fajn,“ vzpomíná.
Její děti jsou už dospělé, přičemž dcera ji udělala dvojnásobnou babičkou. Vnoučata mají osm a pět let. „Nestíhám se jim věnovat, jak bych chtěla, to je úděl pracujícího důchodce, ale pokud je volný víkend, tak si je bereme s manželem na chalupu a na příští léto určitě zase naplánujeme nějakou společnou cestu, protože jsou moc fajn,“ vypráví.
Nikdy štěstí v loterii nepokoušela, ale kdyby se jí někdy podařilo dostat k velkým penězům, myslela by hlavně na rodinu, na děti a vnoučata, aby měly lepší start do života než kdysi ona. „Viktorovi bych určitě udělala radost elektronikou. Přál by si mobil nebo playstation, zatímco Klárku by nějaké hmotné statky asi nezajímaly,“ říká o svým vnoučatech. „Myslím, že nejvíc, co bych jí mohla dát, je můj čas. A ten si už za prachy dneska nekoupím.“
Kromě Milionářů hraje v Ordinaci v růžové zahradě 2 a se svým manželem Petrem Štěpánkem zkouší v divadle Studio DVA novinku, kterou jim napsala Michaela Doležalová přímo na tělo. „Jmenuje se Vánoce s Popelkou a je o jednom páru, jehož manželství je už trošku vyhořelé a okoralé. Nečekaná návštěva pak rozjitří spoustu věcí. Všechno se to přitom odehraje o Štědrém večeru. Je to zábavné i dojemné, moc pěkná práce,“ říká Adamovská.
V divadle Studio DVA nastudovala s manželem Vzpomínky zůstanou, Bez roucha a Misery, kterou považuje za nejhezčí divadelní hru a roli, ke které se v poslední době dostala. Přitom hrála paranoidní schizofreničku, jež svému oblíbenému spisovateli (Petr Štěpánek) způsobuje strašné utrpení.
Ani s ní ale neměla po skončení představení problém. „Zavřela jsem dveře od šatny a zase jsem to byla já, normální Zlatka do nepohody,“ vzpomíná na představení, které mělo loni derniéru.